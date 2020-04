Peleador de MMA infectado por coronavirus tiene inusual entrenamiento en hospital [VIDEO]

El coronavirus no lo derrumbó. El peleador serbio Jusuf Hajrovic es uno de los cientos de atletas en el mundo contagiado por el COVID-19; sin embargo, este no ha perdido las ganas de luchar y por ello mostró en sus redes sociales cómo se entrena mientras supera esta enfermedad.

El peleador no quiere perder el tiempo durante su confinamiento en el hospital y sigue preparándose para volver a la competición levantando camas de la habitación en la que está.

Jusuf Hajrovic aparece en un vídeo publicado en Instagram subiendo y bajando a dos compañeros de habitación con su fuerza bruta. El peleador serbio suma 13 derrotas, 10 victorias y un empate técnico en su carrera como profesional.

El peleador se encuentra hospitalizado desde el pasado 13 de abril en la clínica Novi Pazar, Serbia, después de dar positivo por coronavirus.

UFC y la situación con el coronavirus

La pandemia del COVID-19 obligó a que todos los eventos deportivos, incluidos las MMA, se vean suspendidad hasta nuevo aviso. En UFC, la empresa más famosa, se conoció que el peleador de peso medio Lyman Good dio positivo por este mal.

Cuando se le preguntó por qué no reveló su prueba positiva anteriormente, Good dijo que él y su gerencia tomaron la decisión de no informar al público porque "no queríamos alimentar el miedo, el miedo inminente que está ocurriendo en la sociedad en este momento".