Atento UFC: Compañía de MMA realizó evento en Japón en medio de la pandemia del coronavirus [VIDEO]

Lo que no pudo hacer UFC. La empresa promotora de peleas MMA, One Champonship, reinició su actividad deportiva y realizó un evento el pasado 17 de abril llamado "Road to One" en Tokio, Japón. Una ciudad muy afectada por la pandemia del coronavirus.

La cartelera solo tuvo seis combates divididos en dos peleas de Muay Thai, dos de grapling y dos de MMA. Por medidas de seguridad el evento fue a puerta cerrada; además, todos los peleadores antes de entrar a la jaula debían portar una mascarilla.

UFC intentó hacer algo similar en Estados Unidos, pero le fue negado. Aquí los organizadores no revelaron la arena donde se llevaron a cabo los combates y solo fue transmitido por una cadena de televisión. Los médicos utilizaron trajes especiales y los peleadores no realizaron entrevistas al terminar sus peleas.

Uno de los peleadores que participaron en el evento, Shinya Aoki, se mostró a favor de que se continúe con la realización de carteleras sin público y bajo estas medidas.

"Puedo morir en cualquier momento. ¿Entonces por qué voy a dejar las artes marciales? Está bien, nadie quiere morir, pero tampoco nadie quiere perder. Si no quieres perder, debes quedarte en casa. Pero vivir con todas estas cosas desagradables no es vivir, estamos en un mundo de mierda. Vivir no es quedarse en casa", escribió en sus redes sociales.

One Championship tampoco hizo promoción en sus redes sociales de esta cartelera, ni subieron a Youtube algún resumen del evento.

Resultados:

Road to ONE

Fecha y lugar: 17 de abril, Tokio (Japón)

Grip fight: Shinya Aoki vs Tomoshige Sera empataron después de un round de 10 minutos.

Grib fight: Kazuyuki Miyata vs Michinori Tanaka empataron después de un round de 10 minutos.

Muay thai: Tsukuru Midorikawa derrotó a Yamato Nishikawa por decisión unánime.

MMA: Joji Goto derrotó a Kazuma Sone por sumisión a los 3:58 del round 1.

MMA: Ryoji Kudo derrotó a Asuka Tsubaki por TKO a los 2:59 del round 1.

Muay thai: Hiroyuki derrotó a Pon Pitgym por KO a los 1:33 del round 2.