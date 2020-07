UFC 251: Usman venció a Masvidal por decisión unánime y retuvo su cinturón de peso wélter

Una gran pelea fue la que dieron Usman y Masvidal, pero fue el nigerino el que se llevó el triunfo por la estelar del UFC 251 que se llevó a cabo en el UFC Fight Island.

Usman y Masvidal salieron con todo en el primer asalto y lograron intercambiar varios golpes, pero con el pasar de los segundos fue el africano el que dominó el octágono.

La "Pesadilla Nigeriana" llevó al piso en más de una ocasión a Masvidal, aunque fue el tercer asalto que confirmó que el luchador de 33 años tenía todas las de ganar debido a que tuvo al norteamericano contra las rejas.

Para el cuarto asalto fue más de lo mismo. Usman tumbando a Masvidal y luego dándole derechazos en una de las esquinas. Pero el nacido en Miami no se rendía y quería sorprender.

En el quinto y último round, Masvidal intentó en los últimos segundos el nocaut. Sin embargo, Usman estaba muy cómodo y sabiendo que ganaría, se dedicó a defenderse.

De esta manera, la "Pesadilla Nigeriana" logró retener su título de campeón de peso wélter para alegría de todos sus seguidores. "Muy feliz por la victoria, sabía que sería difícil, pero creo que estoy un paso más arriba. Ahora, solo quiero pasar tiempo con mi familia", declaró Usman.

UFC 251 Usman vs Masvidal por el cinturón peso wélter

- Termina la pelea y nos iremos a las tarjetas, aunque todo hace indicar que será victoria de Usman.

- No se dan tregua Usman y Masvidal.

- Ambos luchadores caen al piso. Masvidal busca una llave.

- Quinto y último asalto.

- Culmina el cuarto round.

- Masvidal parece reaccionar y le da un par de golpes a Usman.

- Cuarto round y otra vez Usman lleva contra las rejas a Masvidal. Está siendo más superior el nigeriano.

- Finaliza el tercer asalto muy a favor para Usman.

- Otra vez Usman lo lleva al piso a Masvidal y busca castigarlo.

- Masvidal falla en el golpe y es tumbado por el nigeriano.

- Hay un golpe bajo por parte de Usman y se paraliza la pelea.

- Arranca el tercer round y otra vez Masvidal abraza a Usman.

- Finalmente ambos peleadores se sueltan y culmina el segundo asalto.

- No la pasa nada bien Mavidal, Usman está con ganas y quiere conectarlo.

- Masvidal tiene sangre en el rostro. Se le nota cansado al norteamericano.

- Comienza el segundo round.

- Final del primer asalto.

- Se repone Masvidal. Ambos salieron con todo en el arranque, pero se le nota mejor al nigeriano.

- Usman logra llevar al piso a Masvidal, quien se vio sorprendido.

- Arrancó la pelea.

- En breve inicia la pelea.

UFC 251: resultados en directo de la cartelera de hoy

Revisa los resultados del evento UFC 251.

Peso welter: Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal

Peso pluma: Alexander Volkanovski vs. Max Holloway

Peso gallo: Petr Yan ganó por nocaut técnico a José Aldo

Peso paja femenino: Rose Namajunas ganó por decisión divida a Jéssica Andrade (29-28, 28-29, 29-28)

Peso mosca femenino: Amanda Ribas ganó por sumisión a Paige VanZant (primer asalto 2min 21 segundos)

Peso semipesado: Jiri Prochazka ganó por nocaut a Volkan Oezdemir

Peso welter: Muslim Salikhov ganó por decisión dividida a Elizeu Zaleski dos Santos (30-27, 28-29, 29-28)

Peso pluma: Makwan Amirkhani ganó por sumisión a Danny Henry

Peso ligero: Leonardo Santos ganó por decisión unánime a Roman Bogatov (29-26, 29-26 y 29-26)

Peso pesado: Marcin Tybura ganó por decisión unánime a Maxim Grishin (30-27, 30-27, 30-26)

Peso pactado (129 lb): Raulian Paiva ganó a Zhalgas Zhumagulov por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28)

Peso pactado (141 lb): Karol Rosa ganó por decisión unánime a Vanessa Melo (30-26, 30-26, 30-27)

Peso gallo: Davey Grant ganó por nocaut a Martin Day

UFC 251 EN VIVO: Sigue las incidencias del UFC Fight Island

- Sigue las incidencias de la primera pelea de la noche de las preliminares

Amanda Ribas vs. Paige VanZant

- Amanda Ribas ganó a Paige VanZant por sumisión

- Primer asalto: Paige presiona a Amanda contra las rejas. Ribas derriba a Paige y busca el jiu jitsu. La brasileña es derribada por Paige, quien busca la llave al brazo. Jiu jitsu brasileño de Amanda, palanca al brazo de Paige y sumisión. Victoria para Amanda

Volkan Oezdemir vs. Jiri Prochazka

- Primer asalto: Comenzó la pelea estelar de las preliminares, Volkan Oezdemir presiona a su rival con puños a Jiri Prochazka, quien evita los golpes. Patadas de Volkan con rectos y codos casi manda a la lona a su rival.

