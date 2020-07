UFC 251 EN VIVO Kamaru Usman vs Jorge Masvidal: fecha, hora, canal y cartelera de Fight Island

UFC 251 Kamaru Usman vs Jorge Masvidal EN DIRECTO | Este sábado 11 de julio se realizará un nuevo evento de la promotora más importante de las artes marciales mixtas (MMA). En una jornada histórica, las peleas se realizarán en Abu Dhabi, Fight Island, desde las 9:00 p.m. (estelares) y 5.00 p.m. (preliminares). Puedes ver EN VIVO por FOX Sports y ESPN 2. Además, Líbero.pe te llevará las incidencias con el MINUTO A MINUTO y mejores nocauts.

Dana White prometió una cartelera que dejará encantado a los fanáticos de las artes marciales mixtas. En total son 13 peleas que animarán este evento. Se pondrán en juego los cinturones de la división y los peleadores que dominan en su división se subirán al octágono. El presidente de UFC explicó que la isla contará con todas las comodidades para los participantes.

Antes de subirse al avión, los peleadores se dirigieron a Las Vegas para someterse a las pruebas de coronavirus. Gilbert Burns, luchador que estaba previsto para enfrentarse a Kamaru Usman por el título de peso Welter en la estelar, dio positivo.

UFC 251: Kamaru Usman vs Jorge Masvidal 1. ¿Cuándo es la pelea? Este sábado 11 de julio 2. ¿A qué hora es el UFC 251? 9.00 p.m. 3. ¿Dónde es el evento? UFC isla 4. ¿En qué canal transmitirán UFC 251? Fox Sports, ESPN 2

La empresa se vio en la obligación de modificar la cartera y le dio la oportunidad a Jorge Masvidal para que pueda protagonizar la estelar y se enfrente a Kamaru Usman. El peleador de 35 años es campeón de BNF y es uno de los más agresivos de la división.

De padre cubano y de madre peruana, Jorge es un luchador que ingresó al mundo de MMA tras disputar peleas callejeras. Tiene un récord de 12-6 y después de casi siete años, 'Gamebread' tiene la oportunidad por el título de su división. El actual número tres del ranking disputará su pelea número 49.

En la coestelar, Alexander Volkanovski y Max Holloway por el campeonato mundial de peso pluma por segunda oportunidad. La primera vez que se vieron las caras, los fanáticos se deleitaron por la calidad de su pelea. Los jueces decidieron darle la victoria al actual monarca en una votación que generó polémica.

'Blessed' quiere recuperar su título y prometió dejar todo en el octágono. "Ese cinturón no es para mí. No es para mí. Es para Hawai, es para mi familia y mis amigos y todos los miembros de mi equipo que se sacrifican. Tengo cinco cinturones en casa en el armario. El cinturón no hace quien soy.", expresó.

Otro de los duelos importantes estará protagonizado por José Aldo y Petr Yan por el título vacante del peso gallo. Con el retiro de Henry Cejudo, quien mostró su deseo de participar en la WWE, ambos peleadores tendrán una oportunidad para escalar a lo más alto de su división. El ruso lleva una racha de nueve peleas, seis en el octágono de UFC.

UFC 251 cartelera oficial

ESTELAR 9:00 p.m. PER/ 11.00 p.m. ARG/4.00 a.m. ES

Kamaru Usman vs Jorge Masvidal

Alexander Volkanovski vs. Max Holloway

Petr Yan vs. Jose Aldo

Jessica Andrade vs. Rose Namajunas

Paige VanZant vs. Amanda Ribas

RELIMINARES 5.00 p.m./ 7.00 p.m. AR/ 12.00 p.m. ES

Volkan Oezdemir vs. Jiri Prochazka

Elizeu Zaleski dos Santos vs. Muslim Salikhov

Makwan Amirkhani vs. Danny Henry

Leonardo Santos vs. Roman Bogatov

Marcin Tybura vs. Alexander Romanov

Raulian Paiva vs. Zhalgas Zhumagulov

Karol Rosa vs. Vanessa Melo

Martin Day vs. Davey Grant

¿Cuándo es UFC 251?

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO UFC 251?

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

¿Qué canal transmite UFC 251?

Perú: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

México: ESPN, ESPN Play, ESPN Plus, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Argentina: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Chile: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Colombia: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Estados Unidos: ESPN +, ESPN Plus y UFC Fight Pass.

España: DAZN.

Uruguay: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Brasil: Combate.

Venezuela: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Bolivia: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Paraguay: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Isla Yas

Ubicación de Isla Yas