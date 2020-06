Amanda Nunes ganó a Felicia Spencer en la pelea estelar UFC 250 [RESUMEN]

Amanda Nunes es la mejor peleadora en la historia de UFC, así nos dicen las estadísticas. La brasileña no tuvo problemas para superar a Felicia Spencer en la decisión de los jueces y retuvo su título de la categoría pluma.

En la estelar de UFC 250, la brasileña tomó el control de los cinco asaltos y sometió a su rival al más duro ataque. Con golpes certeros y patadas, la 'Leona' se quedó con la victoria en su primera defensa titular de su campeonato.

Spencer demostró tener buena resistencia y corazón en sus batallas. A pesar de los golpes, no se rindió y esperó hasta el final para intentar el milagro. Cuando finalizó la pelea, la canadiense entregó el título a Amanda en su gesto deportivo.

El futuro de ambas peleadoras es incierto. La 'Leona' indicó que no sabe que es lo que se viene, ella solo quiere celebrar con su familia. Spencer deberá esperar su oportunidad para su revancha.

Resultados cartelera UFC 250: Nunes vs Spencer

Peso pluma, mujeres: Amanda Nunes (c) vs. Felicia Spencer

Peso gallo: Cody Garbrandt superó por nocaut a Raphael Assunção Segundo round tiempo 4:59

Peso gallo: Aljamain Sterling superó por sumisión a Cory Sandhagen

Peso wélter: Neil Magny superó por decisión unánime a Anthony Rocco Martin

Peso gallo: Sean O'Malley superó por nocaut a Eddie Wineland (1:54)

Peso pluma: Alex Caceres superó por decisión unánime a Chase Hooper

Peso mediano: Ian Heinisch superó a Gerald Meerschaert por nocaut técnico en el primer asalto.

Peso pluma: Cody Stamann derrotó por decisión unánime (30-27) a Brian Kelleher

Peso mediano: Maki Pitolo derrotó vía nocaut técnico a Charles Burd en el Round 2.

Peso mosca: Alex Perez derrotó a Jussier Formiga vía TKO en el Round 1.

Peso semipesado: Devin Clark derrotó a Alonzo Menifield vía decisión unánime de los jueces.

Peso pactado en 150 libras: Herbert Burns derrotó a Evan Dunham por su misión en el Round 1.

Nunes vs. Spencer por UFC 250 | MINUTO x MINUTO

Sigue todos los detalles previo al evento más importante del mes de junio en el UFC.

Amanda Nunes (c) vs. Felicia Spencer

Quinto asalto: Spencer intenta el milagro, pero Amanda responde con una derribada y golpes a ras de lona. Derribada al piso, Spencer es sometida a golpes y fue herida en la frente. el árbitro pidió tiempo para revisar la herida a la retadora. Eso se decide por decisión de los jueces.

Cuarto asalto: Spencer no se guarda nada y va con todo para conseguir la victoria. Derecha de Amanda, lo sufre Felicia. Derecha de Spencer, Felicia aguanta con amor propio. Rafaga de golpes, la campeona derriba a Felicia. Llave y la retadora se salvó por la campana.

Tercer asalto: Spencer manda con todo a Amanda, gran golpe de la brasileña pero el árbitro para la acción. Amanda busca el derribo pero Spencer se libera. La campeona domina la pelea. Spencer resiste, aguanta los golpes que le dio la campeona.

Segundo asalto: Gran derecha de Nunes, el rostro de Spencer los sufre. Amanda derriba a Spencer y la tiene sometida al piso. Amanda reta a Felicia a pararse. Spencer intenta sorprender con patada, pero Amanda atenta estudia a su rival.

- Primer asalto: Spencer quiere sorprender a Amanda con su velocidad, pero gran contragolpe de la 'Leona'. La capeona derriba a Felicia Spencer, quien trata de liberarse de la presión. La reja, Spencer saca la cadera y evita la llave por parte de la campeona. Con el codo, Amanda castiga al rostro de Felicia Spencer.

