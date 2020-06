UFC 250: Amanda Nunes ganó a Spencer por decisión unánime y hace historia en la UFC

UFC 250 fue el evento que le permitió ingresar a la historia a Amanda Nunes. La 'Leona' se convirtió en la primera peleadora en ganar y retener los campeonatos de diferentes categorías. Un hito que lo califican como una de las mejores en la historia de la UFC.

Felicia Spencer puso corazón, aguantó los cinco asaltos, pero fue ampliamente superada por la campeona. Amanda demostró una madurez y controló la pelea sin sobresaltos. Con golpes certeros, patadas y llaves, la 'Leona' demostró porque es una de las mejores en el octágono.

"No sé que es lo que viene", fueron sus palabras tras finalizar la pelea. Con el rostro sonriente, la brasileña reconoció el desempeño de su rival y señaló que se encuentra lista para afrontar nuevos retos. En su primera defensa titular de su campeonato peso pluma, Amanda realizó un gran trabajo.

Por su parte, Felicia se robó el reconocimiento de los fanáticos y demostró que es una de las luchadoras más aguerridas de la UFC. La canadiense deberá esperar para cobrarse su revancha.

Resultados cartelera UFC 250: Nunes vs Spencer

Peso pluma, mujeres: Amanda Nunes (c) ganó a Felicia Spencer por decisión unánime

Peso gallo: Cody Garbrandt superó por nocaut a Raphael Assunção en el segundo asalto (4:59)

Peso gallo: Aljamain Sterling ganó por sumisión a Cory Sandhagen

Peso wélter: Neil Magny superó por decisión unánime a Anthony Rocco Martin

Peso gallo: Sean O'Malley superó por nocaut a Eddie Wineland

Peso pluma: Alex Caceres superó por decisión unánime a Chase Hooper

Peso mediano: Ian Heinisch derrotó por nocaut técnico a Gerald Meerschaert en el Round 1

Peso pluma: Cody Stamann superó a por decisión unánime a (30-27)Brian Kelleher

Peso mediano: Maki Pitolo derrotó vía nocaut técnico a Charles Burd en el Round 2.

Peso mosca: Alex Perez derrotó a Jussier Formiga vía TKO en el Round 1.

Peso semipesado: Devin Clark derrotó a Alonzo Menifield vía decisión unánime de los jueces.

Peso pactado en 150 libras: Herbert Burns derrotó a Evan Dunham por su misión en el Round 1.

Nunes vs. Spencer por UFC 250 | MINUTO x MINUTO

Sigue todos los detalles previo al evento más importante del mes de junio en el UFC.

Nunes vs. Spencer

- Quinto asalto: Comenzó el último asalto, Felicia debe buscar el milagro. A ras de lona, Spencer es golpeada por Nunes. La campeona domina y le tiene en el piso a su rival. 'Cornillo', la retadora no encuentra repuesta. Spencer tiene una herida en la frente, pero se niega a finalizar la pelea. Amanda derriba a la retadora. Finalizó la pelea eso se define por decisión de los árbitros.

- Cuarto asalto: "Te toco la mejor, pero estas dando pelea", fueron las palabras de su entrenador de Spencer. La retadora no se guarda nada y busca la victoria con todo. Felicia invita ir a la lona a Nunes, pero la campeona responde con certeras patadas. Derecha de Amanda, Spencer aguanta. Con el corazón y salvada por la campana, llave de sumisión, Spencer aguanto hasta el pitazo final.

- Tercer asalto: Spencer no se guarda nada y se manda con todo. Nunes responde con golpes certeros. Spencer cae al piso, pero Nunes le pide que se levante. Patadas al cuerpo de la retadora. Nunes es la dominadora de la pelea. Derecha de Nunes, Spencer aguanta. Gran cambio de golpes por parte de la campeona.

- Segundo asalto: Derecha de Nunes, el rostro de Spencer lo sufre. Jet de la retadora, demuestra que tiene con qué lastimar a la campeona. Amanda espera el momento preciso para atacar. Spencer intenta dar una patada.

