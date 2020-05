UFC Fight Night [EN VIVO]: Horarios, cartelera, TV y dónde ver pelea Smith vs Teixeira

UFC Fight Night EN VIVO EN DIRECTO | Este miércoles 13 de mayo el Arena VyStar Veterans Memorial de Jacksonville, Florida, Estados Unidos, volverá a abrir sus puertas para albergar un nuevo evento de la promotora de artes marciales mixtas. Las peleas comienzan a las 17.00 horas (hora peruana) y puedes seguir EN DIRECTO vía ESPN 2 y Fox Sports. Además, Líbero.pe te llevará las incidencias.

Tras superar las dificultades por la pandemia del coronavirus, Dana White, presidente de UFC, encontró en el estado de Florida un aliado para reabrir el octágono. El directivo señaló que su misión es regalar grandes peleas a sus seguidores y no descansará para lograr su objetivo.

Son en total 11 peleas que animarán esta noche de artes marciales mixtas. En la estelar de UFC Figh Niht, Anthony Smith y Glover Teixeira disputarán por una oportunidad por el cinturón de semicompleto. Ambos deberán demostrar todas sus cualidades en el octágono.

Esta pelea está pactada en cinco asaltos. Smith llega a esta contienda en el tercer lugar del ranking del semipesado tras superar a Gustafsson en Estocolmo. En su enfrentamiento por el título perdió contra Jones. Esta derrota significó quedar rezagado en la nómina de los retadores al cinturón.

Por su parte, Teixeira ocupa la posición número 8 en la clasificación. Mantiene una buena racha de tres victorias consecutivas. Una victoria le permitirá tomar el rotulo del principal retador por el campeonato de la categoría. Su estilo agresivo es su principal arma para buscar la victoria.

Ovince Saint vs Preux sostendrá la pelea co-estelar del evento por la categoría pesos completos. Ambos llegan en igualdad de condiciones y comparten el mismo estilo de pelea. Los pronósticos son reservados.

UFC Fight Night EN VIVO

UFC Fight Night se realizará este miércoles 13 de mayo.

UFC Fight Night: Anthony Smith vs Glover Teixeira 1. ¿Cuándo es la pelea? Hoy miércoles 13 de mayo 2. ¿A qué hora es el UFC Fight Night ? 5.00 p.m. hora peruana. 3. ¿Dónde es el evento? Vystar Veterans Memorial Arena 4. ¿En qué canal transmitirán UFC Fight Night? ESPN 2 y FOX Sports

¿A qué hora pelean Smith vs. Teixeira por el UFC Fight Night?

Perú: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Ecuador: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Colombia: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Estados Unidos: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

México: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Chile: 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Venezuela 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Bolivia: 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Argentina: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Uruguay: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Paraguay: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Brasil: 8:00 p. m. (Preliminares); 11:00 p. m. (Estelares)

UFC Fight Night: horarios de todos el mundo

España: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)

Italia: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)

Alemania: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)

Francia: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)

Inglaterra: 11:00 p. m. (Preliminares); 2:00 a. m. (Estelares)

Puerto Rico: 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

¿Qué canal transmite UFC Fight Night?

Perú: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

México: ESPN, ESPN Play, ESPN Plus, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Argentina: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Chile: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Colombia: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Estados Unidos: ESPN +, ESPN Plus y UFC Fight Pass.

España: DAZN.

Uruguay: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Brasil: Combate.

Venezuela: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Bolivia: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Paraguay: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Cartelera del UFC Fight Night: Anthony Smith vs Glover Teixeira

Estelares (8:00 p. m. ESPN, Fox Sports, PPV, DAZN, ESPN Plus)

Ben Rothwell vs Ovince St. Preux

Alex Hernández vs Drew Dober

Karl Roberson vs Marvin Vettori

Ricky Simon vs Ray Borg

Preliminares (5:00 p. m. ESPN, FOX Sports y DAZN)

Andrei Arlovski vs Philipe Lins

Michael Johnson vs Thiago Moises

Sijara Eubanks vs Sarah Moras

Gabriel Benitez vs Omar Antonio Morales Ferrer

Hunter Azure vs Brian Kelleher

Chase Sherman vs Isaac Villanueva

Resultado de lo pesajes del UFC Fight Night

Anthony Smith (205) vs Glover Teixeira (205.5)

Ben Rothwell (265) vs Ovince Saint Preux (240.5)

Alexander Hernandez (155) vs Drew Dober (156)

Ricky Simon (135) vs Ray Borg (135.5)

Karl Roberson (187.5)* vs Marvin Vettori (186)

Preliminares

Andrei Arlovski (238) vs Philipe Lins (236)

Michael Johnson (156) vs Thiago Moises (155.5)

Sijara Eubanks (136) vs Sarah Moras (136)

Gabriel Benitez (155.5) vs Omar Antonio Morales Ferrer (155.5)

Hunter Azure (145) vs Brian Kelleher (145.5)

Chase Sherman (253) vs Isaac Villanueva (232)

¿Cómo ver ESPN EN VIVO UFC Fight Night: Anthony Smith vs Glover Teixeira?

¿Cómo ver FOX Sports EN VIVO UFC Fight Night: Anthony Smith vs Glover Teixeira? Canales TV

Cómo ver FOX Sports EN VIVO las preliminares del UFC Fight Night? Canal TV

Desde las 5.00 p.m. (hora peruana) se transmitirán las peleas preliminares del UFC Fight Night.

UFC Fight Night:

UFC Fight Nigh: FOX Sports HD

¿Dónde pelean Ferguson vs. Justin Gaethje por el UFC Fight Night?

El Jacksonville Veterans Memorial Arena, conocido popularmente como The Vet, es un pabellón multiusos situado en Jacksonville, Florida. Fue inaugurado en 2003 reemplazando al viejo Jacksonville Coliseum.

Vystar Veterans Memorial Arena

