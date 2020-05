UFC 249 Ferguson vs Gaethje [EN VIVO]: horario, canal y apuestas para la pelea de hoy

UFC 249, Ferguson vs. Gaethje se enfrentarán HOY sábado 9 de mayo, desde las 5:00 p.m. (hora peruana) en Vystar Veterans Memorial Arena de Jacksonville, Florida (Estados Unidos), por el título interino de la división de peso ligero del UFC. Puedes ver en vivo el evento por FOX Sports y FOX Action. Sigue los resultados, incidencias en directo en el minuto a minuto de Libero.pe.

Tras suspender sus actividades por la pandemia del coronavirus y deambular en la incertidumbre, UFC regresa por todo lo alto a los eventos en vivo. Son 12 peleas que animarán la cartelera, donde se pondrán en juego los campeonatos de la empresa.

Por una oportunidad titular, Tony Ferguson y Justin Gaethje se verán las caras en la estelar de UFC 249. Ambos peleadores mantienen una racha de victoria que los convierten en los más peligrosos de la división de peso ligero.

Anthony no sabe lo que es perder una pelea desde el 2013. En sus números registra una racha de 12 victorias seguidas y en nueve oportunidades ganó el bono a la mejor lucha de la noche. Cifras que lo califican como favorito del evento.

Por su parte, Justin Gaethje lleva tres victorias seguidas, todas por finalización. Con un estilo más aguerrido, a comparación de su rival, y efectividad en sus golpes, busca dar la sorpresa en el evento y quedarse con la victoria.

El campeonato de peso gallo también está en juego. Por primera vez, Henry Cejudo y Dominick Cruz se medirán en un duelo oficial. Un duelo de fuerzas parejas y de pronóstico reservado.

Como se recuerda, en el pasado mes de abril se iba llevar a cabo el UFC 249 en Nueva York, pero tras la expansión del coronavirus en el mundo, la cartelera sufrió varios cambios e incluso Khabib Nurmagomedov confirmó que no iba a estar presente al no poder salir de su país Rusia. Al final, el evento fue pospuesto.

Ferguson vs Gaethje EN VIVO vía ESPN por UFC 249 1. ¿Cuándo es la pelea? Hoy sábado 9 de mayo 2. ¿A qué hora es el UFC 249? 5.00 p.m. hora peruana. 3. ¿Dónde es el evento? Vystar Veterans Memorial Arena 4. ¿En qué canal transmitirán UFC 249? ESPN , FOX Sports y FOX Action.

Jacare Souza dio positivo por COVID-19

Malas noticias, Jacare Souza fue retirado a última hora de la cartelera por el UFC luego de dar positivo en el test de coronavirus.

¿A qué hora pelean Ferguson vs. Gaethje en el estelar del UFC 249?

¿En qué canal puedo ver las transmisión del UFC 249?

Cartelera del UFC 249: Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

Estelares (8:00 p. m. ESPN, FOX Action, PPV, DAZN, ESPN Plus)

Peso ligero: Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

Peso gallo: Henry Cejudo (C) vs. Dominick Cruz

Peso pesado: Francis Ngannou vs. Jaurzinho Rozenstruik

Peso pluma: Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar

Peso pesado: Greg Hardy vs. Yorgan de Castro

Preliminares (7:00 p. m. ESPN, FOX Sports y DAZN)

Peso paja: Anthony Pettis vs. Donald Cerrone

Peso pesado: Aleksei Oleinik vs. Fabricio Werdum

Peso paja femenino: Carla Esparza vs. Michelle Waterson

Peso mediano: Uriah Hall vs. Ronaldo Souza

Primeras preliminares (5:00 p. m. UFC Fight Pass)

Peso wélter: Vicente Luqye vs. Niko Price

Peso pluma: Bryce Mitchell vs. Charles Rosa

Peso semipesado: Ryan Spann vs. Sam Alvey

Resultado de lo pesajes del UFC 249

Tony Ferguson (155) vs. Justin Gaethje (155) – por el título ligero interino

Champ Henry Cejudo (135) vs.Dominick Cruz (135) – por el título de peso gallo

Francis Ngannou (261.5) vs. Jairzinho Rozenstruik (260)

Calvin Kattar (146) vs. Jeremy Stephens (150.5 *)

Yorgan De Castro (262) vs. Greg Hardy (265.5)

Preliminares

Donald Cerrone (171) vs. Anthony Pettis (170.5)

Aleksei Oleinik (227.5) vs. Fabricio Werdum (243)

Carla Esparza (115.5) vs. Michelle Waterson (115)

Urías Hall (186) vs.Ronaldo Souza (186)

Primeras preliminares

Vicente Luque (170) vs. Niko Price (170.5)

Bryce Mitchell (145.5) vs. Charles Rosa (146)

Sam Alvey (205) vs. Ryan Spann (206)

Tony Ferguson vs. Justin Gaethje: Apuestas

Casa de apuestas Tony Ferguson Justin Gaethje Doradobet 1.52 2.43 Inkabet 1.53 2.50 Betsson 1.50 2.65 Apuesta Total 1.49 2.62 Te Apuesto 1.48 2.25

¿Cómo ver ESPN EN VIVO UFC 249, Ferguson vs. Gaethje?

Vystar Veterans Memorial Arena

