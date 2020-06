UFC 250: la "Leona" Amanda Nunes no para de rugir en la división peso pluma [VIDEO]

Amanda Nunes es la reina del UFC. La Leona demostró que continúa siendo indomable tanto en la división gallo y pluma al vencer a Felicia Spencer por decisión unánime (50-45, 50-44, 50-45) de los jueces durante la pelea estelar del UFC 250 que se realizó este sábado 6 de junio en la jaula de acero del UFC APEX ubicado en Las Vegas, Nevada.

¿A esperar una tercera pelea con Valentina Shevchenko? Amanda Nunes no encuentra un rival de su mismo calibre en el UFC. La peleadora brasileña se sintió cómoda en los cinco asaltos de su pelea con Spencer quien, con mucha valentía, resistió a la temible derecha de la campeona. Sin embargo, jamás estuvo cerca del milagro que anticipó en la previa del evento.

De pie o en el piso, el dominio de Nunes fue espectacular. Es admirable la forma en que pudo detener cada contraataque de Spencer. Hubo buen trabajo de su equipo para esta pelea, ya que la brasileña supo como controlar a su rival por cada segundo. Hizo un excelente trabajo. Solo falta el nocaut. Por ahora, sera complicado que alguien le arrebate la corona; mientras los fans piden un tercer combate frente a Shevchenko.

La opción, por ahora, está difícil debido al momento que atraviesan ambas en sus respectivas categorías. Pero la última palabra la tiene el presidente de UFC, Dana White.

Resultados de la cartelera del UFC 250: Nunes vs Spencer

Peso pluma, mujeres: Amanda Nunes (c) venció por decisión unánime a Felicia Spencer.

Peso gallo: Cody Garbrandt derrotó por nocaut a Raphael Assunção en el Round 2.

Peso gallo: Aljamain Sterling vence por susmisión (mataleón) a Cory Sandhagen en el Round 1.

Peso wélter: Neil Magny derrotó a Anthony Rocco Martin por decisión unánime.

Peso gallo: Sean O'Malley venció por KO a Eddie Wineland en el Round 1.

Peso pluma: Alex Caceres derrotó vía decisión unánime a Chase Hooper.

Peso mediano: Ian Heinisch derrotó a Gerald Meerschaert vía TKO (golpes) en el Round 1.

Peso pluma: Cody Stamann derrotó a Brian Kelleher por decisión unánime de los jueces.

Peso mediano: Maki Pitolo derrotó vía nocaut técnico a Charles Burd en el Round 2.

Peso mosca: Alex Perez derrotó a Jussier Formiga vía TKO en el Round 1.

Peso semipesado: Devin Clark derrotó a Alonzo Menifield vía decisión unánime de los jueces.

Peso pactado en 150 libras: Herbert Burns derrotó a Evan Dunham por su misión en el Round 1.

Amanda Nunes vs. Felicia Spencer, resumen del UFC 250

Sigue todos los detalles previo al evento más importante del mes de junio en el UFC.

ROUND 5

Felicia Spencer resistió pero nunca causó problemas a Amanda Nunes, que logra con éxito la defensa del título de la división.

ROUND 4

- Excelente patada giratoria de Amanda Nunes. Spencer vuelve a ser derribada. Dominio total de Nunes. Dos derechazos impactan en el rostro de la canadiensa que nuevamente termina en el piso. ¡Gillotina! Suena la campana.

ROUND 3

Dos derechazos al rostro de Spencer. Amanda Nunes ahora aplica un high kick y ya se acerca una nueva victoria. Espectacular bloque de patada de parte de Amanda Nunes. Recto a la barriga de Spencer. Ahora una patada frontal. Suena la campana. Spencer al borde del nocaut.

ROUND 2

- Nunes vuelve a conectar en la cara de Spencer. Un buen jab de Spencer. La Leona bloquea el derribo de Spencer que vuelve a terminar en el suelo. La brasileña sigue dominando la pelea.

Dominio de la campeona total en round 1 #UFC250 pic.twitter.com/3W0Xaiw1Or — ufcespanol (@UFCEspanol) June 7, 2020

ROUND 1

- Tremendo derechazo en el rostro de Felicia Spencer. Amanda Nunes muy buena precisa con los golpes. Oreo cruzado en el rostro de Spencer. Excelente derribo de luta libre por parte de la Leona. La canadiense se defiende con lo mejor que tiene en el suelo. Codazos de Amanda Nunes en el rostro de Spencer.

- ¡Comenzó la pelea estelar del UFC 250!

