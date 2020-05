UFC: Henry Cejudo dio más detalles de su retiro como profesional [FOTO]

Ya ha pasado cuatro días desde que se celebró el UFC 249 a puertas cerradas por el avance del coronavirus. Una de las peleas más memorables que dejó el mencionado evento fue la gran victoria de Henry Cejudo.

Sin embargo, lo impensado llegó después. Resulta que el norteamericano anunció su retiro como profesional de las artes marciales mixtas dejando atónito a más de un seguidor que esperaba seguir viendo en acción a Cejudo.

Es por ello que el mismo ‘Triple C’ decidió dar más detalles de su decisión una vez se salió del octágono. “Yo no fui el mejor en la lucha olímpica. Soy campeón olímpico (ganó la medalla de oro en Pekín 2008), pero no fui el mejor. No soy el mejor peleador de todos los tiempos, pero cuando tú analizas mi historial, yo creo que estoy en lo alto de la montaña. Y yo quiero retirarme en lo alto”, dijo Cejudo.

Luego, ‘The Messenger’ también decidió utilizar sus redes sociales: “Por siempre 'Triple C'. Gracias a todos mis fanáticos por estos años increíbles. No podría haber logrado mis objetivos sin un gran equipo a mi alrededor. ¡Estoy fuera!".

De esta manera, Henry Cejudo dio un paso al costado tras conseguir un récord de 16 victorias y tan solo dos derrotas imponiéndose ante luchadores como T.J. Dillashaw, Sergio Pettis, Marlon Moraes, entre otros.

Cabe mencionar que ‘Triple C’ también supo ser campeón en dos categorías de la UFC: la del peso gallo y peso mosca.