Valentina Shevchenko y su emotivo mensaje de apoyo para su hermana tras perder en UFC [FOTO]

El último sábado, los amantes de las artes marciales mixtas siguieron de cerca el evento del UFC Fight Night. Perú también estuvo atento a lo que sucedía con Antonina Shevchenko, que buscaba vencer a la local Katlyn Chookagian.

Sin embargo, la peruana intentó por todos los medios conseguir el triunfo, pero no pudo ante una Chookagian que mostró todo su poderío en los tres asaltos que duró la pelea por lo que la decisión unánime fue para la norteamericana.

Al respecto, Valentina, hermana de Antonina, no dudó en pronunciarse en redes sociales tras lo visto en el UFC Fight Night que se llevó a cabo en Las Vegas.

“Pase lo que pase, siempre te amaré mi querida hermana. Eres mi inspiración, mi apoyo y la persona más querida en todo el mundo. Me siento tan mal que no podría estar a tu lado esta vez debido a mi lesión”, señaló la ‘Bala’ en su cuenta oficial de Twitter.

Además, Valentina Shevchenko cerró su emotivo mensaje con lo siguiente: “Siempre estaré a tu lado”, en señal de que más allá de los buenos y malos momentos, podrá contar con ella como apoyo.

No matter what , I will always Love you my dear sister !

You are my inspiration, my support and the dearest person in whole world!

I feel so bad I couldn’t be at your corner this time because of my injury.

But I am always by your side ❤️ @ufc