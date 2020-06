Conor McGregor sobre su retiro: "UFC quería demostrar poder y pisotearme”

Tras finalizar UFC 250, velada donde Amanda Nunes logró superar a Spencer y retuvo el título de peso pluma, Conor McGregor utilizó sus redes sociales para anunciar, otra vez, su retiro de las artes marciales mixtas (MMA). Un sorpresivo comunicado que conmocionó a los fanáticos de la UFC.

'Notorious' conversó con ESPN y reveló los detalles que lo llevaron a tomar esta decisión. Conor, fiel a su estilo, culpó a la UFC y señaló que la empresa de Dana White intentó pisotear su nombre. El peleador estaba en los planes para pelear en el octágono, pero la pandemia del coronavirus obligaron a cambiar los planes.

"Deberían haber seguido con las cosas. ¿Por qué están empujando Khabib vs Gaethje hasta septiembre? Ya saben lo que va a pasar en septiembre y la pelea no se va hacer. Yo les di un plan. Pero ellos siempre quieren replicar y no hacerlo, o prolongarlo", indicó Conor en la entrevista.

"Lo que sea que yo diga, ellos quieren ir en contra solo para mostrar algún tipo de poder. Deberían simplemente haber hecho la pelea, Justin y yo por el título interino, y seguir moviendo las cosas", agregó.

El peleador natural de Irlanda indicó que la promotora de MMA no toma en cuenta sus opiniones y pareciera que intenta pisotear su imagen. También señaló que ya perdió la motivación de ingresar al octágono.

"Es una locura. Estaba cortando peso hacia 155 (libras), y como pedí 155, querían mostrar poder y pisotearme. Entonces pensé que no quería estar cortando su iba a pelear en 170. Mi cuerpo tiene que estar correcto al peso. Y luego surgió los de 176 libras con Silva. Simplemente ya lo superé", indicó Conor.