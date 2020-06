UFC 250: Amanda Nunes venció a Felicia Spencer y retuvo su título de peso pluma

Amanda Nunes retiene su corona. La brasileña salió con todo ante Spencer y rápidamente tomó dominio de la pelea. Sin embargo, la canadiense intentaba igualarla en el octágono.

El primer round estuvo parejo, aunque se le notó más segura a Nunes. Ya para el segundo asalto, todo fue dominio de la sudamericana que buscaba el nocaut.

Pero Spencer no se dejaba y aguantaba las patadas y golpes de Nunes, que seguía llevando al piso a la canadiense sin mayor éxito. En el cuarto round, todo pudo llegar a su fin.

La brasileña le estaba haciendo una llave, pero la campana salvó a Spencer y se tuvo que ir a un quinto y último asalto en donde nuevamente Nunes dominó sin mayores complicaciones y al final fue triunfo de la actual campeona para retener su título y seguir haciendo historia en la UFC.

Resultados EN DIRECTO cartelera UFC 250: Nunes vs Spencer

Peso pluma, mujeres: Amanda Nunes (c) vs. Felicia Spencer

Peso gallo: Raphael Assunção vs. Cody Garbrandt

Peso gallo: Aljamain Sterling vs. Cory Sandhagen

Peso wélter: Neil Magny vs. Anthony Rocco Martin

Peso gallo: Eddie Wineland vs. Sean O'Malley

Peso pluma: Alex Caceres vs. Chase Hooper

Peso mediano: Ian Heinisch vs. Gerald Meerschaert

Peso pluma: Cody Stamann vs. Brian Kelleher

Peso mediano: Maki Pitolo derrotó vía nocaut técnico a Charles Burd en el Round 2.

Peso mosca: Alex Perez derrotó a Jussier Formiga vía TKO en el Round 1.

Peso semipesado: Devin Clark derrotó a Alonzo Menifield vía decisión unánime de los jueces.

Peso pactado en 150 libras: Herbert Burns derrotó a Evan Dunham por su misión en el Round 1.

Nunes vs. Spencer por UFC 250 | MINUTO x MINUTO

- ¡Final de la pelea! Amanda Nunes retiene su título de peso pluma.

- Otra vez Nunes la tiene en el piso a Spencer y se viene el nocaut.

- Último round. Nuevamente, Nunes tiene controlada la pelea.

- Cuando se venía el nocaut, se acaba el cuarto round. Se salvó Spencer.

- Gran patada giratoria de Nunes. La tiene acorralada a Spencer.

- Final del segundo asalto.

- Nunes tiene controlada la pelea. Es cuestión de tiempo para que llegue el nocaut.

- Nunes manda al piso a su rival, pero deja que se levante para continuar.

- Nunes se queda con este segundo asalto también. Por ahora, muy tranquila la actual campeona.

- Ambas se ponen de pie. Nunes intenta un par de golpes.

- Nuevamente Nunes lleva al piso a Spencer.

- Comenzó el segundo round. Spencer intenta.

- Acaba el primer asalto. Muy parejo, pero con cierto dominio de Nunes.

- Spencer logra zafarse, pero nuevamente Nunes la somete.

- Amanda logra llevar al piso a Spencer. Veremos.

- Serán cinco asaltos. Arranca la pelea. Amanda Nunes empieza la defensa de su título.

- Ahora sí, hora de la verdad. Ambas peleadoras ya están listas.

- Gran nocaut de Garbrandt y se queda con la victoria.

- Empezó la pelea. Por ahora, ambos luchadores no arriesgan.

- Siguiendo con la cartelera: Raphael Assunção vs. Cody Garbrandt.

- Gran llave de Sterling y se queda con la victoria tan solo en el primer asalto.

- Comenzó la pelea. Sterling intenta llevar al íso a Sandhagen.

- Ahora toca ver a Aljamain Sterling vs. Cory Sandhagen por el peso gallo.

- Neil Magny gana la pelea por decisión unánime. Mucha resignación en Anthony Rocco.

- Acabó la pelea y esto dependerá de los jueces y sus tarjetas.

- En el tercer asalto, Magny domina la pelea y está cerca del nocaut.

- Segundo round. Por ahora, no hay un claro dominio de la pelea.

- Arrancó la segunda pelea de las estelares. Martin tiene acorralado a Magny.

- Ambos peleadores ya están en el octágono y listos para la pelea.

- Ahora se viene Neil Magny vs. Anthony Rocco Martin por el peso wélter.

En el arranque del duelo, gran golpe de O'Malley y lo deja en el piso a su rival. El peleador de los looks extravagantes se queda con la victoria cuando recién comenzaba la pelea.

Se vienen las estelares. Hora de la acción.

- Eddie Wineland vs Sean O'Malley por el peso gallo.

