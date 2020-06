UFC Fight Night: Burns superó a Woodley en la pelea estelar [RESUMEN]

UFC Fight Night se realizó desde UFC Apex, Las Vegas. Fueron 11 peleas que animaron la noche. En la estelar, Burns se impuso a Woodley por decisión unánime (50-45, 50-44 y 50-44).

El brasileño pidió al presidente de UFC, Dana White, una oportunidad por el título de su categoría. Burns indicó que se encuentra en buenas condiciones y puede pelear en cualquier momento.

En los primeros asaltos, Burns demostró porque es uno de los mejores de su categoría y sometió a Woodley. El peleador estadounidense se pudo liberar del castigo, pero no encontró la fórmula para revertir los resultados.

En la estelar de las preliminares, Antonina Shevchenko perdió contra Chookagian por decisión unánime. La peleadora nacionalizada peruana fue superada por su rival.

Peso Welter: Tyron Woodley vs Gilbert Burns

Peso Pesado: Augusto Sakai se quedó con la victoria contra Blagoy Ivanov por decisión dividida (27-30, 29-28, 29-28)

Peso Ligero: Billy Quarantillo superó a Spike Carlyle por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28)

Peso Ligero: Roosevelt Roberts superó por sumisión a Brok Weaver

Peso Ligero: Mackenzie Dern superó por sumisión a Hannah Cifers

Peso Mosca: Katlyn Chookagian superó por decisión unánime a Antonia Shevchenko (30-25, 30-25, 30-25)

Peso Welter: Daniel Rodriguez superó por decisión de los jueces a Gabriel Green

Peso Pesado: Jamahal Hill superó por nocaut a Klidson Abreu en el primer asalto (1:51)

Peso Mosca: Brandon Royval superó por sumisión a Tim Elliot en el segundo asalto.

Peso Gallo: Casey Kenney superó por sumisión a Louis Smolka en el primer asalto.

Peso Pluma: Chris Gutierrez ganó por nocaut técnico a Vince Morales en el segundo asalto.

Blagoy Ivanov vs Augusto Sakai

- Tercer asalto: Comienza el último round, Ivanov cansado pero busca el nocaut. La izquierda de Ivanov casi conecta el rostro de Sakai. Buen gancho de Sakai. Golpes tras golpes, una pelea pareja. Sakai intenta dar el golpe letal, pero sin éxito alguno. Buen gancho de Ivanov. Ambos peleadores cuidan su distancia.

- Segundo asalto: Píe izquierda de Ivanov, Sakai responde con un gancho izquierdo. Ivanov cansado pero logra salir de la marca de Sakai. Intercambio de puños, Sakai intenta dominar la pelea. Intercambios corto por parte de ambos peleadores. Ivanov derribó a Sakai, intenta conseguir el golpe letal.

- Primer asalto: Sakai e Ivanov estudian sus movimientos. Patadas a la zona baja de Sakai, Ivanov con gancho responde. La izquierda de Ivanov paso cerca. Ivanov es rápido con los puños. Patada frontal de Ivanov. Sakai responde con golpes al rostro. Se van al clinch, con gancho de izquierda de Ivanov.

Billy Quarantillo vs Spike Carlyle

- Billy Quarentillo se quedó con la victoria por decisión de los jueces.

- Tercer asalto: Spike intenta lograr el derribo, pero se encuentra muy cansado. Billy logra dar la vuelta a la posición, Spike intenta una llave pero sin éxito. Billy intentó encontrar la sumisión con el triangulo de piernas. Carlyle intenta conseguir la victoria por la tarjeta.

- Segundo asalto: Carlyle intenta dar el primer golpe. Billy realiza un buen derribo a Spike. Carlyle cansado, Billy busca el triangulo, Spike logra salir, pero Quarantillo logra atraparlo.