- Primer asalto: Amanda Nunes concentrada y buscando derribar a su oponente. ¡Espectacular! Derecha de la 'Leona', Spencer lo sufre. Al piso, la 'Leona' derriba a la oponente. Spencer se tira para la reja para evitar la llave, buen trabajo de defensa por parte de Spencer. Codos, el rostro de Felicia lo sufre.

- Cinco asaltos con cinco minutos de adrenalina

- Todo listo para comenzar la pelea: ¡Pelea limpia!

- Presentación oficial de la contienda por el título de peso paja

- La campeona aparece en el octágono

- Spencer está listo e ingresa al octágono.

En breves minutos comienza la pelea por el título paja

Raphael Assunção vs. Cody Garbrandt

- El árbitro señala que fue nocaut. Raphael Assuncao cayó cuando sonó la campana.

- Segundo asalto: Garbrandt derriba a Raphael y brinda una patada que casi manda a dormir a su rival. Raphael manda una patada giratoria que Cody esquiva. Buena brasileña por parte del brasileño.Buen intercambio por parte de Raphael, Cody logra escapar. ¡Cosa de locos! Tremenda derecha de Cody y Raphael cae al piso cuando sonó la campana.

- Primer asalto: Assuncao estudia los movimientos de su rival. Ninguno de los peleadores arriesgó y decidieron proteger su posición. El primer round fue parejo.

- Empieza la pelea coestelar de UFC 250

Aljamain Sterling vs. Cory Sandhagen

Sterling ganó a Cory Sandhagen por sumisión

Primer asalto: Sterling sorprendió a Cory con un golpe y le realiza un cinuturon. No lo suelta a Cory, cerca de la victoria. Ajusto y Sterling ajusta por el menton, presión a la caderas y se rindió. Victoria por Aljamain Sterling.

- Empieza la batalla para elegir al próximo retador por el título por peso gallo

Neil Magny vs. Anthony Rocco Martin

Neil Magny se quedó con la victoria tras superar a Anthony Rocco Martin por decisión unánime

- Tercer asalto: Martin utiliza su fuerza y derriba a Neil. Rodiilazo de Rocco, Magny sintió el golpe. Lluvia de golpe, Magny se crece en la pela y con codazos y patadas intenta sumar puntos en la tarjeta. Rocco Martin se libera. Se prendió esto, Neil Magny quiere el nocaut y va con todo por la victoria. Esto se decide por decisión de los jueces.

- Segundo asalto: Comienza la segunda parte de la pelea. Magny intenta el juego a ras de piso, pero Martin utiliza su fuerza y se libera de la marca. Magny sorprende con un derechazo. Una pelea cerrada, donde no hay un un claro dominador.

- Primer asalto: Comienza la pelea, Martin tiene sobre la rejas a Neil. Rocco intentó tomar dominio de la contienda, pero la buena defensa de Neil inpidió que lograr su propósito.

Comienza la segunda pelea estelar de la noche

Eddie Wineland vs. Sean O'Malley

- Sean O'Malley se quedó con la victoria por nocaut

- Primer asalto: Comenzó la pelea. ¡Sorpresa y solo queda aplaudir! Sean O'Malley se quedó con la victoria por nocaut

- Presentación oficial de la pelea estelar entre Eddie Wineland vs. Sean O'Malley

- En minutos empieza la primera pelea de la estelar

- Realiza su ingreso Sean O'Malley al octágono

- Esta pelea será a tres asaltos y es por la división de peso gallo

- Comienza las estelares de UFC 250

Alex Caceres vs. Chase Hooper

Alex Caceres se quedó con la victoria tras superar por decisión unánime a Chase Hooper

- Tercer asalto: "Hay que finalizar para ganar", fue la palabra que utilizó la esquina de Hooper. El joven puede perder el invicto. Caceres toma control de la pelea

- Segundo asalto: Alex Caceres sigue dominando con golpes al rostro. Hooper sorprende y busca el derribo. La clave de la victoria puede estar en el piso, eso lo cree Hooper. Caceres se libera del clinch y demuestra su experiencia.Hooper en el piso invita a Caceres seguir golpeando, Alex no encuentra el camino para vencer a su rival.