- Presentación oficial de la pelea por el título de peso paja

Amanda Nunes hace su aparición en el octágono, lista para defender su campeonato

Raphael Assunção vs. Cody Garbrandt

- El árbitro señaló nocaut y victoria para Cody Garbrandt

- Segundo asalto: Cody derriba a Assincao y brinda un patada que casi manda dormir al brasileño. Choque de patadas, el brasileño dominando la posición pero sin hacer daño a su rival. Cody manda una derecha en el rostro de Assuncao. ¡Para verlo en la repetición! Cody mandó un derechazo al rostro de Assuncao, quien cae al piso cuando suena la campana.

- Primer asalto: Garbrandt con velocidad brindó una buena patada a Assincao. Cody se mueve y evita llevar la pelea al piso, donde su rival tiene ventaja

La pelea coestelar de la noche

Aljamain Sterling vs. Cory Sandhagen

Aljamain Sterling superó a Cory Sandhagen por sumisión

Primer asalto: Sterling sorprende a Cory con un cinturon y lo tiene en el piso. Aljamain ajusta a su rival y lo manda al país de los sueños. Victoria por nocaut para Aljamain Sterling.

Comienza la pelea para definir al próximo retador de la categoría gallo

Neil Magny vs. Anthony Rocco Martin

- ¡La primera sorpresa de la noche! Neil Magny se quedó con la victoria por Anthony Rocco Martin por decisión unánime (30-27,30-27, 29-28)

- Tercer asalto: Martin, aprovechando su fuerza, derriba a Neil. Se prendió esto, Neil no le interesa nada y decidió arriesgar. Buscando la victoria se fue con todo al ataque. Rocco Martin se defiende, Neil mandó dos buenos golpes con la derecha y un rodillazo. Esto se decide por los jueces.

- Segundo asalto: Martin logra derribar a Magny. Presión con la cabeza por parte de Martin, pero Neil se libera. Empieza desde el centro del octágono. Martin intenta sorprender con un derechazo, una pelea pareja donde no hay un claro dominador.

- Primer asalto: Una primer round, Rocco intentó tomar las acciones, Magny se defendió pero Anthony demostró su superioridad en la fuerza. Un primer asalto parejo.

- En breves minutos comienza la segunda pelea estelar de la noche

Eddie Wineland vs. Sean O'Malley

- Sean O'Malley mantiene el invicto y superó a Eddie Wineland por nocaut

- Primer asalto: ¡Sigue invicto! Sean O'Malley sorprendió con un derechazo y se queda con la victoria por nocaut

- Presentación oficial de la primera pelea estelar

- La pelea esta programada a tres asaltos y es válida por el peso gallo

Comienza las peleas estelares de UFC 250

Alex Caceres vs. Chase Hooper

- Alex Caceres se queda con la victoria por decisión unánime, Hooper pierde el invicto en UFC

Tercer asalto: Hooper obligado a lograr la victoria golpea a Alex Caceres, pero el experimentado peleador se libera. Izquierda de Hooper, intenta derribar a Caceres, pero no logra su propósito. Al piso,Caceres en mejor posición y con los codos golpea a Hooper. Final de la pelea, esto se decide por los jueces.

Segundo asalto: Caceres con la izquierda manda un golpe al cuerpo de Chase. El joven peleador no encuentra la fórmula para vencer a Caceres. Clinch de Hooper, pero no logra derribar a su oponente. Hooper obligado a arriesgar para mantener el invicto.

- Primer asalto: Derechazo y Hooper al piso. Caceres domina la pelea. Alex intenta el derribo para tener el control de la pelea. Sigue la paliza,Caceres manda dos derechazos al rostro de Hooper. Al piso, Alex toma la espalda de Hooper, gran primer round de Alex Caceres.

- A minutos de comenzar la pelea

- ¡Con ritmo! Alex Caceres ingresa al octágono bailando.

- Empieza la última pelea de las preliminares

Ian Heinisch vs. Gerald Meerschaert

Ian Heinisch se quedó con la victoria por nocaut técnico

Primer asalto: Heinisch sorprende a Gerald con un gancho potente. Meerschaert cae al piso y Iian aprovechó para tirar una ráfaga de golpes. Victoria para Ian Heinisch por nocaut técnico.

-Anunció oficial de la sexta pelea de la noche

Ian ingresa al octágono.