- Primer asalto: Carlyle con puños descendentes sorprendió a Billy. Quarantillo intenta la llave al brazo pero sin éxito. Bolly intenta levantarse para sacar el cuerpo de Spike, quien es el dominador de la pelea. Carlyle intenta realizar el triangulo de brazos, pero Billy se defiende. Quarantillo en el piso golpea con patadas a Spike. Spike controla a Billy, quiere conseguir la victoria del asalto en las tarjetas. Carlyle golpea con martillos y Billy respondo con patadas.

Roosevelt Roberts vs Brok Weaver

Roosevelt Roberts se impuso a Brok Weaver en la segunda sumisión y pide una oportunidad por el título

Roosevelt "The Predator" Roberts se ve dominante y cierra su actuación en #UFCXVegas finalizando pic.twitter.com/CgjEJdtoMC — ufcespanol (@UFCEspanol) May 31, 2020

- Segundo asalto: Roberts busca la pierna izquierda, pero Weaver se defiende con sus brazos. A ras de lona, Weaver sufre, Roberts no encuentra la posición para realizar la guillotina. El problemas Weaver, Roberts encontró la posición y con jiu-jitsu brasileño se queda la victoria.

- Primer asalto: Roberts con patadas y puñetes al rostro de Weaver. Cada peleador cuida su posición, no arriesgan. Weaver con la rodilla intenta sorprender, pero Roberts se libera y sigue controlando la pelea. Derecha de Roberts, quien busca la guillotina, pero Weaver se defiende.

Mackenzie Dern vs Hannah Cifers

- Mackenzie Dern se quedó con la victoria a Hannah Cifers por sumisión.

Primer asalto: Cifers sorprendió a Dern con puñetes al rostro. La pelea se va al piso, Cifers domina las acciones. Dern encontró la posición, Jiu-jitsu brasileño y sumisión. Mackenzie Dern ganó la batalla por sumisión.

En breves minutos comienza la primera pelea estelar

Katlyn Chookagian vs Antonina Shevchenko

- Por decisión unánime, Katlyn Chookagian superó a Antonina Shevchenko en la estelar de las preliminares.

- Tercer asalto: Antonino intenta la hazaña para quedarse con la victoria. Katlyn controla el tramite de la pelea, Antonina falla con el golpe de la mano izquierda. Shevchenko intenta la sorpresa con un golpe letal, pero Katlyn se defiende. La luchadora nacionalizada peruana intenta el nocaut, pero Katlyn la sorprende y la lleva a las rejas. Antonina busca la mano izquierda o la pierna izquierda que le permita conquistar la victoria. En la recta final, katlyn golpeó al rostro de Antonina.

- Segundo asalto: Chookagian muestra su superioridad en la pelea y no suelta a Antonina. Shevshenko intenta realizar un triangulo de brazos. Con la mano izquierda, Katlyn golpea al rostro de Shevchenko. Superior la peleador estadounidense. Martillos al rostro de Antonino.

- Primer asalto: Sorpresa de la noche. Katlyan agarra con una llave a Antonina y no la suelta. Cerca de la sumisión. Cierra el pantaleón. Shevchenko se defiende, pero su rival no la suelta. La peleadora nacionalizada peruana cerca de ingresar al país de los sueños. Con puños Katlyn ataca a Antonina. Puñetes y codazos al rostro de Antonina, Katlyan no suelta a la hermana menor de Valentina. Martillos al cuerpo de Valentina, gran primer asalto para Katlyn.

- Anunció oficial de la pelea

- Con la bandera peruana, Antonina se enfrenta a Katlyn

- Antonina sostendrá su cuarta pelea en UFC

- Comenzó la pelea estelar de las preliminares

Daniel Rodriguez vs Gabriel Green

- Daniel Rodriguez se quedó con la victoria por decisión de los jueces por Gabriel Green.

- Final de la pelea. Se espera decisión de los árbitros.

