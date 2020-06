Conor McGregor y sus retos pendientes tras retirarse de la UFC por tercera vez

El último sábado se celebró el UFC 250 que terminó con la gran victoria de Amanda Nunes sobre Felicia Spencer. En estos momentos se debería estar hablando de la brasileña y la historia que sigue escribiendo en las artes marciales mixtas. Sin embargo, el anuncio de McGregor hizo que todo aquello quede en un segundo plano.

Resulta que ‘The Notorious’ utilizó sus redes sociales para dar a informar que se retiraba de la UFC por tercera vez en cuatro años. Rápidamente su mensaje se hizo viral y tuvo miles de reacciones alrededor del mundo.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