Stamann vs Kelleher

Cody Stamann se queda con la victoria por decisión unánime

- Tercer asalto: Stamann tiró patadas y mandó al piso a Kelleher. El peleador se pone de píe y empezó a pelear. Busca a defender, ambos peleadores buscan la victoria. Stamann fue el dominador de la pelea. Cuando finalizó la pelea, Cody se pone a llorar. El ganador se decide por decisión de los jueces.

- Segundo asalto: Stamann quiere sorprender con un gancho. Stamann tira dos golpes al rostro de Kelleher. Stamann quiere terminar la pelea por nocaut. Kelleher intentó brindar patadas pero finaliza el tiempo.

- Primer asalto: Comenzó la pelea. Ambos peleadores estudian los movimientos. Stamann tumbó al piso a Kelleher. A pesar de algunos pasajes de buenos golpes, la pelea fue pareja.

- Tremendos martillazos a la cabeza de Charles Burd. Maki Pitolo se lleva el triunfo en el segundo round.

- Charles Byrd abre el telón ante Maki Pitolo.

- ¡Muy bien, señores! Se vienen las peleas preliminares.

- Así celebra Pérez su fácil victoria contra Formiga. Ya inician las preliminares del cartel estelar.

- En el tercer combate preliminar del UFC 250, Alex Pérez derrota a Jussier Formiga por TKO en el primer round. Pérez capitalizó el poder de sus los kicks para hacer suya la victoria.

- Devin Clark venció a Alonzo Menifield por decisión unánime de los jueces.

- Explosivo comienzo de la pelea que nos regalan Menifield y Clark.

- Inicia el combate entre Alonzo Menifield y Devin Clark.

- Revive la rápida victoria de Herbert Burns.

- Herbert Burns finaliza con un mataleón a Evan Dunham en el Round 1. ¡Fantástico!

- ¡Atención! Herbert Burns ya ingresa a la jaula de acero para su combate frente a Evan Dunham.

- En la primera batalla, tenemos el enfrentamiento entre Evan Dunham vs. Herbert Burns en un peso pactado a los 150 libras.

- ¡Inicia el evento de UFC 250!

- Repasemos los combates de Amanda Nunes dentro del octágono. Una mención especial a Valentina Shevchenko. Para muchos, fue la única que pudo derrotarla.

- El peleador irlandés Conor McGregor continúa con sus trabajos de entrenamiento. Dana White, presidente de UFC, espera que The Notorious enfrente al ganador del Khabib Nurmagomedov-Justin Gaethje.

- En breves minutos inicia el UFC 250.

- El presidente de UFC, Dana White, opinó sobre las protestas por la muerte de George Floyd tras ver como Jon Jones enfrentaba a dos manifestantes: "Tal vez debería mandar a los luchadores de la UFC a las calles a terminar con esta mierda".

- Así se encuentra el octágono del UFC APEX de Las Vegas. Faltan pocos minutos para que inicien los combates del UFC 250.

- La campeona femenina de peso mosca, la kirguisa que representa al Perú, Valentina Shevchenko, expresó su deseo de volver a pelear contra Amanda Nunes pero en su división. Así lo dijo en una entrevista para el portal ruso "RT Sport".

“Me encantaría. Me encantaría pelear contra Amanda Nunes con 125 libras. Ella dijo que puede bajar de peso fácilmente. Tráela. En este momento siento que estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, en la división correcta. Quiero hacer todo lo que pueda justo donde estoy”

- La Leona cuenta con 7 nocauts, la mejor marca de la historia de la categoría mujeres de UFC.

- Amanda Nunes cuenta con el récord de 9 finalizaciones de la división femenina.

- Amanda Nunes registra el récord de 12 victorias en la división femenina de UFC.

- Datos importantes de lo que será la pelea entre Amanda Nunes y Felicia Spencer.

1. Quinta pelea estelar para la brasileña en su historial de UFC.

2. Spence tendrá hoy su primera pelea estelar.

3. Será la pelea femenina número 397 dentro de la historia de UFC.

4. Pelea número 37 por un título femenino dentro de la compañía.

- Así queda la cartelera oficial del UFC 250 con Amanda Nunes y Felice Spencer como la pelea estelar.

- Te mostramos las probabilidades de victoria para el evento UFC 250.