- Tercer round: Comenzó la pelea. Rodriguez pelea con todo, puños a Green. Gabriel esquiva los puños, Daniel busca el momento preciso para conquistar la victoria. Ninguno se regala, ambos por la victoria. Gancho al rostro, Rodriguez intenta descontar los números. Daniel tumba al piso a Green, busca la llave.

- Segundo asalto: Comenzó la pelea. Rodriguez con puños intenta conectar a la cara de Green. Gabriel con patada al estomago intenta sorprender a su rival. Con puño izquierda y derecho, Rodriguez y Green se dan puñetes. Green patada a la cabeza de Daniel. Con puños, Green intenta sumar puntos. Se prendió, Rodriguez con puñetes recuperó la distancia.

- Primer asalto: Comenzó la pelea entre Rodrigez y Green. Ambos empiezan analizando los movimientos de sus rivales. Un primer asalto parejo, ambos peleadores no arriesgaron.

Jamahal Hill vs Klidson Abreu

- Gracias a esta victoria, Jamahal Hill prolongó su invicto profesional a 8-0-0.

Jamahal Hill superó por nocaut a Klidson Abreu

Primer asalto: Jamahal Hill empezó con una gran patada a la cabeza de Breu. Con el puño izquierdo y nokea a Abreu. Klidson cae al piso, Hill aprovechó y lo golpea. El árbitro indica que se termina la pelea.

Tim Elliot vs Brandon Royval

- En su primera pelea en UFC, Brandon Royval ganó a Tim Elliot por sumisión.

- Segundo asalto: La pelea empieza como el primer raund. Tim manda al piso a Brandon y busca la llave de sumisión. Royval se defiende y utiliza el triangulo para conquistar la victoria.

- Primer asalto: Una pelea de piso. Apostando por su Jiu-jitsu, Elliot dominó la contienda, peor Royval demostró que es un rival de gran nivel y se defendió.

- En breves minutos comienza el tercer combate de la noche

Louis Smolka vs Casey Kenney

- Por sumisión. Casey Kenney superó por sumisión a Louis Smolka

Primer asalto: Kenney sorprende con patadas, pero Smolka se defiende y busca la guillotina. No va para más. Louis se rindió y Casey Kenney se quedó con la victoria.

Comenzó la segunda pelea de la noche.

Chris Gutierrez vs Vince Morales

- En el segundo asalto. Gutierrez superó por nocaut técnico a Vince Morales.

- Segundo asalto: Gutierrez sigue dominando la pelea. Con buenas combinaciones de patadas, Morales cae al piso y avisa al árbitro que no puede continuar. Victoria por nocaut a Morales

- Primer asalto: Ambos peleadores se estudian y deciden no arriesgar. Chris terminó el primer asalto con la ventaja en las tarjetas, Morales recibió un duro golpe en la pierna izquierda.

- Comenzó la primera pelea de la nochea

Previa de UFC

Después de realizar grandes peleas en Florida, UFC decidió regresar a su casa y regalar a los fanáticos de las artes marciales libres jornadas inolvidables. La Comisión Técnica de Nevada autorizó la realización de eventos deportivos, pero sin la presencia de público. Una medida preventiva contra la pandemia del coronavirus.

Dana White, presidente de la promotora más importante de MMA, manejó diversas opciones para desarrollar UFC Fight Night. El directivo indicó que Arizona es uno de los estados que se mostró dispuesto a recibirlos.

En total son 11 peleas (entre estelares y preliminares) que animarán la jornada. Dana White prometió a sus seguidores poner lo mejor de su roster de UFC. Con la presencia de Kevin Holland o de un Tyron Woodley, el mandatario viene cumpliendo su oferta.

En el evento estelar, Tyron Woodley y Gilbert Burns se verán las caras por el peso welter. El peleador estadounidense venía con una racha de siete victorias consecutivas, pero en mayo cayó ante Kamaru Usman. Necesita una victoria para seguir escalando y tentar por el título de su categoría.