- Primer asalto: Hooper, preso de su juventud, quiere sorprender a Caceres con golpes bajos. Derechazo de Caceres, Chase cae al piso. Caceres intentó el derribo, pero Hooper se escapó. Dos derechazos de Caceres, Hooper lo sufre. Gran primer asalto de Alex Caceres, dominando la pelea.

- Anunció oficial

- Una pelea de dos generaciones distintas

- La última pelea de las preliminares

Ian Heinisch vs. Gerald Meerschaert

Ian Heininisch se queda con la victoria por nocaut técnico.

- Primer asalto: Pelea por peso mediano, pactado a tres asaltos. Ian intenta conectar golpes al rostro de Gerald. Heinisch sorprende con un golpe al rostro, Gerald cae al piso. Ian sorprende con una ráfaga de golpes. Final de la pelea por nocaut técnico.

- Anunció oficial de la pelea.

Cody Stamann vs. Brian Kelleher

Cody Stamann se queda con la victoria por decisión unánime

- Tercero asalto: Al piso, Cody tumba a Brian y le tira patadas. Kelleher golpea y se pone de píe. Cody fue el dominador de la pelear y en dos ocasiones derribó a Brian. A finalizar la pelea, Stamann se puso a llorar. Cuando finalizó la pelea, Cody se pone a llorar. Esto se decide por decisión de los jueces

- Segundo asalto: Kelleher quiere golpear la pierna de Cody. La pelea sigue la misma temática del primer asalto. En el piso, Stamann busca el martillo, Brian en la defensiva.

- Primer asalto: Comenzó la pelea. Estudio de los peleadores, nadie asume riesgo. Brian intenta tomar mayor protagonismo, pero sin ser un claro dominador.

- Tremendos martillazos a la cabeza de Charles Burd. Maki Pitolo se lleva el triunfo en el segundo round.

- Charles Byrd abre el telón ante Maki Pitolo.

- ¡Muy bien, señores! Se vienen las peleas preliminares.

- Así celebra Pérez su fácil victoria contra Formiga. Ya inician las preliminares del cartel estelar.

- En el tercer combate preliminar del UFC 250, Alex Pérez derrota a Jussier Formiga por TKO en el primer round. Pérez capitalizó el poder de sus los kicks para hacer suya la victoria.

- Siguiente combate: Jussier Formiga vs. Alex Pérez.

- Devin Clark venció a Alonzo Menifield por decisión unánime de los jueces.

- Explosivo comienzo de la pelea que nos regalan Menifield y Clark.

- Inicia el combate entre Alonzo Menifield y Devin Clark.

- Revive la rápida victoria de Herbert Burns.

- Herbert Burns finaliza con un mataleón a Evan Dunham en el Round 1. ¡Fantástico!

- ¡Atención! Herbert Burns ya ingresa a la jaula de acero para su combate frente a Evan Dunham.

- En breves minutos inicia el UFC 250.

- En la primera batalla, tenemos el enfrentamiento entre Evan Dunham vs. Herbert Burns en un peso pactado a los 150 libras.

- ¡Inicia el evento de UFC 250!

- Repasemos los combates de Amanda Nunes dentro del octágono. Una mención especial a Valentina Shevchenko. Para muchos, fue la única que pudo derrotarla.

- El peleador irlandés Conor McGregor continúa con sus trabajos de entrenamiento. Dana White, presidente de UFC, espera que The Notorious enfrente al ganador del Khabib Nurmagomedov-Justin Gaethje.

- El presidente de UFC, Dana White, opinó sobre las protestas por la muerte de George Floyd tras ver como Jon Jones enfrentaba a dos manifestantes: "Tal vez debería mandar a los luchadores de la UFC a las calles a terminar con esta mierda".

