UFC 249 Ferguson vs Gaethje [EN VIVO]: Horarios, TV y dónde ver pelea vía ESPN

ESPN EN VIVO UFC 249, Ferguson vs. Gaethje se enfrentarán este sábado 9 de mayo, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana), en el octágono del Vystar Veterans Memorial Arena de Jacksonville, Florida (Estados Unidos), por el título interino de la división de peso ligero del UFC. El ganador de la pelea tendrá el derecho a retar al campeón Khabib Nurmagomedov. La transmisión del evento también estará disponible por los canales FOX Sports y FOX Action. Sigue los resultados en directo en el minuto a minuto de Libero.pe.

El peleador estadounidense Tony Ferguson, con un récord de 25 victorias 7 y 3 derrotas, esperaba enfrentarse al ruso Khabib Nurmagomedov, quien despojó del cinturón al irlandés Conor McGregor en 2019, el último 18 de abril en el Tachi Palace Resort Casino de Lemoore (California). Sin embargo, los ejecutivos de Disney pideron al presidente de UFC, Dana White, cancelar el show debido al aumento de casos por coronavirus COVID-19.

"Estábamos listos para reanudar la peleas este sábado, pero Disney y ESPN me pidieron que renunciara", indicó el jefe del UFC. Desde 2019, la empresa más importante de MMA tiene un contrato de 1,500 millones de dólares con ESPN, el principal canal deportivo de Estados Unidos que ahora es propiedad de Disney.

Khabib rechaza ir al UFC 249 por la COVID-19

A pesar de estos inconvenientes, Dana White se las ingenió para poder sacar adelante la pelea pero esta vez el escenario elegido sería el estado de Florida. Todo parecía indicar que Tony Ferguson y Khabib Nurmagomedov por fin se verían las caras -tras 4 intentos- en la jaula del Jacksonville. Lamentablemente, surgió otro problema: Rusia cerró sus fronteras a raíz de la pandemia de la COVID-19 y The Eagle no tuvo otra opción que la de quedarse en casa y no participar del UFC 249.

"Muchos esperaban que el problema no llegara a su puerta; muchos todavía no creen en la gravedad de la situación. Sin embargo, nuestra negligencia a los consejos y solicitudes de los médicos, junto con el pánico creado por la gente, condujo a una alta tasa de propagación de la enfermedad, exacerbando la situación que ya estaba difícil", indicó Khabib.

Sin duda, esta decisión de Khabib causó el enfado de Tony Ferguson. El Cucuy llamó "cobarde" al ruso por negarse a enfrentarse con él en el UFC 249.

"Voy a ser sincero... Khabib no existe, corrió como si se trataran de unos McNuggets, esos dos son unas pin$h3% perras. Yo llamé a Dana y me sentí tan orgulloso de echar adelante esto porque él me dio trabajo desde The Ultimate Fighter. Esto realmente es algo grande para el deporte, para mi, para los empleados, mucha gente lo va a estar viendo", dijo "El Cucuy" Tony Ferguson.

Gaethje acepta pelear contra Ferguson

Ante la baja de Khabib, Justin Gaethje aceptó tomar su lugar y así quedó confirmado para la pelea contra Ferguson. El popular The Highlight posee un récord 23 victorias y 2 derrotas y será un digno oponente para El Cucuy.

Ferguson o Gaethje, solo uno será el rival de Khabib

Dana White no quiere más contratiempos y, durante la última conferencia previo al UFC 249, señaló que el ganador del combate Ferguson vs. Gaethje será el siguiente rival de Khabib.

"Khabib Nurmagomedov se enfrentará al ganador de Tony Ferguson vs. Justin Gaethje", dijo el presidente del UFC.

Jacare Souza da positivo por COVID-19

Malas noticias, Jacare Souza fue retirado a última hora de la cartelera por el UFC luego de dar positivo en el test de coronavirus.

¿A qué hora pelean Ferguson vs. Gaethje por el UFC 249?

¿Qué canal transmite UFC 249?

Cartelera del UFC 249: Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

Estelares (8:00 p. m. ESPN, FOX Action, PPV, DAZN, ESPN Plus)

Peso ligero: Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

Peso gallo: Henry Cejudo (C) vs. Dominick Cruz

Peso pesado: Francis Ngannou vs. Jaurzinho Rozenstruik

Peso pluma: Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar

Peso pesado: Greg Hardy vs. Yorgan de Castro

Preliminares (7:00 p. m. ESPN, FOX Sports y DAZN)

Peso paja: Anthony Pettis vs. Donald Cerrone

Peso pesado: Aleksei Oleinik vs. Fabricio Werdum

Peso paja femenino: Carla Esparza vs. Michelle Waterson

Peso mediano: Uriah Hall vs. Ronaldo Souza

Primeras preliminares (5:00 p. m. UFC Fight Pass)

Peso wélter: Vicente Luqye vs. Niko Price

Peso pluma: Bryce Mitchell vs. Charles Rosa

Peso semipesado: Ryan Spann vs. Sam Alvey

Resultado de lo pesajes del UFC 249

Tony Ferguson (155) vs. Justin Gaethje (155) – por el título ligero interino

Champ Henry Cejudo (135) vs.Dominick Cruz (135) – por el título de peso gallo

Francis Ngannou (261.5) vs. Jairzinho Rozenstruik (260)

Calvin Kattar (146) vs. Jeremy Stephens (150.5 *)

Yorgan De Castro (262) vs. Greg Hardy (265.5)

Preliminares

Donald Cerrone (171) vs. Anthony Pettis (170.5)

Aleksei Oleinik (227.5) vs. Fabricio Werdum (243)

Carla Esparza (115.5) vs. Michelle Waterson (115)

Urías Hall (186) vs.Ronaldo Souza (186)

Primeras preliminares

Vicente Luque (170) vs. Niko Price (170.5)

Bryce Mitchell (145.5) vs. Charles Rosa (146)

Sam Alvey (205) vs. Ryan Spann (206)

¿Cómo ver UFC Fight Pass?

Transmisión de las peleas de UFC.

¿Dónde pelean Ferguson vs. Justin Gaethje por el UFC 249?

El Jacksonville Veterans Memorial Arena, conocido popularmente como The Vet, es un pabellón multiusos situado en Jacksonville, Florida. Fue inaugurado en 2003 reemplazando al viejo Jacksonville Coliseum.

Vystar Veterans Memorial Arena