Peso pluma, mujeres: Nunes (76.2 %) vs. Spencer (23.8 %)

Peso gallo: Assuncao (49.3 %) vs. Garbrandt (50.7 %)

Peso gallo: Sterling (51.2 %) vs. Sandhagen (48.8 %)

Peso welter: Magny (43.5 %) vs. Martin (56. 5 %)

Peso gallo: Wineland (19.0 %) vs. (81.0 %)

- Estos son los resultados de los pesajes que se registraron el último viernes.

Peso pluma, mujeres: Amanda Nunes (145) vs. Felicia Spencer (144.5)

Peso gallo: Raphael Assuncao (136) vs. Cody Garbrandt (136)

Peso gallo: Aljamain Sterling (136) vs. Cory Sandhagen (135.5)

Peso welter: Neil Magny (171) vs. Rocco Martin (170.5)

Peso gallo: Sean O’Malley (136) vs. Eddie Wineland (136)

Peso pluma: Chase Hooper (145.5) vs. Alex Cáceres (146)

Peso mediano: Gerald Meerschaert (185.5) vs. Ian Heinisch (185.5)

Peso pluma: Cody Stamann (145.5) vs. Brian Kelleher (146)

Peso mediano: Charles Byrd (184.5) vs. Maki Pitolo (185.5)

Peso mosca: Jussier Formiga (126) vs. Alex Pérez (126)

Peso semipesado: Alonzo Menifield (205) vs.Devin Clark (205.5)

Peso pactado en 150 libras: Evan Dunham (149.5) vs. Herbert Burns (149.5)

- Será la última vez que veamos el tradicional cinturón de UFC en un evento oficial. Sea quién sea la ganadora, ahora lucirá el diseño que cuentan los otros peleadores de la compañía.

El cinturón que sostiene Amanda Nunes en la mano derecha pasará a la historia. Foto: UFC.com

- Esta noche, la vigente campeona de la categoría femenina de peso pluma Amanda Nunes tendrá como rival a Felicia Spencer.

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del evento UFC 250!

Amanda Nunes vs. Felicia Spencer

Con dos campeonatos y un amplio dominio en el octágono, Amanda Nunes es la favorita para quedarse con la victoria. En diciembre de 2018, la 'Leona' superó a Cris Cyborg en UFC 232 y se quedó con el título de peso pluma. UFC 250 puede ser el evento que marque historia, será la última vez que miremos el diseño clásico del campeonato y la brasileña puede convertirse en la primera peleadora en retener dos campeonatos de distintas categorías.

En la previa de su pelea, Nunes indicó que se encuentra bien. No tuvo problemas para realizar su campamento y confía en conseguir una victoria para seguir haciendo crecer su historia en la UFC. La Leona espera acabar con Spencer en el primer asalto, como lo hizo con Ronda Rousey, Cris Cyborg, Holly Holm y Miesha Tate.

En dos ocasiones defendió, de manera exitosa, su campeonato de peso gallo. Superó sin problemas a Holly Holm y Germaine de Randamie. Los pronósticos señalan que la 'Leona' tiene todo a su favor para celebrar en el octágono y demostrar que su hegemonía en la división no fue golpe de suerte.

UFC 250: Nunes vs Spencer 1. ¿Cuándo es la pelea? Este sábado 6 de junio 2. ¿A qué hora es el UFC 250? 9.00 p.m. 3. ¿Dónde es el evento? UFC Apex, Las Vegas 4. ¿En qué canal transmitirán UFC 250? ESPN 2 y Fox Action

Sin embargo, Spencer es una peleadora que no se rinde a pesar de las adversidades. En UFC 240, la canadiense se enfrentó a Cyborg, una de las leyendas de la MMA. En una pelea entretenida, Cris pudo quedarse con la victoria, pero el público se puso de pie para aplaudir el desempeño de Felicia.

La excampeona peso pluma de Invicta FC tiene un duro reto. En la previa de la pelea aseguró que tuvo un buen campamento y se encuentra en su mejor condición física para quedarse con la victoria. Su especialidad es el Jiu-jitsu y quiere llevar la lucha al ras del piso.

Cody Garbrandt vs Raphael Assuncao

En la pelea coestelar de UFC 250, Cody Garbrandt vs Raphael Assuncao se enfrentan por la división gallo. El excampeón de la división logró conseguir once victorias consecutivas y superar a Dominick Cruz en 2016. Un triunfo le permitirá ingresar en la órbita por el campeonato.