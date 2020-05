UFC 249 EN VIVO: hora y canal para la pelea entre Cerrone vs Pettis

UFC 249, Cerrone vs Pettis se enfrentarán este sábado 9 de mayo, desde las 5:00 p.m. (hora peruana) en Vystar Veterans Memorial Arena de Jacksonville, Florida (Estados Unidos), en la cartelera estelar de UFC. Puedes ver en vivo el evento por FOX Sports y FOX Action. Sigue los resultados, incidencias en directo en el minuto a minuto de Libero.pe.

Tras perder en menos de un minuto contra Conor McGregor, Donald Cerrone tendrá un difícil reto en UFC 249. Cowboy se enfrentará a Anthony Pettis en una pelea de tres asaltos por la categoría del peso wélter.

La experiencia de Cerrone puede ser el punto de quiebre en esta pelea. Donald tiene 36 victorias y 14 derrotas. Entiende que debe vencer a Pettis para seguir escalando posiciones y tener una oportunidad por el título de su categoría.

En su última presentación, el 18 de enero del 2020, fue ampliamente superado por Conor McGregor, quien regresaba al octágono tras un largo tiempo de ausencia. Cerrone no pudo conectar un golpe al excampeón de la UFC y en 40 segundos el árbitro otorgó la victoria a 'Notorious'.

En esa misma noche, Pettis se enfrentó a Diego Ferreira y perdió por sumisión. Sus estadísticas nos dicen que goza de 22 victorias y diez derrotas. Con un estilo de pelea ortodoxo, se perfila como la sorpresa de la noche.

La promotora de artes marciales mixtas prometió una noche para no olvidar. En total son 11 peleas que alimentan la cartelera. Florida abrió sus puertas a la UFC, el octágono está de regreso

UFC 249: una pelea sale de la cartelera por el coronavirus

El combate en peso mediano entre Jacare Souza vs. Uriah Hall se canceló debido a que el brasileño dio positivo en la prueba del descarte de COVID-19. La compañía informó que el resto de peleadores están sanos y la cartelera continuará solo con 11 peleas.

¿A qué hora pelean Ferguson vs. Gaethje?

La cartelera estelar del evento será a partir de las 9:00 p. m.

¿Qué canal transmite el UFC 249?

ESPN transmitirá el evento completo para toda Latinoamérica excepto Chile y México.

Fox Action pasará solo la cartelera estelar.

UFC 249: horarios de todo el mundo

Perú: 9.00 p. m. (FOX Action/ESPN)

Colombia: 9.00 p. m. (FOX Action/ESPN)

Ecuador: 9.00 p. m. (FOX Action/ESPN)

Argentina: 11.00 p. m. (FOX Action/ESPN)

Uruguay: 11.00 p. m. (FOX Action/ESPN)

Chile: 11.00 p. m. (FOX Action/ESPN)

México: 8.00 p. m. (Fighting Network)

¿Pör qué pelean Tony Ferguson y Justin Gaethje?

Ferguson y Gaethje se enfrentarán por el título interino del peso ligero del UFC. Esto debido a la ausencia del campeón Khabib Nurmagomedov.

¿Dónde luchan Ferguson vs. Gaethje?

La pelea será en el Veterans Memorial Arena de Jacksonville, Florida.

Cartelera completa del UFC 249: Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

Cartelera estelar

Campeonato interino de peso ligero: Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

Campeonato de peso gallo: Henry Cejudo (c)* vs. Dominick Cruz

Peso pesado: Francis Ngannou vs. Jairzinho Rozenstruik

Peso pluma: Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar

Peso pesado: Greg Hardy vs. Yorgan De Castro

Cartelera preliminar

Peso wélter: Donald Cerrone vs. Anthony Pettis

Peso pesado: Aleksei Oleinik vs. Fabricio Werdum

Peso paja: Carla Esparza vs. Michelle Waterson

Peso wélter: Vicente Luque vs. Niko Price

Peso pluma: Charles Rosa vs. Bryce Mitchell

Peso semipesado: Ryan Spann vs. Sam Alvey

¿Cómo ver la transmision del UFC 249 EN VIVO por FOX Sports?

UFC 249: FOX Sports Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61UFC 249: FOX Sports HDMovistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

¿Dónde ver la transmisión del UFC 249 EN VIVO vía FOX Action?

UFC 249: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador) Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 OesteUFC 249: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO el UFC 249?

DirecTV: Guía de canales para ESPN 2.

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Resultado de lo pesajes del UFC 249

Tony Ferguson (155) vs. Justin Gaethje (155) – por el título ligero interino

Champ Henry Cejudo (135) vs.Dominick Cruz (135) – por el título de peso gallo

Francis Ngannou (261.5) vs. Jairzinho Rozenstruik (260)

Calvin Kattar (146) vs. Jeremy Stephens (150.5 *)

Yorgan De Castro (262) vs. Greg Hardy (265.5)

Preliminares

Donald Cerrone (171) vs. Anthony Pettis (170.5)

Aleksei Oleinik (227.5) vs. Fabricio Werdum (243)

Carla Esparza (115.5) vs. Michelle Waterson (115)

Urías Hall (186) vs.Ronaldo Souza (186)

Primeras preliminares

Vicente Luque (170) vs. Niko Price (170.5)

Bryce Mitchell (145.5) vs. Charles Rosa (146)

Sam Alvey (205) vs. Ryan Spann (206)