- Hora de ver a Eddie Wineland vs. Sean O'Malley.

- Alex Caceres le quita el invicto a Hooper y se queda con la victoria por decisión unánime.

- Turno de ver en acción a Alex Caceres vs. Chase Hooper.

- Tremendos martillazos a la cabeza de Charles Burd. Maki Pitolo se lleva el triunfo en el segundo round.

- Charles Byrd abre el telón ante Maki Pitolo.

- ¡Muy bien, señores! Se vienen las peleas preliminares.

- Así celebra Pérez su fácil victoria contra Formiga. Ya inician las preliminares del cartel estelar.

- En el tercer combate preliminar del UFC 250, Alex Pérez derrota a Jussier Formiga por TKO en el primer round. Pérez capitalizó el poder de sus los kicks para hacer suya la victoria.

- Devin Clark venció a Alonzo Menifield por decisión unánime de los jueces.

- Explosivo comienzo de la pelea que nos regalan Menifield y Clark.

- Inicia el combate entre Alonzo Menifield y Devin Clark.

- Revive la rápida victoria de Herbert Burns.

- Herbert Burns finaliza con un mataleón a Evan Dunham en el Round 1. ¡Fantástico!

- ¡Atención! Herbert Burns ya ingresa a la jaula de acero para su combate frente a Evan Dunham.

- En la primera batalla, tenemos el enfrentamiento entre Evan Dunham vs. Herbert Burns en un peso pactado a los 150 libras.

- ¡Inicia el evento de UFC 250!

- Repasemos los combates de Amanda Nunes dentro del octágono. Una mención especial a Valentina Shevchenko. Para muchos, fue la única que pudo derrotarla.

- El peleador irlandés Conor McGregor continúa con sus trabajos de entrenamiento. Dana White, presidente de UFC, espera que The Notorious enfrente al ganador del Khabib Nurmagomedov-Justin Gaethje.

- En breves minutos inicia el UFC 250.

- El presidente de UFC, Dana White, opinó sobre las protestas por la muerte de George Floyd tras ver como Jon Jones enfrentaba a dos manifestantes: "Tal vez debería mandar a los luchadores de la UFC a las calles a terminar con esta mierda".

- Así se encuentra el octágono del UFC APEX de Las Vegas. Faltan pocos minutos para que inicien los combates del UFC 250.

- La campeona femenina de peso mosca, la kirguisa que representa al Perú, Valentina Shevchenko, expresó su deseo de volver a pelear contra Amanda Nunes pero en su división. Así lo dijo en una entrevista para el portal ruso "RT Sport".

“Me encantaría. Me encantaría pelear contra Amanda Nunes con 125 libras. Ella dijo que puede bajar de peso fácilmente. Tráela. En este momento siento que estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, en la división correcta. Quiero hacer todo lo que pueda justo donde estoy”

- La Leona cuenta con 7 nocauts, la mejor marca de la historia de la categoría mujeres de UFC.

- Amanda Nunes cuenta con el récord de 9 finalizaciones de la división femenina.

- Amanda Nunes registra el récord de 12 victorias en la división femenina de UFC.

- Datos importantes de lo que será la pelea entre Amanda Nunes y Felicia Spencer.

1. Quinta pelea estelar para la brasileña en su historial de UFC.

2. Spence tendrá hoy su primera pelea estelar.

3. Será la pelea femenina número 397 dentro de la historia de UFC.

4. Pelea número 37 por un título femenino dentro de la compañía.

- Así queda la cartelera oficial del UFC 250 con Amanda Nunes y Felice Spencer como la pelea estelar.

- Te mostramos las probabilidades de victoria para el evento UFC 250.

Peso pluma, mujeres: Nunes (76.2 %) vs. Spencer (23.8 %)

Peso gallo: Assuncao (49.3 %) vs. Garbrandt (50.7 %)

Peso gallo: Sterling (51.2 %) vs. Sandhagen (48.8 %)

Peso welter: Magny (43.5 %) vs. Martin (56. 5 %)

Peso gallo: Wineland (19.0 %) vs. (81.0 %)

- Estos son los resultados de los pesajes que se registraron el último viernes.

