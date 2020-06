UFC 250 Amanda Nunes vs. Felicia Spencer: día, horario, canales y cartelera de evento en La Vegas

UFC 250: Amanda Nunes vs. Felicia Spencer EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN 2 y FOX Action. La vigente campeona de brasileña la división peso pluma -y gallo también-, Amanda Nunes, hará defensa de su cinturón ante la canadiense Felicia Spencer este sábado 6 junio, a partir de las 5:00 p. m. (hora peruana), en el octágono del UFC APEX en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Revisa la programación completa con todos los canales, los horarios y la cartelera de este evento del UFC 250.

Desde aquella recordada victoria por KO sobre Cris Cyborg el 29 de diciembre de 2018, Amanda Nunes se consagró como la primera peleadora en poseer dos títulos (mosca y pluma) en la división femenina de UFC. Esta vez, la Leona invencible por fin pondrá en junto el título de pluma frente a Felicia Spencer, quien viene de vencer a Zarah Faim Dos Santos por nocaut técnico.

Las casas de apuestas dan a Amanda Nunes como la triunfadora del combate. La Leona mantiene un récord importante de 22 victorias y apenas 2 derrotas y analiza el retiro tras esta pelea de UFC. Sin embargo, existe la presión de los fans para que pueda volver a luchar contra Valentina Shevchenko -campeona de peso mosca- y la propia Cris Cyborg -ahora en Bellator- pero la posibilidad parece muy lejana para las expectativas de ella y el presidente Dana White.

Felicia Spencer, por su parte, llega con una experiencia interesante tras obtener 8 triunfos y una sola derrota, frente a Cris Cyborg. La expectativa sobre una victoria ante Amanda Nunes son mínimas. Pero hay que tener en cuenta que en la UFC todo puede suceder.

Cabe señalar que el UFC 250 también nos prepara otra pelea importante como la de Raphael Assunção y Cody Garbrandt para la coestelar.

Revisa la cartelera oficial del UFC 250: Nunes vs. Spencer

Todas las peleas confirmadas para el evento UFC 250.

Cartelera estelar vía FOX Action y ESPN 2

Peso pluma, mujeres: Amanda Nunes (c) vs. Felicia Spencer

Peso gallo: Raphael Assunção vs. Cody Garbrandt

Peso gallo: Aljamain Sterling vs. Cory Sandhagen

Peso wélter: Neil Magny vs. Anthony Rocco Martin

Peso gallo: Eddie Wineland vs. Sean O'Malley

Cartelera Preliminar (ESPN 2/ ESPN+/FOX Action)

Peso pluma: Alex Caceres vs. Chase Hooper

Peso mediano: Ian Heinisch vs. Gerald Meerschaert

Peso pluma: Cody Stamann vs. Brian Kelleher

Peso mediano: Charles Byrd vs. Maki Pitolo

Primeras Preliminares (UFC Fight Pass / ESPN+)

Peso mosca: Jussier Formiga vs. Alex Perez

Peso semipesado: Alonzo Menifield vs. Devin Clark

Peso pactado en 150 libras: Evan Dunham vs. Herbert Burns

¿A qué hora es la transmisión del UFC 250?

Perú: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Ecuador: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Colombia: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Estados Unidos: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

México: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Chile: 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Venezuela 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Bolivia: 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Argentina: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Uruguay: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Paraguay: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Brasil: 8:00 p. m. (Preliminares); 11:00 p. m. (Estelares)

España: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)

Italia: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)

Alemania: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)

Francia: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)

Inglaterra: 11:00 p. m. (Preliminares); 2:00 a. m. (Estelares)

Puerto Rico: 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

¿Qué canal transmite UFC 250?

Perú: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

México: ESPN 2, ESPN Play, ESPN Plus, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Argentina: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Chile: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Colombia: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Estados Unidos: ESPN +, ESPN Plus y UFC Fight Pass.

España: DAZN.

Uruguay: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Brasil: Combate.

Venezuela: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Bolivia: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Paraguay: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO UFC 250 Nunes vs Spencer?

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

¿Cómo ver FOX Action EN VIVO UFC 250 Amanda Nunes vs Felicia Spencer?

Servicio de satélite para los siguientos canales de FOX Premium Action.

DirecTV Perú: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

DirecTV Ecuador:: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

DirecTV Chile: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Movistar TV:

Sky Sports México: Canal 435.

Sky Sports Argentina: Canal 435.

Sky Sports República Dominicana: Canal 435.

Tigo Bolivia: Canal 820.

Movistar TV Perú: Canal 649 (SD) y Canal 928 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 648 (SD) y Canal 930 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 649 (SD) y Canal 928 (HD).

Movistar TV Venezuela: Canal 648 (SD).

TuVes HD Chile: Canal 272.

Entel TV HD Chile: Canal 290 (HD).

Claro TV Chile: Canal 282 (SD) y Canal 782 (HD).

Claro TV Brasil: Canal 648 (SD) y Canal 682 (HD).

Servicio de cable para los siguientos canales de FOX Premium Action.

Telecentro Argentina: Canal 463 (SD) y Canal 1062 (HD).

VTR Chile: Canal 479 (SD) y Canal 812 (HD).

Cable Onda Panamá: Canal 221 (Este), Canal 222 (Oeste) y Canal 1221 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 463 (Digital) y Canal 950 (HD).

Claro TV Chile: Canal 282 (SD) y Canal 782 (HD).

Tigo Bolivia: Canal 909 (HD).

Cablevisión: Canal 263 (SD/HD Este).

Movistar TV Perú: Canal 184 (SD), Canal 197 (HD) y Canal 788 (HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 436 (SD Este), Canal 438 (SD Oeste) y Canal 824 (HD).

Servicio de IPTV para los siguientos canales de FOX Premium Action.

Gtd/Telsur Chile: Canal 275 (Este), Canal 276 (Oeste) y Canal 805 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 263 (HD Este).

Movistar TV Chile: Canal 648 (SD) y Canal 930 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 406 (HD).

Dibox: Canal 261 (HD).