Elizeu Zaleski dos Santos vs. Muslim Salikhov

Tercer asalto: En el centro, patadas y puños de Dos Santos no encuentran receptor. Salikhov trata de responder con golpes y patadas. Concentración entre ambos luchadores.

Segundo asalto: Salikhov brinda un derechazo que manda a la lona a Elizeu. Con las rejas, Muslim intenta derribar a su rival, sin éxito.

Primer asalto: Zaleski se plantó bien y con golpes certeros dominó a su rival, quien respondió con patadas y no se dejó caer. Ambos peleadores plantados y sin regalar espacios.

Makwan Amirkhani vs. Danny Henry

-Makwan se quedó con victoria por sumisión

Primer asalto: Manteniendo la distancia, Henry caminando buscando el espacio para conectar los golpes a su rival. Con la llave y manda dormir a Henry, Makwan se queda con la victoria.

Leonardo Santos vs. Roman Bogatov

- Tercer asalto: Bogatov manda golpe abajo y la pelea se detiene. Sobre las rejas, Roman presiona a Santos buscando el derribo. Segundo golpe abajo del ruso, el juez descuenta un punto. Se reanuda la pelea, Roman manda patada a las costillas y le descuentas dos puntos. Con todo, buscando la victoria, Roman manda dos golpes al rostro a Bogatov, quien se tambalea y es salvado por la campana.

- Segundo asalto: Con la reja, Bogatov busca el derribo de Santos. Con ayuda de la jaula y utilizando las piernas, el brasileño se defiende. Santos con rodilla y gran gancho logra conectar a Bogatov, quien se escapa para evitar la lluvia de golpes. Santos no se rinde y sigue golpeando a su rival, en el piso Bogatov logra defenderse del peligro. ¡Para no creerlo! Bogatov ataca a Santos con puños, el brasileño en el piso solo se defiende.

- Primer asalto: Comienza la pelea por peso ligero. Santos se mueve por el octágono, buscando el espacio para derribar a Roman. Combinación de patadas, Santos sorprende a Bogatov.

Marcin Tybura vs. Maxim Grishin

Tercer asalto: Tyrbura no cambia de estrategia y derriba a su rival. En el piso, Marcin busca la sumisión. Manteniendo la posición brinda golpes al roste de Maxin.

Segundo asalto: Buen golpe de Grishin, la pelea al centro del octágono, ambos peleadores se cuidan. Tybura manda a la reja a Grishin, quien no se puede liberar.

Primer asalto: Una buena defensa de Grishin ante el candado de Tybura. Ambos peleadores parado sobre la reja.

Raulian Paiva vs. Zhalgas Zhumagulov

Raulian Paiva ganó a Zhalgas Zhumagulov por decisión de los jueces

Tercer asalto: Ambos peleadores mantienen la posición y no arriesgan. Zhumagulov es derribado por un golpe abajo. La pelea se detiene. Se reanuda la pelea, Paiva busca las patadas para lastimar a su rival. Esto se decide por las tarjetas.

Segundo asalto: Zhumagulov empieza el round con un golpe sobre su rival. Paiva mantiene el centro del octágono, Zhalgas responde con patadas.

Primer asalto: Zhumagulov se mueve y con puños lastima a su rival. Paiva con patadas responde a los ataques de su rival. Con la mano izquierda, Zhalgas intenta tomar dominio de la pelea. En los últimos segundos de la pelea, Zhumagulov logró derribar a Paiva.

Karol Rosa vs. Vanessa Melo

Tercer asalto: Melo arriesgó y fue con todo al ataque. La defensa de Karol Rosa es buena y con ayuda de las rejas, sostiene los ataques de su rival, que busca derribar al piso. Esta pelea se decide por tarjetas.

Segundo asalto: Karol Rosa derribó a su rival, pero Melo defendió con todo su posición. No se rinde, Melo recibió una lluvia de golpe, pero decidió continuar en la pelea.

Primer asalto: Karol Rosa sorprende a su rival con golpes directos y ganchos, la técnica de boxeo viene marcando la pauta de la pelea. Melo se defiende, pero no logra revertir la situación.

