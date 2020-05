UFC 249: organización adquirió 1.200 test de coronavirus

Falta tan solo dos días para que se realice el esperado evento UFC 249. Tras varias gestiones y llegar a un acuerdo, ya está todo listo para ver en la estelar a Ferguson vs Gaethje en un duelo que promete dar que hablar.

Sin embargo, como se sabe, la situación por la que atraviesa el mundo es más que complicada debido al avance del coronavirus. Es por ello que Dana White, actual presidente de la empresa más importante de la lucha libre, tiene todo bajo control.

Hoy en día es importante cumplir con las medidas sanitarias por lo que la UFC adquirió 1200 test de coronavirus para evitar casos de contagios en el evento que se llevará a cabo este sábado en el VyStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville.

La organización cuenta con las mencionadas pruebas que servirán para detectar al coronavirus de las que, 600 unidades, son test de anticuerpos que diagnostican la infección pasada y, en teoría, curada.

Por su parte, la otra mitad son pruebas de antígeno, que detectan las proteínas de la superficie del virus en lugar de su material genético, según informó el medio Sports Business Journal.

Cabe mencionar que unos cuantos test ya han sido usados. Los participantes del UFC 249 llegaron a Jacksonville y rápidamente pasaron por los protocolos sanitarios e incluso no dudaron en compartir su arribo en redes sociales y hacer un llamado a la ciudadanía con respecto al coronavirus.

El UFC 249 empezará desde las 5:30 p.m y tendrá grandes peleas como la de Cejudo vs Cruz y la de Ngannou vs Rozenstruik. Sin embargo, la que acaparará toda la atención será la de Ferguson vs Gaethje.