- Ahora lo hace la campeona Amanda Nunes.

- ¡Atención! Ingresa Felicia Spencer.

- ¡Increíble! Tremendo nocaut de Cody Garbrandt. ¿El mejor del año? Míralo ahora.

- Fantástico derechazo de Cody Garbrandt sobre Raphael Assunção.

- ¡Inicia el combate entre Raphael Assunção y Cody Garbrandt!

- Raphael Assunção vs. Cody Garbrandt: Se viene una de las mejores peleas de la noche. ¡La coestelar del UFC 250!

- Aljmain Sterling pone a dormir a Cory Sandhagen en tiempo récord.

- Llegamos a una de las mejores peleas de la noche en Las Vegas: Aljamain Sterling vs. Cory Sandhagen.

- Neil Magny se impone por la vía de decisión unánime a Anthony Rocco.

- Lucha pareja entre Magny y Rocco.

- Comienza la pelea entre Neil Magny vs. Anthony Rocco Martin.

- ¡ES-PEC-TA-CU-LAR! Sean D'Malley fulmina con un espectacular KO a Eddie Wineland.

- ¡Tenemos acción! Wineland y O'Malley ya pelean en el octágono del UFC APEX.

- Inicia el cartel estelar con el enfrentamiento entre Eddie Wineland vs. Sean O'Malley.

- Alex Caceres vence por decisión unánime a Chase Hooper.

- Alex Caceres y Chase Hooper demuestra un gran nivel en la jaula de acero.

- ¡Arsenal de golpes! Heinisch despacha en el primer round a Meerchaert con un lluvia de puñetazos.

- Inicia la pelea entre Ian Heinisch y Gerald Meerschaert.

- Excelente triunfo para Cody Stamann.

- Así va la pelea entre Cody Stamann y Brian Kelleher.

- ¡Vamos con la próxima pelea! "Mr Wonderful" Cody Stamann vs Brian Kelleher a la guerra en peso pluma.

- Tremendos martillazos a la cabeza de Charles Burd. Maki Pitolo se lleva el triunfo en el segundo round.

- Charles Byrd abre el telón ante Maki Pitolo.

- ¡Muy bien, señores! Se vienen las peleas preliminares.

- Así celebra Pérez su fácil victoria contra Formiga. Ya inician las preliminares del cartel estelar.

- En el tercer combate preliminar del UFC 250, Alex Pérez derrota a Jussier Formiga por TKO en el primer round. Pérez capitalizó el poder de sus los kicks para hacer suya la victoria.

- Siguiente combate: Jussier Formiga vs. Alex Pérez.

- Devin Clark venció a Alonzo Menifield por decisión unánime de los jueces.

- Explosivo comienzo de la pelea que nos regalan Menifield y Clark.

- Inicia el combate entre Alonzo Menifield y Devin Clark.

- Revive la rápida victoria de Herbert Burns.

- Herbert Burns finaliza con un mataleón a Evan Dunham en el Round 1. ¡Fantástico!

- ¡Atención! Herbert Burns ya ingresa a la jaula de acero para su combate frente a Evan Dunham.

Dominio de la campeona total en round 1 #UFC250 pic.twitter.com/3W0Xaiw1Or — ufcespanol (@UFCEspanol) June 7, 2020

- En la primera batalla, tenemos el enfrentamiento entre Evan Dunham vs. Herbert Burns en un peso pactado a los 150 libras.

- ¡Inicia el evento de UFC 250!

- Repasemos los combates de Amanda Nunes dentro del octágono. Una mención especial a Valentina Shevchenko. Para muchos, fue la única que pudo derrotarla.

- El peleador irlandés Conor McGregor continúa con sus trabajos de entrenamiento. Dana White, presidente de UFC, espera que The Notorious enfrente al ganador del Khabib Nurmagomedov-Justin Gaethje.

Dominio de la campeona total en round 1 #UFC250 pic.twitter.com/3W0Xaiw1Or — ufcespanol (@UFCEspanol) June 7, 2020

- En breves minutos inicia el UFC 250.

- El presidente de UFC, Dana White, opinó sobre las protestas por la muerte de George Floyd tras ver como Jon Jones enfrentaba a dos manifestantes: "Tal vez debería mandar a los luchadores de la UFC a las calles a terminar con esta mierda".

- Así se encuentra el octágono del UFC APEX de Las Vegas. Faltan pocos minutos para que inicien los combates del UFC 250.

- La campeona femenina de peso mosca, la kirguisa que representa al Perú, Valentina Shevchenko, expresó su deseo de volver a pelear contra Amanda Nunes pero en su división. Así lo dijo en una entrevista para el portal ruso "RT Sport".

