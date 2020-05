► Ferguson vs Gaethje [ESPN EN VIVO]: Sigue los resultados en directo del UFC 249

Ferguson vs Gaethje EN VIVO vía ESPN, FOX Action y ESPN Plus por UFC 249. El Cucuy y The Highlight vuelven a encender la adrenalina y la acción en la jaula de acero del Jacksonville, de Florida, cuando ambos protagonicen este sábado 9 de mayo el combate estelar de la división de peso ligero del UFC 249. Sigue la transmisión del combate GOLPE a GOLPE EN DIRECTO con todos los resultados, los videos, los horarios y los canales por Libero.pe.

RESULTADOS EN DIRECTO DEL UFC 249

Peso ligero: Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

Peso gallo: Henry Cejudo (C) vs. Dominick Cruz

Peso pesado: Francis Ngannou vs. Jaurzinho Rozenstruik

Peso pluma: Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar

Peso pesado: Greg Hardy vs. Yorgan de Castro

Peso paja: Anthony Pettis vs. Donald Cerrone

Peso pesado: Aleksei Oleinik vs. Fabricio Werdum

Peso paja femenino: Carla Esparza vs. Michelle Waterson

Peso mediano: Uriah Hall vs. Ronaldo Souza

Peso wélter: Vicente Luque vs. Niko Price

Peso pluma: Bryce Mitchell derrotó a Charles Rosa vía decisión unánime de los jueces (30-25, 30-25, 30-24).

Peso semipesado: Ryan Spann derrotó a Sam Alvey por decisión dividida de los jueces (29-28, 28-29, 29-28).

MINUTO X MINUTO: FERGUSON VS. GAETHJE POR UFC 249

Sigue el golpe a golpe del evento UFC 249.

Vicente Luque vs Niko Price

- Comienza la pelea entre Vicente Luque y Niko Price.

Mitchell vs Rosa

- Bryce Mitchell derrotó a Charles Rosa vía decisión unánime de los jueces (30-25, 30-25, 30-24).

Ryan Spann vs Sam Alvey

- Ryan Spann derrotó a Sam Alvey por decisión dividida de los jueces (29-28, 28-29, 29-28).

🔥🔥 ¡Qué intercambio de golpes! Spann y Alvey encienden el octágono en el 2° asalto. #ESPNKnockOut #UFC249 pic.twitter.com/cqQdNY82eA — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) May 9, 2020

- ¡Comenzó la acción del UFC 249!

2:00 p. m. Conor McGregor les desea lo mejor a los peleadores de UFC 249

"Les deseo buena salud a todos colegas peleadores mientras saca adelante esta noche el UFC 249 para nosotros. Buena suerte y que Dios proteja a hombres y mujeres desde los competidores hasta las personas que limpian. Gracias a todos. También oraciones por Jacare Souza y su equipo para que se recuperen por completo", escribió Conor McGregor en Twitter.

10:30 a. m. Ferguson y Gaethje dieron las 155 libras exactas en las báscula previo al UFC 249

En la ceremonia de pesajes, los peleadores Tony Ferguson y Justin Gaethje, quienes comandan la cartelera estelar del UFC 249, lograron un peso perfecto de 155 libras y, así, ambos quedaron aptos para enfrentarse hoy en la jaula de acero del Vystar Veterans Memorial Arena de Jacksonville. En Twitter, los usuarios están satisfechos con la vuelta de los MMA.

10:00 a. m. Dana White actualiza la cartelera principal del UFC 249

Sin Uriah Hall y Jacare Souza, así quedó la cartelera del UFC 249.

La transmisión para Latinoamérica la tendrá la cadena ESPN.

The most stacked card in UFC history goes down tonight 💥



Stream #UFC249 on ESPN+ ➡️ https://t.co/uIC7AqOEfU pic.twitter.com/aZnx10hlYW — ESPN (@espn) May 9, 2020

7.42 a. m. Uriah Hall lamenta el caso de "Jacare" Souza

- Uriah Hall se solidarizó con su rival Ronaldo "Jacare" Souza luego de que este diera positivo en el test por la COVID-19. La pelea entre ambos fue cancelada por Dana White.

"Hermano, sé que apesta. Lamento que tengas que pasar por esto. Estoy más que devastado por la oportunidad perdida. No te deseo nada más que recuperación para ti y tu familia", expresó el peleador de UFC.

