Dana White y su contundente respuesta a Conor McGregor tras su retiro de la UFC

Los fanáticos de UFC quedaron consternados luego que el pasado sábado, Conor McGregor anunciara por tercera vez su retiro de las artes marciales mixtas mediante un comunicado en sus redes sociales: "Hola, chicos. He decidido retirarme de las peleas. ¡Gracias por todos los recuerdos impresionantes! ¡Vaya viaje!".

El peleador irlandés afirmó que el presidente de UFC, Dana White, intentó pisotearlo luego de rechazar una propuesta presentada al directivo. "Deberían haber seguido con las cosas. ¿Por qué están empujando Khabib vs Gaethje hasta septiembre? Ya saben lo que va a pasar en septiembre y la pelea no se va hacer. Yo les di un plan. Pero ellos siempre quieren replicar y no hacerlo, o prolongarlo", señaló a ESPN.

Por ello, este martes, el mandamás de UFC salió al frente a responder las acusaciones de McGregor dejando en claro que el ‘The notorius’ quería pelear contra un rival que por ahora tenía planeado luchar contra Khabib por haberse ganado este derecho y que además ya no no prestará más atención a lo que diga el irlandés tras anunciar su retiro.

"McGregor quiere pelear contra Gaethje, pero Gaethje acaba de ganar y ahora se enfrentará a Khabib. Conor tuvo la oportunidad de tomar ese camino, él iba a ser el luchador de reemplazo por si se caía Khabib o Tony, pero regresó y dijo 'No soy un luchador de reemplazo, no voy a hacerlo'. Él estaría en el lugar de Justin, pero no quiso", expresó Dana White.

Luego agregó: “Todo está muy difícil, imagina cuánto nos complica llevar a las personas al país desde otras partes del mundo. Somos un verdadero negocio global. Somos el único que realiza deportes en vivo en este momento. Si sigo peleando en los Estados Unidos, voy a quemar todo mi talento estadounidense, hay mucho trabajo ahí".

Conor McGregor no es el único que enfiló contra Dana White

La crisis del UFC parece haber iniciado con el anuncio de Conor McGregor, pero los temblores en la jaula ya venían dándose con otros peleadores importantes de la exitosa empresa de MMA. Jorge Masvidal, campeón de los semipesados, y Jon Jones, monarca del cinturón BMF, expresaron públicamente a Dana White que los dejara salir de la compañía. Ambos cuestionaron a Dana White por no percibir mejores ingresos de sus peleas. Complicado.