- Así se encuentra el octágono del UFC APEX de Las Vegas. Faltan pocos minutos para que inicien los combates del UFC 250.

- La campeona femenina de peso mosca, la kirguisa que representa al Perú, Valentina Shevchenko, expresó su deseo de volver a pelear contra Amanda Nunes pero en su división. Así lo dijo en una entrevista para el portal ruso "RT Sport".

“Me encantaría. Me encantaría pelear contra Amanda Nunes con 125 libras. Ella dijo que puede bajar de peso fácilmente. Tráela. En este momento siento que estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, en la división correcta. Quiero hacer todo lo que pueda justo donde estoy”

- La Leona cuenta con 7 nocauts, la mejor marca de la historia de la categoría mujeres de UFC.

- Amanda Nunes cuenta con el récord de 9 finalizaciones de la división femenina.

- Amanda Nunes registra el récord de 12 victorias en la división femenina de UFC.

- Datos importantes de lo que será la pelea entre Amanda Nunes y Felicia Spencer.

1. Quinta pelea estelar para la brasileña en su historial de UFC.

2. Spence tendrá hoy su primera pelea estelar.

3. Será la pelea femenina número 397 dentro de la historia de UFC.

4. Pelea número 37 por un título femenino dentro de la compañía.

- Así queda la cartelera oficial del UFC 250 con Amanda Nunes y Felice Spencer como la pelea estelar.

- Te mostramos las probabilidades de victoria para el evento UFC 250.

Peso pluma, mujeres: Nunes (76.2 %) vs. Spencer (23.8 %)

Peso gallo: Assuncao (49.3 %) vs. Garbrandt (50.7 %)

Peso gallo: Sterling (51.2 %) vs. Sandhagen (48.8 %)

Peso welter: Magny (43.5 %) vs. Martin (56. 5 %)

Peso gallo: Wineland (19.0 %) vs. (81.0 %)

- Estos son los resultados de los pesajes que se registraron el último viernes.

Peso pluma, mujeres: Amanda Nunes (145) vs. Felicia Spencer (144.5)

Peso gallo: Raphael Assuncao (136) vs. Cody Garbrandt (136)

Peso gallo: Aljamain Sterling (136) vs. Cory Sandhagen (135.5)

Peso welter: Neil Magny (171) vs. Rocco Martin (170.5)

Peso gallo: Sean O’Malley (136) vs. Eddie Wineland (136)

Peso pluma: Chase Hooper (145.5) vs. Alex Cáceres (146)

Peso mediano: Gerald Meerschaert (185.5) vs. Ian Heinisch (185.5)

Peso pluma: Cody Stamann (145.5) vs. Brian Kelleher (146)

Peso mediano: Charles Byrd (184.5) vs. Maki Pitolo (185.5)

Peso mosca: Jussier Formiga (126) vs. Alex Pérez (126)

Peso semipesado: Alonzo Menifield (205) vs.Devin Clark (205.5)

Peso pactado en 150 libras: Evan Dunham (149.5) vs. Herbert Burns (149.5)

- Será la última vez que veamos el tradicional cinturón de UFC en un evento oficial. Sea quién sea la ganadora, ahora lucirá el diseño que cuentan los otros peleadores de la compañía.

El cinturón que sostiene Amanda Nunes en la mano derecha pasará a la historia. Foto: UFC.com

- Esta noche, la vigente campeona de la categoría femenina de peso pluma Amanda Nunes tendrá como rival a Felicia Spencer.

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del evento UFC 250!

UFC Hoy

La pandemia del coronavirus obligó a UFC a encontrar diversos mecanismos para desarrollar sus eventos. Primero fue Florida, donde encontró un aliado estratégico y pudo marcar su regreso tras la para obligatoria. Después de varias reuniones, el Estado de Nevada autorizó para que pueda abrir sus instalaciones en UFC APEX, Las Vegas.

