Conor McGregor se retiró: Dana White y los problemas que tiene con otras figuras de la UFC

La UFC ha sido una de las compañías deportivas que supo regresar en poco tiempo tras la paralización de sus actividades por la pandemia del coronavirus. La empresa más exitosa de las artes marciales mixtas ha estado celebrando varios eventos en estas semanas que han tenido éxito en el mundo.

Sin embargo, a pesar de lograr la reanudación de sus carteleras, la UFC no atraviesa un gran momento. Y no se debe al coronavirus, sino a problemas internos de la compañía con sus principales figuras.

Hace unas horas, Conor McGregor, una de las caras más visibles de la UFC y que más dinero le genera a la empresa, anunció su retiro. El tercero en cuatro años y lo hizo a través de las redes sociales.

“Hola, chicos. He decidido retirarme de las peleas. Gracias por todos los recuerdos impresionantes. ¡Vaya viaje!”, fue el mensaje de McGregor en su cuenta oficial de Twitter.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