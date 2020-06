Se viene la trilogía: Stipe Miocic vs Daniel Cormier pelearán por el título mundial de UFC

Los fanáticos de la UFC no pueden estar más que felices. En las últimas horas se confirmó a Yas Marina como sede del UFC Fight Island. Dicho centro albergará las próximas peleas de la compañía más importante de las artes marciales mixtas y todo hace indicar que también será testigo de un verdadero duelo: Stipe Miocic vs Daniel Cormier.

Ambos reconocidos y destacados luchadores se verán las caras por tercera vez en la historia para definir el título mundial de los pesos pesados. Stipe Miocic y Daniel Cormier se subirían al octágono de Abu Dhabi el próximo 15 de agosto por el UFC 252.

Si bien falta que se haga oficial que se llevará a cabo en la paradisíaca isla de los Emiratos Árabes Unidos, lo que sí fue confirmado totalmente es la pelea entre Miocic vs Cormier. El mismo Dana White dio a conocer la noticia.

“Está cerrado. Miocic vs Cormier. La pelea más grande por el título en la historia de la división. (…) El ganador será el más grande peso pesado de nuestra era. El perdedor no. No se puede ser más grande que esto”, escribió el periodista Brett Okamoto tras reunirse con White.

Tan solo minutos después, el mismo Daniel Cormier escribió lo siguiente: “Esta es para todos. 1-1, ambos por knock out pero grandes peleas. ¡No puede esperar pelear contra este tipo nuevamente! Ahora es el momento de trabajar duro como lo he entrenado”.

De esta manera, los miles de fans de UFC ya esperan con ansias el mes de agosto para poder ver, por tercera vez en la historia la pelea entre Miocic vs Cormier por el título mundial de los pesos pesados.

UFC 252: Miocic vs Cormier

La primera vez que se enfrentaron ocurrió en el UFC 226, que se celebró el 7 de julio de 2018. Aquella vez, Daniel Cormier derrotó a Miocic por nocaut en el primer round quitándole el cinturón de los pesos pesados y convirtiéndose en doble campeón (también lo era en semipesados).

Para agosto de 2019, el UFC 241 fue testigo del segundo duelo entre Miocic vs Cormier. ‘DC’ había logrado vencer a Derrick Lewis, pero esta vez chocó con un Miocic que estuvo fenomenal cobrándose su revancha y noqueando a Cormier en el cuarto asalto.

Miocic vs Cormier UFC 252: por el título de los pesos pesados

En la actualidad, el actual campeón de la división Stipe Miocic, es bombero a tiempo parcial y buscará ponerse de la mejor forma para este tercer choque entre ambos. Por su parte, ‘DC’ es actual comentarista de la transmisión oficial en Estados Unidos y podría ser su última pelea en la UFC.