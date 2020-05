Presidente de UFC reveló cual es su nocaut favorito en las MMA [VIDEO]

UFC tiene 25 años de fundado con un sinfín de peleas terminadas vía nocaut. Una de las dudas entre los fans era saber cuál es el K.O preferido por Dana White, por lo que el presidente de la organización terminó resolviendo esa pregunta: la pelea entre Masvidal y Ben Askren.

El mandamás respondió preguntas de los fanáticos que hicieron por Reddit, pero uno destacó entre las demás.

Uno de los aficionados le preguntó a Dana White cuál era su nocaut favorito de todos los tiempos. Dana White reveló que elegiría rodillazo de Jorge Masvidal a Ben Askren en el UFC 239 del año pasado. Un combate que duró apenas cinco segundos.

"Cuando le de esta respuesta, todos pensarán que es porque no me gusta Ben Askren. Y simplemente no es cierto. Me gusta como pelea Ben, pero es difícil no elegir Masvidal vs Askren", dijo White.

El rodillazo de Masvidal a la cabeza de Askren en solo cinco segundos es considerado por fanáticos, peleadores y periodistas como uno de los mejores nocauts en UFC.