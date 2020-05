UFC 249 EN VIVO Henry Cejudo vs Dominick Cruz por el título mundial de peso gallo

UFC 249 EN VIVO | Ferguson vs. Gaethje es el esperado evento de UFC de hoy sábado 9 de mayo que se celebrará en la VyStar Veterans Memorial Arena en Jacksonville, Florida, pese a la pandemia de coronavirus en el mundo. Una de las peleas estelares será la pelea Henry Cejudo vs Dominick Cruz por el campeonato mundial de peso gallo.

Será un duelo del todo por todo para ambos. Henry Cejudo expondrá su título en una pelea ante un Dominick Cruz veterano, con el fin de conseguir defender exitosamente su título para poder tentar una pelea con alguna estrella top de UFC.

En el careo previo, Cejudo se mostró confiado de llevarse la victoria sin mayor complicaciones e, inclusive, lanzó el reto a José Aldo, otra leyenda del UFC, para su siguiente pelea.

"Yo me encargo de terminar a la gente, estoy aquí para convertirme en el mejor de la historia", aseguró el medallista olímpico en la conferencia previa al pesaje.

Al frente está un potente Dominick Cruz, quien con 35 años cuenta con un vasto historial en UFC y un récord de 22-2.

Cruz es un innovador definitivo, uno de los primeros en poner tanto énfasis en la táctica de pies y los comienzos falsos. Como resultado de su estilo único, dos elementos de la grandeza del norteamericano son comúnmente olvidados: una lucha increíble y un tanque de gasolina sin fin.

¿A qué hora pelean Ferguson vs. Gaethje en el estelar del UFC 249?

Perú: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Ecuador: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Colombia: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Estados Unidos: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

México: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Chile: 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Venezuela 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Bolivia: 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Argentina: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Uruguay: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Paraguay: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Brasil: 8:00 p. m. (Preliminares); 11:00 p. m. (Estelares)

UFC 249: horarios país por país

España: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)

Italia: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)

Alemania: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)

Francia: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)

Inglaterra: 11:00 p. m. (Preliminares); 2:00 a. m. (Estelares)

Puerto Rico: 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

¿En qué canal puedo ver las transmisión del UFC 249?

Perú: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

México: ESPN, ESPN Play, ESPN Plus, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Argentina: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Chile: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Colombia: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Estados Unidos: ESPN +, ESPN Plus y UFC Fight Pass.

España: DAZN.

Uruguay: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Brasil: Combate.

Venezuela: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Bolivia: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Paraguay: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Cartelera del UFC 249: Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

Estelares (8:00 p. m. ESPN, FOX Action, PPV, DAZN, ESPN Plus)

Peso ligero: Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

Peso gallo: Henry Cejudo (C) vs. Dominick Cruz

Peso pesado: Francis Ngannou vs. Jaurzinho Rozenstruik

Peso pluma: Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar

Peso pesado: Greg Hardy vs. Yorgan de Castro

Preliminares (7:00 p. m. ESPN, FOX Sports y DAZN)

Peso paja: Anthony Pettis vs. Donald Cerrone

Peso pesado: Aleksei Oleinik vs. Fabricio Werdum

Peso paja femenino: Carla Esparza vs. Michelle Waterson

Peso mediano: Uriah Hall vs. Ronaldo Souza

Primeras preliminares (5:00 p. m. UFC Fight Pass)

Peso wélter: Vicente Luqye vs. Niko Price

Peso pluma: Bryce Mitchell vs. Charles Rosa

Peso semipesado: Ryan Spann vs. Sam Alvey