UFC Fight Night: Woodley vs. Burns 1. ¿Cuándo es la pelea? Hoy sábado 30 de mayo 2. ¿A qué hora es el UFC Fight Night ? 9.00 p.m. hora peruana. 3. ¿Dónde es el evento? UFC Apex, Las Vegas 4. ¿En qué canal transmitirán UFC Fight Night? ESPN 2 y FOX Sports

Por su parte, el brasileño es una de las revelaciones de su división. En UFC Brasilia, 'Durinho' superó a Demian Maya y llega con la moral al tope. Una pelea que demostró cualidades agresivas.

FOTO: ESPN

Antonina Shevchenko vs Katlyn Chookagian

En la pelea estelar de las preliminares, Antonina Shevchenko y Katlyn Chookagian pelean por peso mosca de la división de mujeres. La hermana de Valentina intentará sumar una victoria para demostrar que es una de las más fuertes de su categoría y tentar por una oportunidad por el título.

Katlyn Chookagian viene de perder contra Valentina en febrero del presente año por nocaut técnico. Sabe que necesita sumar una victoria para recuperar terreno y en un futuro cobrarse la revancha con la actual campeona.

Cartelera del UFC Fight Night: Woodley vs. Burns

Estelares (8:00 p. m. ESPN, Fox Sports, PPV, DAZN, ESPN Plus)

Peso Welter: Tyron Woodley vs Gilbert Burns

Tyron Woodley vs Gilbert Burns Peso Pesado: Blagoy Ivanov vs Augusto Sakai

Blagoy Ivanov vs Augusto Sakai Peso Ligero : Billy Quarantillo vs Spike Carlyle

: Billy Quarantillo vs Spike Carlyle Peso Ligero : Roosevelt Roberts vs Brok Weaver

: Roosevelt Roberts vs Brok Weaver Peso Ligero: Mackenzie Dern vs Hannah Cifers

Preliminares (5.00 p.m. ESPN, FOX Sports y DAZN)

Peso Mosca: Katlyn Chookagian vs Antonia Shevchenko

Katlyn Chookagian vs Antonia Shevchenko Peso Welter: Daniel Rodriguez vs Gabriel Green

Daniel Rodriguez vs Gabriel Green Peso Pesado: Jamahal Hill vs Klidson Abreu

Jamahal Hill vs Klidson Abreu Peso Mosca: Tim Elliot vs Brandon Royval

Tim Elliot vs Brandon Royval Peso Gallo: Louis Smolka vs Casey Kenney

Louis Smolka vs Casey Kenney Peso Pluma: Chris Gutierrez vs Vince Morales

¿A qué hora pelean Woodley vs. Burns por el UFC Fight Night?

La pelea estelar de UFC Fight Night comienza a las 9.00 p. m. (hora peruana).

UFC Fight Night: horarios de las peleas

Perú: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Ecuador: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Colombia: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Estados Unidos: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

México: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Chile: 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Venezuela 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Bolivia: 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Argentina: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Uruguay: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Paraguay: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Brasil: 8:00 p. m. (Preliminares); 11:00 p. m. (Estelares)

¿Qué canal transmite la pelea Woodley vs. Burns por UFC?

Perú: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

México: ESPN, ESPN Play, ESPN Plus, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Argentina: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Chile: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Colombia: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Estados Unidos: ESPN +, ESPN Plus y UFC Fight Pass.

España: DAZN.

Uruguay: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Brasil: Combate.

Venezuela: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Bolivia: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Paraguay: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action

UFC Fight Night | Apuestas deportivas

Las apuestas para la pelea estelar de UFC Fight Night Las Vegas

Casa de apuestas Woodley Burns Doradobet 1.52 2.42 Inkabet 1.53 2.50 Betsson 1.55 2.50

¿Dónde ver UFC Fight Night?

Las peleas preliminares y estelares de UFC Fight Night puedes ver por los siguientes canales:

UFC Fight Night: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC Fight Nigh: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517