“Me encantaría. Me encantaría pelear contra Amanda Nunes con 125 libras. Ella dijo que puede bajar de peso fácilmente. Tráela. En este momento siento que estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, en la división correcta. Quiero hacer todo lo que pueda justo donde estoy”

- La Leona cuenta con 7 nocauts, la mejor marca de la historia de la categoría mujeres de UFC.

- Amanda Nunes cuenta con el récord de 9 finalizaciones de la división femenina.

- Amanda Nunes registra el récord de 12 victorias en la división femenina de UFC.

- Datos importantes de lo que será la pelea entre Amanda Nunes y Felicia Spencer.

1. Quinta pelea estelar para la brasileña en su historial de UFC.

2. Spence tendrá hoy su primera pelea estelar.

3. Será la pelea femenina número 397 dentro de la historia de UFC.

4. Pelea número 37 por un título femenino dentro de la compañía.

- Así queda la cartelera oficial del UFC 250 con Amanda Nunes y Felice Spencer como la pelea estelar.

- Te mostramos las probabilidades de victoria para el evento UFC 250.

Peso pluma, mujeres: Nunes (76.2 %) vs. Spencer (23.8 %)

Peso gallo: Assuncao (49.3 %) vs. Garbrandt (50.7 %)

Peso gallo: Sterling (51.2 %) vs. Sandhagen (48.8 %)

Peso welter: Magny (43.5 %) vs. Martin (56. 5 %)

Peso gallo: Wineland (19.0 %) vs. (81.0 %)

- Estos son los resultados de los pesajes que se registraron el último viernes.

Peso pluma, mujeres: Amanda Nunes (145) vs. Felicia Spencer (144.5)

Peso gallo: Raphael Assuncao (136) vs. Cody Garbrandt (136)

Peso gallo: Aljamain Sterling (136) vs. Cory Sandhagen (135.5)

Peso welter: Neil Magny (171) vs. Rocco Martin (170.5)

Peso gallo: Sean O’Malley (136) vs. Eddie Wineland (136)

Peso pluma: Chase Hooper (145.5) vs. Alex Cáceres (146)

Peso mediano: Gerald Meerschaert (185.5) vs. Ian Heinisch (185.5)

Peso pluma: Cody Stamann (145.5) vs. Brian Kelleher (146)

Peso mediano: Charles Byrd (184.5) vs. Maki Pitolo (185.5)

Peso mosca: Jussier Formiga (126) vs. Alex Pérez (126)

Peso semipesado: Alonzo Menifield (205) vs.Devin Clark (205.5)

Peso pactado en 150 libras: Evan Dunham (149.5) vs. Herbert Burns (149.5)

- Será la última vez que veamos el tradicional cinturón de UFC en un evento oficial. Sea quién sea la ganadora, ahora lucirá el diseño que cuentan los otros peleadores de la compañía.

El cinturón que sostiene Amanda Nunes en la mano derecha pasará a la historia. Foto: UFC.com

- Esta noche, la vigente campeona de la categoría femenina de peso pluma Amanda Nunes tendrá como rival a Felicia Spencer.

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del evento UFC 250!

Amanda Nunes vs. Felicia Spencer

Tras vencer a rivales de la talla de Miesha Tate, Ronda Rousey, Valentina Shevchenko, Cris Cyborg y Holly Holm, la considera mejor peleadora femenina de todos los tiempos, Amanda Nunes, espera hacer prevalecer ese reconocimiento cuando esté frente a frente a Felicia Spencer, quien no goza de tanta popularidad de las mencionadas peleadoras pero no oculta su deseo dar la sorpresa en el UFC 250.

"Siempre digo: 'Hay otro ser humano frente a mí'. No veo sus aspectos más destacados o menos importantes como algo que vaya a contar la historia de sus habilidades o lo que voy a ver esa noche. Soy diferente. Sé que soy diferente. Sé lo que traigo a la mesa. Se sentirá diferente para ella (Amanda Nunes), y voy a poder encontrar una manera de ganar", dijo Felicia Spencer.

Amanda Nunes no duda que Felicia Spencer dará lo mejor de si misma para convertirse en la nueva reina de la división peso pluma de UFC. No obstante, hubo un tema ajeno que la marcó días previos a la pelea en Las Vegas. La Leona cuenta que ella y su pareja tuvieron síntomas del coronavirus COVID-19.

