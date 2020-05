¿Por el título? Conor McGregor reveló la fecha que regresará a la UFC

El regreso de Conor McGregor a la UFC fue espectacular. En 40 segundos derrotó a Cowboy Cerrone y se robó los aplausos de los fanáticos de las artes marciales mixtas. Con la victoria y coronación de manera interina de Justin Gaethje sobre la división de pesos ligeros, 'The Notorious' mostró su inconformidad.

En su cuenta de twitter indicó que Justin no es el campeón que se merece Estados Unidos y que el título le queda muy grande. No conforme con eso lo reto a una pelea. Gaethje no respondió al reto 'The Notorious'.

Trascendió que Dana White, presidente de UFC, tiene un plan para regalar a los fanáticos grandes peleas. El nombre de Conor McGregor figura en la agenda y fue el mismo luchador que deslizó el día que estará de regreso.

"Nos vemos en julio", escribió Conor. Los fanáticos se ilusionan con la pelea que sostendrá McGregor. Si tendrá una oportunidad por el título, deberá enfrentar a otro luchador para escalar a la cima.

See you in July 🇮🇪☘️🇺🇸 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 12, 2020

“No te atrevas a decir otra vez que representas a la gran nación de los Estados Unidos de América. Ningún americano de verdad hablaría tan bien, o permitiría, que un miembro convicto de una célula yihadista terrorista los represente. Prohibido olvidar. Eres un maldito tonto ciego, y soy yo quien acabará el trabajo”, escribió Conor en twitter.