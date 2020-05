Conor McGregor a Gaethje: “Te voy a descuartizar” [FOTO]

El último sábado el mundo de las artes marciales mixtas se paralizaron. Y es que ese día se llevó el evento UFC 249 que tenía como pelea estelar a Ferguson vs Gaethje. Sin embargo, cuando muchos creían que el ‘Cucuy’ se llevaría la victoria, ocurrió todo lo contrario.

Ya en el quinto asalto, se notó a un Ferguson muy golpeado y hasta con varios cortes en el rostro, mientras que Gaethje se le notaba muy seguro y cuando faltaba poco para irse a las tarjetas, le propinó una serie de golpes a ‘Cucuy’ para que se decrete el nocaut técnico.

Todos los luchadores siguieron de cerca la pelea. Incluso Conor McGregor, quien se pronunció después sobre el triunfo de Justin Gaethje, aunque no fue para saludar al norteamericano, sino para mandarle un duro mensaje.

“Justin, no hay ningún peligro en un hombre que se abraza de las piernas, todos lo sabemos. La amenaza real estará aquí todo lo que quieras. Te voy a descuartizar. Tus dientes. Los voy a poner en un maldito collar. ¿Hablar de mis habilidades como padre? Estás muerto (hace un año Justin cuestionó las habilidades de Conor como padre)”, escribió ‘The Notorious’ en su cuenta oficial de Twitter.

Justin, there is no danger in a man that hugs legs, we all know. Try and dance around what the real threat is here all you want.

I am going to fucking butcher you.

Your teeth. I’m going to put them on a fucking necklace.

Speak on my skills as a father?

You are fucking dead.