"Estaba en Las Vengas en una convención. Había mucha gente de todas partes del mundo. Estuve expuesta a mucha gente. Cuando llegué a casa me enfermé. Tenía los síntomas del coronavirus. Me fui directo a la cama, con fiebre y dolores de cuerpo. Algo que nunca había sentido antes", dijo Amanda Nunes.

Dominio de la campeona total en round 1 #UFC250 pic.twitter.com/3W0Xaiw1Or — ufcespanol (@UFCEspanol) June 7, 2020

"Estuve en cama dos o tres días. Después Nina (su prometida) se enfermó también. Así que creo que superé el corona rápido. Entonces ya debo estar inmunizada, porque cuando lo contraes te haces inmune, según he leído", recalcó la vigente campeona de UFC.

En la ceremonia de pesajes para el evento UFC 250, Amanda Nunes (19-4) registró un de 145 libras en la báscula; mientras que Felicia Spencer logró 114.4 libras por lo que la pelea estelar se desarrollará con toda normalidad.

UFC 250: Nunes vs. Spencer: cartelera completa

Todas las peleas confirmadas para el evento UFC 250.

Cartelera estelar vía FOX Action y ESPN 2

Peso pluma, mujeres: Amanda Nunes (c) vs. Felicia Spencer

Peso gallo: Raphael Assunção vs. Cody Garbrandt

Peso gallo: Aljamain Sterling vs. Cory Sandhagen

Peso wélter: Neil Magny vs. Anthony Rocco Martin

Peso gallo: Eddie Wineland vs. Sean O'Malley

Cartelera Preliminar (ESPN 2/ ESPN+/FOX Action)

Peso pluma: Alex Caceres vs. Chase Hooper

Peso mediano: Ian Heinisch vs. Gerald Meerschaert

Peso pluma: Cody Stamann vs. Brian Kelleher

Peso mediano: Charles Byrd vs. Maki Pitolo

Primeras Preliminares (UFC Fight Pass / ESPN+)

Peso mosca: Jussier Formiga vs. Alex Perez

Peso semipesado: Alonzo Menifield vs. Devin Clark

Peso pactado en 150 libras: Evan Dunham vs. Herbert Burns

¿A qué hora transmiten pelea Nunes vs Spencer por UFC 250?

Perú: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Ecuador: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Colombia: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Estados Unidos: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

México: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Chile: 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Venezuela 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Bolivia: 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Argentina: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Uruguay: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Paraguay: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Brasil: 8:00 p. m. (Preliminares); 11:00 p. m. (Estelares)

España: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)

Italia: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)

Alemania: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)

Francia: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)

Inglaterra: 11:00 p. m. (Preliminares); 2:00 a. m. (Estelares)

Puerto Rico: 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

¿Qué canal transmite Nunes vs Spencer EN VIVO por UFC 250?

Perú: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

México: ESPN 2, ESPN Play, ESPN Plus, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Argentina: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Chile: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Colombia: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Estados Unidos: ESPN +, ESPN Plus y UFC Fight Pass.

España: DAZN.

Uruguay: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Brasil: Combate.

Venezuela: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Bolivia: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Paraguay: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO UFC 250 Nunes vs Spencer?

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

¿Dónde ver FOX Sports Premium EN VIVO UFC 250?

Antina: Canal 200 (HD)

Cable Televisora Color VHF: Canal 20 y Canal 62 (HD).

TeleCentro UFC: Canal 206.

DirecTV Argentina: Canal 604 y Canal 1604 (HD).

InTV: Canal 629 (HD).

Cablevisión: Canal 123 (Digital) y Canal 603 (HD).

TeleRed: Canal 58 (Digital) y Canal 128 (HD)

Express Cablehogar: Canal 112 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cabletel: Canal 213 (HD).

Cablevideo Digital: Canal 609 (HD).

Supercanal: Canal 131 (Digital) y Canal 130 (HD)

¿Cómo ver FOX Action EN VIVO UFC 250 Amanda Nunes vs Felicia Spencer?

Servicio de satélite para los siguientes canales de FOX Premium Action.

DirecTV Perú: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

DirecTV Ecuador:: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

DirecTV Chile: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Movistar TV:

Sky Sports México: Canal 435.

Sky Sports Argentina: Canal 435.

Sky Sports República Dominicana: Canal 435.

Tigo Bolivia: Canal 820.

Movistar TV Perú: Canal 649 (SD) y Canal 928 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 648 (SD) y Canal 930 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 649 (SD) y Canal 928 (HD).

Movistar TV Venezuela: Canal 648 (SD).

TuVes HD Chile: Canal 272.

