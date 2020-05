UFC 249 EN VIVO: dónde, cuando y a que hora ver Ferguson vs Gaethje [GUÍA TV]

UFC EN VIVO Tony Ferguson vs Justin Gaethje. Las Artes Marciales y Mixtas (MMA) vuelve este sábado 9 de mayo vía ESPN y Fox Action luego que la pandemia del coronavirus obligue a la suspensión de las actividades deportivas. La empresa de artes marciales mixtas indicó que el espectáculo será presentado en el VyStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville.

El duelo entre Tony Ferguson vs Justin Gaethje será el estelar de la noche en un cartel que sufrió demasiadas modificaciones a causa del virus del COVID-19: una de ellas es la ausencia del polémico luchador Khabib Nurmagomedov, quien no pudo salir de Rusia.

Ferguson vs Gaethje lucharán por obtener el título mundial interino de eso ligero, pero no será la única atracción de la noche. Henry Cejudo, actual campeón, y Domminick Cruz, disputarán el cinturón en peso gallo.

Las peleas se pudieron organizar debido al permiso otorgado por las autoridades de Florida. La empresa promotora, que encabeza Dana White, se mostró complacida al confirmar que el UFC 249 recibió la aprobación: se pondrán en disputa 12 combates.

El UFC 249 iniciará sus acciones a las 5:00 p. m. (hora peruana) con las primeras peleas preliminares. Posterior a ello, dos horas más tarde, comenzará la cartelera preliminar. A las 9:00 p. m. (hora peruana) será momento de las estelares. El evento será transmitido por ESPN y FOX Action para toda Latinoamérica.

COMBATES DEL UFC 249

Ferguson vs Gaethje EN VIVO vía ESPN por UFC 249 1. ¿Cuándo es la pelea? Hoy sábado 9 de mayo 2. ¿A qué hora es el UFC 249? 5.00 p.m. hora peruana. 3. ¿Dónde es el evento? Vystar Veterans Memorial Arena 4. ¿En qué canal transmitirán UFC 249? ESPN , FOX Sports y FOX Action.

¿A qué hora pelean Ferguson vs. Gaethje por el UFC 249?

Perú: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

UFC 249: horarios de todos el mundo

¿Qué canal transmite UFC 249?

Perú: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Cartelera del UFC 249: Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

Estelares (8:00 p. m. ESPN, FOX Action, PPV, DAZN, ESPN Plus)

Peso ligero: Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

Peso gallo: Henry Cejudo (C) vs. Dominick Cruz

Peso pesado: Francis Ngannou vs. Jaurzinho Rozenstruik

Peso pluma: Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar

Peso pesado: Greg Hardy vs. Yorgan de Castro

Preliminares (7:00 p. m. ESPN, FOX Sports y DAZN)

Peso paja: Anthony Pettis vs. Donald Cerrone

Peso pesado: Aleksei Oleinik vs. Fabricio Werdum

Peso paja femenino: Carla Esparza vs. Michelle Waterson

Peso mediano: Uriah Hall vs. Ronaldo Souza

Primeras preliminares (5:00 p. m. UFC Fight Pass)

Peso wélter: Vicente Luqye vs. Niko Price

Peso pluma: Bryce Mitchell vs. Charles Rosa

Peso semipesado: Ryan Spann vs. Sam Alvey

Resultado de lo pesajes del UFC 249

Tony Ferguson (155) vs. Justin Gaethje (155) – por el título ligero interino

Champ Henry Cejudo (135) vs.Dominick Cruz (135) – por el título de peso gallo

Francis Ngannou (261.5) vs. Jairzinho Rozenstruik (260)

Calvin Kattar (146) vs. Jeremy Stephens (150.5 *)

Yorgan De Castro (262) vs. Greg Hardy (265.5)

Preliminares

Donald Cerrone (171) vs. Anthony Pettis (170.5)

Aleksei Oleinik (227.5) vs. Fabricio Werdum (243)

Carla Esparza (115.5) vs. Michelle Waterson (115)

Urías Hall (186) vs.Ronaldo Souza (186)

Primeras preliminares

Vicente Luque (170) vs. Niko Price (170.5)

Bryce Mitchell (145.5) vs. Charles Rosa (146)

Sam Alvey (205) vs. Ryan Spann (206)

¿Cómo ver UFC 249 EN VIVO vía DAZN España?

Debes suscribirte en el siguiente enlace oficial de DAZN: https://www.dazn.com/es-ES/welcome.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO UFC 249, Ferguson vs. Gaethje?

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO UFC 249, Ferguson vs. Gaethje?

¿Cómo ver FOX Sports EN VIVO Ferguson vs. Gaethje por UFC 249? Canales TV

¿Cómo ver FOX Sports EN VIVO las preliminares del UFC 249? Canal TV

Desde las 5.00 p.m. (hora peruana) se transmitirán las peleas preliminares del UFC 248.

UFC 249: FOX Sports

¿Dónde ver FOX Action EN VIVO UFC 249? Canales TV

Estelares o Main event a partir de las 10.00 p.m. (hora peruana)

UFC 249: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

¿Cómo ver UFC Fight Pass?

Transmisión de las peleas de UFC.

¿Dónde pelean Ferguson vs. Justin Gaethje por el UFC 249?

El Jacksonville Veterans Memorial Arena, conocido popularmente como The Vet, es un pabellón multiusos situado en Jacksonville, Florida. Fue inaugurado en 2003 reemplazando al viejo Jacksonville Coliseum.

Vystar Veterans Memorial Arena