Con el visto bueno de las autoridades y cumpliendo con las normas de seguridad, Dana White prometió regalar lo mejor de su cartelera para que los fanáticos disfruten del octágono. La mejor peleadora de las artes marciales mixtas (MMA), Amanda Nunes, defenderá su título de peso pluma ante Felicia Spencer.

UFC 250: Nunes vs Spencer 1. ¿Cuándo es la pelea? Este sábado 6 de junio 2. ¿A qué hora es el UFC 250? 9.00 p.m. 3. ¿Dónde es el evento? UFC Apex, Las Vegas 4. ¿En qué canal transmitirán UFC 250? ESPN 2 y Fox Action

La brasileña es la favorita para quedarse con la victoria. En diciembre de 2018, Amanda superó a Cris Cyborg en UFC 232 y se quedó con el cinturón de la categoría pluma. En una pelea donde demostró su agresividad y dominio de las llaves, Nunez empezó a construir su legado en la UFC.

Será la primera vez que la 'Leona' defenderá su cinturón de peso gallo, en cinco ocasiones lo hizo por el título de peso gallo. La brasileña indicó que tuvo un excelente campamento y se encuentra bien, lista para ingresar al octágono y convertirse en la primera peleadora en defender dos campeonatos de distintas categorías.

Sus números nos indican que tiene 12 triunfos en la empresa, el mayor número de cualquier mujer en UFC, y una racha histórica de 10 en fila. Sin embargo, Felicia es una especialista en jui jitsu. La peleadora canadiense quiere ser la sorpresa de la noche y quedarse con el título.

Felicia ya sabe lo que es enfrentar a una peleadora que viene marcando la hegemonía en UFC. En UFC 240 tuvo un combate contra Cris Cyborg, una de las luchadoras más temidas en la historia de este deporte, y regaló una pelea que es recordado por la fanáticos. A pesar de no conquistar una victoria, se ganó el respeto de sus rivales.

Cody Garbrandt vs Raphael Assuncao

En la pelea coestelar de UFC 250, Cody Garbrandt vs Raphael Assuncao se medirán por la categoría de peso gallo. Un combate que puede ser entretenido por el estilo que manejan los luchadores y la paridad en sus tarjetas.

Cartelera completa y main card del UFC 250: Nunes vs Spencer

La cartelera para el evento UFC 250.

Cartelera estelar vía FOX Action y ESPN 2

Peso pluma, mujeres: Amanda Nunes (c) vs. Felicia Spencer

Peso gallo: Raphael Assunção vs. Cody Garbrandt

Peso gallo: Aljamain Sterling vs. Cory Sandhagen

Peso wélter: Neil Magny vs. Anthony Rocco Martin

Peso gallo: Eddie Wineland vs. Sean O'Malley

Cartelera Preliminar (ESPN 2/ ESPN+/FOX Action)

Peso pluma: Alex Caceres vs. Chase Hooper

Peso mediano: Ian Heinisch vs. Gerald Meerschaert

Peso pluma: Cody Stamann vs. Brian Kelleher

Peso mediano: Charles Byrd vs. Maki Pitolo

Primeras Preliminares (UFC Fight Pass / ESPN+)

Peso mosca: Jussier Formiga vs. Alex Perez

Peso semipesado: Alonzo Menifield vs. Devin Clark

Peso pactado en 150 libras: Evan Dunham vs. Herbert Burns

Horarios del mundo para ver Nunes vs Spencer en el UFC 250

¿Cuándo pelean Nunes vs Spencer por UFC 250?

Nunes vs Spencer pelean este sábado 6 de junio en la estelar de UFC 250

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO Nunes vs Spencer por UFC 250?

Perú: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

México: ESPN 2, ESPN Play, ESPN Plus, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Argentina: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Chile: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Colombia: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Estados Unidos: ESPN +, ESPN Plus y UFC Fight Pass.

España: DAZN.

Uruguay: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Brasil: Combate.

Venezuela: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Bolivia: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Paraguay: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action

UFC APEX

Ver ubicación de UFC APEX

Amanda Nunes

ESPN Play

