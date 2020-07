UFC: expeleadora Cindy Dandois venderá fotos en ropa íntima por crisis financiera [FOTO]

La pandemia del coronavirus ha creado una grave crisis económica en distintos sectores del mundo, haciendo que muchas personas o empresas tengan que reinventarse. Eso también pasó con Cindy Dandois, la expeleadora de la UFC, y sorprendió con la actividad en la que decidió incursionar.

Según anunció, la especialista en artes marciales mixtas optó por vender fotos suyas en ropa íntima, pero con una gran razón detrás de esa decisión. La deportista nacida en Bélgica confesó que pasa por muchos problemas económicos a causa de la pandemia del coronavirus.

“La cuarentena por la COVID-19 hizo que pierda mi gimnasio. A esto se sumó que el gobierno no nos ayudó. Evidentemente las peleas se cancelaron y esto me dejó con grandes complicaciones financieras”, compartió Cindy Dandois en sus redes sociales. No obstante, esta misma vía puede ayudarla.

En la misma publicación, Cindy Dandois anuncia la creación de un Only Fans, una página web para el público en general. A través de esta plataforma, la expeleadora de la UFC compartirá fotos en sensual ropa interior, pero solo quienes se suscriban podrán disfrutar del contenido.

I lost my gym during this Covid-lockdown, no help from our gouvernement and fights cancelled,... leaving me with big financial problems. I descided to make an Only Fans so I can collect the money to re-open the gym and give the youngsters their home back. https://t.co/MrlSr9hLLv pic.twitter.com/2OwRACfyMt