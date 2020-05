UFC 249: Uriah Hall y su emotivo mensaje de apoyo a ‘Jacaré’ Souza [FOTO]

La UFC 249 tuvo que pasar por varios desafíos para su realización. Tras ser cancelado el mes pasado, se llevará a cabo este sábado en medio del avance de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, su cartelera volvió a sufrir una modificación.

Resulta que el reconocido luchador Ronaldo ‘Jacaré’ Souza pasó por el rutinario control de coronavirus dando positivo por lo que la UFC activó todos los protocolos sanitarios y también canceló su pelea que tenía con Uriah Hall.

Al no haber tiempo para buscarle rival al norteamericano, la empresa más importante de las artes marciales mixtas tomó la decisión de que Uriah Hall no participe del UFC 249. Más allá de ello, el nacido en Jamaica no dudó en manifestarse en redes sociales.

Y es que Hall es consciente de la difícil situación que vive el mundo por el COVID-19 y le mandó un emotivo mensaje de apoyo a quien iba a ser su rival esta noche en el Vystar Veterans Memorial Arena de Jacksonville, Florida.

“’Jacaré’, hermano, sé que esto apesta. Lamento que tengas que pasar por esto. Estoy más que devastado por haber perdido esta oportunidad. No deseo nada más que tú y tu familia se recuperen”, escribió Hall en su cuenta oficial de Twitter.

@JacareMMA Brother I know it sucks I’m sorry you have to go through this I am beyond devastated for the missed opportunity I wish you nothing but recovery for you and your family.