1:00 a. m. UFC: Jacare Souza da positivo por COVID-19

- Malas noticias, Jacare Souza fue retirado a última hora de la cartelera por el UFC luego de dar positivo en el test de coronavirus.

ANTESALA DEL UFC 249: FERGUSON VS. GAETHJE

El peleador estadounidense Tony Ferguson tenía programado enfrentarse al ruso Khabib Nurmagomedov para el último 19 de abril en California, un combate que decidiría al nuevo campeón de la categoría de los pesos ligeros del UFC. Sin embargo, el avance de la pandemia coronavirus COVID-19 evitó que ambos choquen los guantes.

Dana White, presidente del UFC, hizo su mejor esfuerzo para sacar el evento adelante pero tuvo que aceptar la decisión de los ejecutivos de ESPN, quienes recibieron la orden de Disney para cancelar el UFC 249. A pesar de tener todo en su contra, White no se rindió y con el paso de los días consiguió los permisos necesario del estado de Florida para llevar sus peleas a Jacksonville.

Además, gran parte del roster de la compañía respaldo a Dana White para poder sacar el show adelante, siempre y cuando UFC respete los procedimientos de salud para prevenir el contagio de la COVID-19. Solo Khabib Nurmagomedov y Rose Namajunas se negaron a participar. The Eagle explicó que no pudo viajar a los Estados Unidos debido a que Rusia había cerrado sus fronteras, era imposible; mientras que la peleadora indicó que la muerte de sus familiares a causa del coronavirus fue un motivo suficiente para no acudir en el UFC 249.

Por esta razón, UFC decidió optar por Justin Gaethje para este pelea con Tony Ferguson.

Tony Ferguson dice que él y Justin Gaethje de tienen el deber de entretener a los fanáticos del deporte (UFC 249) después de que se cancelaron los eventos en general debido al coronavirus.

Reporteros antes de la pelea del sábado en el VyStar Veterans Memorial Arena en Jacksonville: "Los únicos dos hombres de verdad allí fuera que seremos Justin Gaethje y yo".

Ferguson dijo que UFC 249, que se lleva a cabo con estrictos procedimientos de prueba y sin la asistencia de fanáticos debido a la pandemia de COVID-19, podría llegar a una audiencia hambrienta de deportes que de otro modo no podría sintonizar un evento de artes marciales mixtas.

Y agregó: "En este momento, no hay Juegos Olímpicos, no hay Wimbledon, no hay Draft de la NBA, no hay Draft de la NFL, no hay tenis, no hay fútbol, ​​hockey, no hay béisbol".

"Esto es lo que traemos a la mesa ... y vamos a hacer lo mejor que podamos y vamos a mantener vivos los deportes y eso es lo que vamos a hacer", dijo Tony Ferguson.

También en la cartelera está Henry Cejudo, quien defenderá su título contra el ex campeón Dominick Cruz. Además, algunos de los mejores luchadores de peso pesado del mundo, Francis Ngannou y Jairzinho Rozenstruik, se enfrentarán en el octágono.

¿Qué hay para el vencedor del UFC 249?

Para Ferguson y Gaethje, el campeonato interino de peso ligero del UFC y el derecho a enfrentar a Nurmagomedov por el título indiscutible, eventualmente.

Horarios, TV y dónde ver UFC 249

Ferguson vs Gaethje EN VIVO vía ESPN por UFC 249 1. ¿Cuándo es la pelea? Hoy sábado 9 de mayo 2. ¿A qué hora es el UFC 249? 5.00 p.m. hora peruana. 3. ¿Dónde es el evento? Vystar Veterans Memorial Arena 4. ¿En qué canal transmitirán UFC 249? ESPN , FOX Sports y FOX Action.

¿A qué hora pelean Ferguson vs. Gaethje por UFC 249?

Perú: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Ecuador: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Colombia: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Estados Unidos: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

México: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Chile: 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Venezuela 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Bolivia: 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Argentina: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Uruguay: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Paraguay: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Brasil: 8:00 p. m. (Preliminares); 11:00 p. m. (Estelares)

UFC 249: horarios de todo el mundo, país por país

España: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)

Italia: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)

Alemania: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)

Francia: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)

Inglaterra: 11:00 p. m. (Preliminares); 2:00 a. m. (Estelares)

Puerto Rico: 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

¿Qué canal transmite UFC 249?

Perú: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

México: ESPN, ESPN Play, ESPN Plus, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Argentina: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Chile: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Colombia: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Estados Unidos: ESPN +, ESPN Plus y UFC Fight Pass.

