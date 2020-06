Conor McGregor confirma su retiro definitivo de UFC por tercera vez

Problemas para el UFC. Conor McGregor, excampeón de peso ligero y pluma, ha decido en la noche de este último sábado 6 de junio retirarse definitivamente de las MMA por tercera vez en cuatro años. El adiós del peleador irlandés fue confirmado en su propia red social Twitter tras el combate que protaganizaban Amanda Nunes y Felicia Spencer. El presidente de la compañía Dana White pierde a la mejor figura de su historia y todavía debe resolver los problemas que tiene con Jon Jones y Jorge Masvidal, quienes han pedido ser liberados de sus contratos por diferencias con el pago de sus salarios para sus peleas.

"Hola, chicos. He decidido retirarme de las peleas. ¡Gracias por todos los recuerdos impresionantes! ¡Vaya viaje!", escribió Conor McGregor en un mensaje donde se comprometió comprarle una nueva casa a su madre Margaret McGregor. The Notorious ya había anunciado su salida del UFC en dos ocasiones distintas: |) En 2016 tras la derrota que sostuvo frente a Nate Diaz y 2) en 2019 luego de caer ante "The Eagle" Khabib Nurmagomedov.

Con un récord de 22 victorias y 4 derrotas, Conor McGregor decide dejar la compañía del UFC luego de convertirse en la máximo superestrella en generar mayores ingresos superando a otros deportistas -en algunos momentos- como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. El irlandés logró cosechar la importante cifra de 47 millones de dólares en su carrera en el octágono y ahora cuenta con una empresa de whisky llamada Proper - No.Twelve 12.

La última pelea de Conor McGregor ocurrió el 18 de enero del 2020 cuando venció por nocaut técnico al norteamericano "Cowboy" Donald Cerroe. El nacido en Dublín esperaba con ansias la revancha frente a Khabib o una tercera pelea con Díaz. Sin embargo, Dana White no consiguió cumplir su deseo y ahora el ruso tendrá que defender el cinturón peso ligero frente a Justin Gaethje.

Rivales de Conor McGregor en UFC Resultado Evento Donald Cerrone Victoria (TKO) UFC 246 Khabib Nurmagomedov Derrota (Sumisión) UFC 229 Eddie Alvarez Victoria (TKO) UFC 205 Nate Diaz Victoria (DM) UFC 202 Nate Diaz Derrota (Sumisión) UFC 196 José Aldo Victoria (KO) UFC 194 Chad Mendes Victoria (TKO) UFC 189 Dennis Siver Victoria (TKO) UFC Fight Night Dustin Poirier Victoria (TKO) UFC 178 Diego Brandao Victoria (TKO) UFC Fight Night Max Holloway Victoria (DU) UFC Fight Night Marcus Brimage Victoria (TKO) UFC Fight Night

Jone Jones y Jorge Masvidal piden salir de UFC

La crisis del UFC parece haber iniciado con el anuncio de Conor McGregor, pero los temblores en la jaula ya venían dándose con otros peleadores importantes de la exitosa empresa de MMA. Jorge Masvidal, campeón de los semipesados, y Jorge Masvidal, monarca del cinturón BMF, expresaron públicamente a Dana White que los deja salir de la compañía. Ambos cuestionaron a Dana White por no percibir mejores ingresos de sus peleas.

Jon Jones: "Reyes vs. Jan por el campeonato mundial de pesos pesados de la UFC. A partir de ahora, no tengo nada que ganar luchando contra ninguno de ellos. Avísenme si quieren preparar un día en 2021 para esa pelea de Izzy. Espero que estén dispuestos a pagar para entonces. Me hago daño cada vez que salgo y recibo un golpe en la cabeza y no siento que mi paga valga".

Jorge Masvidal: "No me pagan de los perritos calientes que vendes en el estadio o por tener el logo en la jaula. Nunca he ganado un dólar de los tickets que vendes. Me golpean en la cara por un sueldo para vivir y hasta yo sé que la pandemia o lo que queda de ella no tiene nada que ver con ello. No soy un contratado independiente si no puedo ir a cualquier otro lugar para ganarme la vida. Déjame ir y veremos si lo merezco".

Tanto Jones como Masvidal han recibido ofertas de otras compañías como Bellator y ONE. También de otros deportes como el boxeo, aquí incluso podrían ganar el triple de lo que perciben en UFC y eso lo sabe bien el propio Conor McGregor tras su millonario combate contra Floyd Mayweather.

Dana White responde a Jon Jones y Jorge Masvidal

El presidente de UFC se mostró impresionado por "la rebeldía" de sus peleadores y se mostró muy enérgico en su respuesta al portal "BJ Penn" explicando cuál es la situación con el tema de salario relacionándola con la polémica Fight Island.

"Creo que todos quieren más dinero. Creo que todo el mundo quiere más dinero en todos estos otros deportes. Masvidal dice: 'Tienes suficiente dinero para comprar islas'. Permítanme repetir por milésima vez esta mierda: no compré una isla, ¿de acuerdo? No compramos una isla", indicó de Dana White.

"La razón por la que estamos haciendo la isla es para que estos chicos de Europa y del resto del mundo puedan ir a pelear, puedan trabajar y ganar dinero. Entonces, creo que mucha gente realmente no sabe si estan frustrados y confundidos o sea cual sea la situación en este momento... Cualquiera que no quiera pelear no tiene que pelear, incluidos Masvidal y Jon Jones y no tiene que ser por la pandemia. Estos tipos son contratistas independientes. Esto no es como la NFL donde puedo hacerte, venir a practicar y decirte haces esto o vas a recibir una multa o vas a obtener esto"

"Estos muchachos pueden hacer lo que quieran. No tienen que pelear. No estamos rogando a la gente que pelee. Estamos ofreciendo peleas porque en nuestro contrato, tengo que darte tres peleas al año. Te debo dar tres peleas al año. Tienes la capacidad de rechazarlos y no tomarlos. Entonces, pueden hacer lo que quieran", concluyó.