Peso pluma, mujeres: Amanda Nunes (145) vs. Felicia Spencer (144.5)

Peso gallo: Raphael Assuncao (136) vs. Cody Garbrandt (136)

Peso gallo: Aljamain Sterling (136) vs. Cory Sandhagen (135.5)

Peso welter: Neil Magny (171) vs. Rocco Martin (170.5)

Peso gallo: Sean O’Malley (136) vs. Eddie Wineland (136)

Peso pluma: Chase Hooper (145.5) vs. Alex Cáceres (146)

Peso mediano: Gerald Meerschaert (185.5) vs. Ian Heinisch (185.5)

Peso pluma: Cody Stamann (145.5) vs. Brian Kelleher (146)

Peso mediano: Charles Byrd (184.5) vs. Maki Pitolo (185.5)

Peso mosca: Jussier Formiga (126) vs. Alex Pérez (126)

Peso semipesado: Alonzo Menifield (205) vs.Devin Clark (205.5)

Peso pactado en 150 libras: Evan Dunham (149.5) vs. Herbert Burns (149.5)

- Será la última vez que veamos el tradicional cinturón de UFC en un evento oficial. Sea quién sea la ganadora, ahora lucirá el diseño que cuentan los otros peleadores de la compañía.

El cinturón que sostiene Amanda Nunes en la mano derecha pasará a la historia. Foto: UFC.com

- Esta noche, la vigente campeona de la categoría femenina de peso pluma Amanda Nunes tendrá como rival a Felicia Spencer.

Amanda Nunes vs. Felicia Spencer

La brasileña Amanda Nunes posee los campeonatos mundiales de peso gallo y pluma de la UFC, siendo la única mujer que ha logrado poseer dos títulos en simultáneo de divisiones diferentes.



Al frente tendrá a la canadiense Felicia Spencer, excampeona de peso pluma del Invicta FC, quien intentará poner fin al largo invicto que ostenta 'The Lioness' y así concretar el golpe de la velada de MMA.

¿Cómo llegan Nunes vs Spencer?



Nunes (19-4) ha logrado conseguir diferentes victorias resonantes en la UFC. Ronda Rousey, Cris Cyborg, Holly Holm y Miesha Tate han sido solo algunas de las víctimas de 'The Lioness', quien no ha perdido desde hace más de cinco años en sus peleas en el octógono.

Esta noche puede ser especial para la brasileña, ya que, de ganar, se convertirá en la primera persona -tanto en la rama femenina como masculina- que haya logrado al menos una defensa exitosa de cada uno de los dos títulos que ostenta. Un logro que ni el propio Conor McGregor ha alcanzado.



Y es que hay que recordar que la brasileña ya defendió el cinturón de peso gallo de UFC en dos ocasiones, frente a Holly Holm y Germaine de Randamie. Ambas veces, salió airosa. No obstante, su gran pendiente era el campeonato mundial de peso pluma.



Spencer (8-1) cuenta con un recorrido menos vislumbrante en su carrera. Ella firmó en la empresa de Dana White en 2019 y tuvo una de sus derrotas más duras frente a Cris Cyborg, quien la venció por decisión unánime de los jueces.



Su última victoria fue ante Zarah Fairn Dos Santos el 29 de febrero de 2020 en UFC Fight Night 169, en donde ganó por nocaut técnico en el primer asalto, lo cual buscará repetir hoy ante Nunes.

Apuestas Nunes vs Spencer en UFC 250

Nunes Spencer

Betsafe 1.16 5.55

Dorabet 1.15 5.00

Te Apuesto 1.15 4.00



Cartelera completa de UFC 250

Revisa la cartelera completa para el evento UFC 250.

Cartelera estelar vía FOX Action y ESPN 2

Peso pluma, mujeres: Amanda Nunes (c) vs. Felicia Spencer

Peso gallo: Raphael Assunção vs. Cody Garbrandt

Peso gallo: Aljamain Sterling vs. Cory Sandhagen

Peso wélter: Neil Magny vs. Anthony Rocco Martin

Peso gallo: Eddie Wineland vs. Sean O'Malley

Cartelera Preliminar (ESPN 2/ ESPN+/FOX Action)

Peso pluma: Alex Caceres vs. Chase Hooper

Peso mediano: Ian Heinisch vs. Gerald Meerschaert

Peso pluma: Cody Stamann vs. Brian Kelleher

Peso mediano: Charles Byrd vs. Maki Pitolo

Primeras Preliminares (UFC Fight Pass / ESPN+)

Peso mosca: Jussier Formiga vs. Alex Perez

Peso semipesado: Alonzo Menifield vs. Devin Clark

Peso pactado en 150 libras: Evan Dunham vs. Herbert Burns

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO Nunes vs Spencer estelar de UFC 250?

Perú: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

México: ESPN 2, ESPN Play, ESPN Plus, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Argentina: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Chile: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Colombia: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Estados Unidos: ESPN +, ESPN Plus y UFC Fight Pass.

España: DAZN.

Uruguay: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Brasil: Combate.

Venezuela: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Bolivia: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Paraguay: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action

Horarios de UFC 250

Perú: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Ecuador: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Colombia: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Estados Unidos: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

México: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Chile: 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Venezuela 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Bolivia: 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Argentina: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Uruguay: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Paraguay: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Brasil: 8:00 p. m. (Preliminares); 11:00 p. m. (Estelares)

España: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)