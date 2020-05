UFC 249: peleadores pasan test del coronavirus previo al evento del sábado

UFC 249 se realizará este sábado y con ello serán las MMA el primer deporte en volver con un evento en vivo durante esta pandemia del coronavirus. Sin embargo, todos los participantes deben conocer si no están con la enfermedad. Tony Ferguson fue el primero en pasar por la prueba de descarte y así lo hizo saber en Instagram.

El 'Cucuy' será protagonista de la pelea estelar cuando enfrente a Justin Gaethje en el VyStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville en Florida. El peleador mostró subió un video donde se aprecia que le están realizando el hisopado para el test molecular.

"El test por el coronavirus es esencial para el juego. Buenos tiempos", fue el corto mensaje de Tony Ferguson en Instagram. El peleador pasó la prueba junto a su equipo y deberá esperar los resultados.

UFC 249 se celebrará el 9 de mayo, constará de un total de 12 combates y será transmitido por ESPN. Tony Ferguson y Justin Gaethje pelearán por el título interino de peso ligero.

El estado de Florida permite la producción de espectáculos deportivos de alcance nacional siempre que sean cerrados al público. De eso se aprovechó UFC para la organización de su evento, donde implementará medidas de sanidad, que deben cumplir todos los competidores.

So you want to be a @ufc coach ?!?🤣Coach @McCarthyUFC getting tested ✅for Covid-19 #coronavirus #ufc249 pic.twitter.com/iSAsfJqgKv