Entel TV HD Chile: Canal 290 (HD).

Claro TV Chile: Canal 282 (SD) y Canal 782 (HD).

Claro TV Brasil: Canal 648 (SD) y Canal 682 (HD).

Servicio de cable para los siguientes canales de FOX Premium Action.

Telecentro Argentina: Canal 463 (SD) y Canal 1062 (HD).

VTR Chile: Canal 479 (SD) y Canal 812 (HD).

Cable Onda Panamá: Canal 221 (Este), Canal 222 (Oeste) y Canal 1221 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 463 (Digital) y Canal 950 (HD).

Claro TV Chile: Canal 282 (SD) y Canal 782 (HD).

Tigo Bolivia: Canal 909 (HD).

Cablevisión: Canal 263 (SD/HD Este).

Movistar TV Perú: Canal 184 (SD), Canal 197 (HD) y Canal 788 (HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 436 (SD Este), Canal 438 (SD Oeste) y Canal 824 (HD).

Servicio de IPTV para los siguientes canales de FOX Premium Action.

Gtd/Telsur Chile: Canal 275 (Este), Canal 276 (Oeste) y Canal 805 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 263 (HD Este).

Movistar TV Chile: Canal 648 (SD) y Canal 930 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 406 (HD).

Dibox: Canal 261 (HD).

ESPN Plus

UFC 250: Nunes vs. Spencer está programado para el sábado a las 10 p.m. ET. Para quienes ya son suscriptores de ESPN Plus, es un buen momento para “revivir” algunos de los mejores combates de Amanda Nunes; y quienes buscan ser nuevos miembros, pueden hacerse del paquete que da acceso al servicio de streaming por un año y a la transmisión de la tarjeta principal por $85 dólares, lo que significa un ahorro del 25 por ciento. Pelea de UFC.

¿Cómo ver DAZN España?

DAZN es un servicio de streaming que pertenece a Perform Group. El servicio está dedicado a los deportes, ofreciendo transmisiones de eventos en vivo y bajo demanda desde varias propiedades. Se lanzó por primera vez en Austria, Alemania, Japón y Suiza en agosto de 2016 y en Canadá el año siguiente.

Amanda Nunes

Amanda Nunes​ es una peleadora brasileña de artes marciales mixtas que compite en la categoría de peso gallo de Ultimate Fighting Championship, donde es la actual campeona. Es la primera mujer en la historia de UFC en ser campeona de dos categorías diferentes simultáneamente.

ESPN Play

ESPN Play es una aplicación gratuita para usuarios de ESPN en América Latina, con la cual podrás disfrutar de tus deportes favoritos como nunca lo hiciste, en vivo y on demand, desde cualquier dispositivo móvil que cuenta con contenido original de ESPN: 30x30, ESPN Films, ESPN Series.

UFC 250

Se desarrolla con éxito en Las Vegas.

UFC 250: horario Argentina

El UFC 250: Amanda Nunes vs. Felicia Spencer inicia a partir de las 7:00 p. m. hora de Buenos Aires, Argentina.

UFC 250: horario Chile

El UFC 250: Amanda Nunes vs. Felicia Spencer inicia a partir de las 7:00 p. m. hora de Santiago, Chile.

UFC 250: horario Perú

El UFC 250: Amanda Nunes vs. Felicia Spencer inicia a partir de las 5:00 p. m. hora de Lima, Perú.

UFC 250: horario Colombia

El UFC 250: Amanda Nunes vs. Felicia Spencer inicia a partir de las 5:00 p. m. hora de Lima, Perú.

UFC 250: horario Ecuador

El UFC 250: Amanda Nunes vs. Felicia Spencer inicia a partir de las 5:00 p. m. hora de Quito, Ecuador.

UFC 250: horario México

El UFC 250: Amanda Nunes vs. Felicia Spencer inicia a partir de las 5:00 p. m. hora de CDMX, México.

UFC 250: horario España

El UFC 250: Amanda Nunes vs. Felicia Spencer inicia a partir de las 12:00 p. m. hora de Madrid, España.

Roja Directa

La cartulina de color rojo que muestra un árbitro a jugadores o miembros del equipo técnico por cometer faltas graves o por acumulación de dos tarjetas amarillas. Implica la expulsión del terreno de juego del jugador amonestado. En algunas competiciones también supone una sanción de una jornada sin poder jugar. En fútbol sala el jugador amonestado con esta tarjeta no puede ser reemplazado por ningún compañero.

UFCStore

Tienda para comprar productos oficiales del UFC.