España: DAZN.

Uruguay: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Brasil: Combate.

Venezuela: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Bolivia: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Paraguay: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Cartelera del UFC 249: Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

Estelares (8:00 p. m. ESPN, FOX Action, PPV, DAZN, ESPN Plus)

Peso ligero: Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

Peso gallo: Henry Cejudo (C) vs. Dominick Cruz

Peso pesado: Francis Ngannou vs. Jaurzinho Rozenstruik

Peso pluma: Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar

Peso pesado: Greg Hardy vs. Yorgan de Castro

Preliminares (7:00 p. m. ESPN, FOX Sports y DAZN)

Peso paja: Anthony Pettis vs. Donald Cerrone

Peso pesado: Aleksei Oleinik vs. Fabricio Werdum

Peso paja femenino: Carla Esparza vs. Michelle Waterson

Peso mediano: Uriah Hall vs. Ronaldo Souza

Primeras preliminares (5:00 p. m. UFC Fight Pass)

Peso wélter: Vicente Luqye vs. Niko Price

Peso pluma: Bryce Mitchell vs. Charles Rosa

Peso semipesado: Ryan Spann vs. Sam Alvey

Resultado de los pesajes del UFC 249

Tony Ferguson (155) vs. Justin Gaethje (155) – por el título ligero interino

Champ Henry Cejudo (135) vs.Dominick Cruz (135) – por el título de peso gallo

Francis Ngannou (261.5) vs. Jairzinho Rozenstruik (260)

Calvin Kattar (146) vs. Jeremy Stephens (150.5 *)

Yorgan De Castro (262) vs. Greg Hardy (265.5)

Preliminares

Donald Cerrone (171) vs. Anthony Pettis (170.5)

Aleksei Oleinik (227.5) vs. Fabricio Werdum (243)

Carla Esparza (115.5) vs. Michelle Waterson (115)

Urías Hall (186) vs.Ronaldo Souza (186)

Primeras preliminares

Vicente Luque (170) vs. Niko Price (170.5)

Bryce Mitchell (145.5) vs. Charles Rosa (146)

Sam Alvey (205) vs. Ryan Spann (206)

¿Cómo ver UFC 249 EN VIVO vía DAZN España?

Debes suscribirte en el siguiente enlace oficial de DAZN: https://www.dazn.com/es-ES/welcome.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO UFC 249, Ferguson vs. Gaethje?

Ecuador, Bolivia y Venezuela): Canal 621 (SD) y Canal 1610 (HD).

Sky Sports (México y República Dominicana): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Movistar TV (Perú, Chile, Colombia y Venezuela): Canal 480 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 740 (HD).

VTR Chile: Canal 26 (Iquique), Canal 28 (Antofagasta) y Canal 48 (Santiago).

Dibox Argentina: Canal 100 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 14 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 1000 (HD).

Cablevisión Flow Argentina: Canal 102 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 106 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD) y Canal 460 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 200 (HD).

Altice República Dominicana: Canal 350 (SD) y Canal 460 (HD).

Aster República Dominicana: Canal 27.

Wind TV República Dominicana: Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO UFC 249, Ferguson vs. Gaethje?

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Cnaal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

¿Cómo ver FOX Sports EN VIVO Ferguson vs. Gaethje por UFC 249? Canales TV

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 204 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 204 (HD).

Claro TV Perú: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD).

Cable Perú: Canal 30.

Best Cable: Canal 66.

Cable Arequipa: Canal 65.

¿Cómo ver FOX Sports EN VIVO las preliminares del UFC 249? Canal TV

Desde las 5.00 p.m. (hora peruana) se transmitirán las peleas preliminares del UFC 248.

UFC 249: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC 249: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

¿Dónde ver FOX Action EN VIVO UFC 249? Canales TV

Estelares o Main event a partir de las 10.00 p.m. (hora peruana)

UFC 249: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

UFC 249: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

¿Cómo ver UFC Fight Pass?

Transmisión de las peleas de UFC.

¿Dónde pelean Ferguson vs. Justin Gaethje por el UFC 249?

El Jacksonville Veterans Memorial Arena, conocido popularmente como The Vet, es un pabellón multiusos situado en Jacksonville, Florida. Fue inaugurado en 2003 reemplazando al viejo Jacksonville Coliseum.

Vystar Veterans Memorial Arena

Ver el mapa.