Martin Day vs. Davey Grant

- Davey Grant mandó a dormir a Martin Day por la vía de nocaut

- Tercer asalto: A pesar del cansancio, Day va para adelante y busca el gancho para su rival. Grant responde a los ataques de Day y con un gancho con su mano izquierda manda a la lona a Martin Day. ¡EL PRIMER NOCAUT DE LA NOCHE!

- Segundo asalto: Grant empieza con un gancho al rostro de day. Martin no se guarda nada y responde con seguidilla de puños. Rodilla y golpe certero por parte de Grant. Martin Day tiene poca movilidad y eso es aprovechado por su rival.Grant conecta golpe con la derecha y Day lo sintió.En la lona, Davey busca la palanca al brazo, pero la defensa de Day es buena. Finalizando la pelea, Day brinda una patada (su especialidad) al cuerpo de su rival.

- Primer asalto: Comenzó la primera pelea de la noche. Martin Day sorprendió a Davey y lo manda a la lona. En el piso, Grant logra defenderse y se recupera. Buen trabajo de las piernas de Davey, pero la presión con los puños de Day es bueno.

- UFC 251 pone en juego tres campeonatos, la pelea estelar entre Kamaru Usman vs Jorge Mavidal y la revancha entre Volkanovski vs. Max Holloway. Revisa las incidencias del UFC Fight Island.

- Previo al evento UFC 251, la empresa EA Sports reveló el tráiler ofical del videojuego UFC 4 con Israel Adesanya y Jorge Masvidal en la portada. Su lanzamiento será para las cosas PlayStation 4 y Xbox ONE. Cabe agregar que los boxeadores Anthony Joshua y Tyson Fury estarán disponibles como extras. Sin dudas, un golazo de Dana White.

- Siempre siento que siempre los latinos trabajamos el triple y nos pagan la mitad de precio, así que tenía que llegar a un punto en el que todo cambiara, por eso es que se cayó al principio la pelea, no me estaban dando el valor justo. Tuve que aceptar la pelea con solo seis días y con 20 libras por bajar para que me dieran mi valor, no llegamos a los números que yo quería pero fue mucho más cerca, así es la vida, hora haré todo lo que pueda para eliminar a estar persona", afirmó Jorge Masvidal.

- Jorge Masvidal no contará con la presencia de su entrenador principal, Mike Brown, ya que este dio positivo a la COVID-19 en Estados Unidos y no viajó a Abu Dhabi.

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del UFC 251!

UFC 251

La pelea que promete paralizar a los fanáticos de UFC. La pandemia del coronavirus obligó a Dana White a buscar nuevas alternativas para desarrollar los eventos y regalar alegrías en momentos complicados. Es así como nació la idea de construir el octágono en una isla privada. Cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad, UFC Fight Island es la nueva apuesta de la promotora de la MMA.

En la cartelera se pueden apreciar trece combates donde se pondrá en juego tres campeonatos. Por la estelar, Kamaru Usman defenderá su título mundial Wélter ante Jorge Mavidal. Un encuentro de pronóstico reservado, donde ambos peleadores son considerados de los más agresivos de su división y no se guardan nada cuando tienen que ir hacia la victoria.

Masvidal es un experimentado luchador que recibió la propuesta en la última semana.Gilbert Burns era el encargado de enfrentar a Usman, pero cuando se realizó las pruebas de coronavirus (requisito indispensable al que se someten los peleadores antes de tomar el avión para Abu Dabi) salió positivo. El brasileño tuvo que quedarse en su hogar, cumpliendo la cuarentena.

"Él es nuestro uno del mundo (Burns). El chico tiene hambre. Él busca pelear. Quiere ser campeón mundial y es el número uno. Sí, eso lo coloca en un buen lugar”, explicó Dana White en el pesaje oficial de UFC 241. El peleador brasileño se enfrentará al ganador de Usman vs Masvidal.

UFC 251 Alexander Volkanovski vs. Max Holloway

La pelea coestelar de UFC 251 estará animada por Alexander Volkanovski vs. Max Holloway. La revancha que promete ser un duelo de pronóstico reservado. El título de peso pluma se encuentra en juego.

UFC 251: Kamaru Usman vs Jorge Masvidal 1. ¿Cuándo es la pelea? Este sábado 11 de julio 2. ¿A qué hora es el UFC 251? 9.00 p.m. 3. ¿Dónde es el evento? UFC isla 4. ¿En qué canal transmitirán UFC 251? Fox Sports, ESPN 2

El luchador australiano es el primer peso pluma que derrotó a Holloway. Un récord que lo llena de motivación y lo convierte en ligero favorito. Sin embargo, Max no quiere que la historia se repita y buscará la venganza.

UFC 251 EN VIVO cartelera completa

Revisa la cartelera de UFC 251

ESTELAR 9:00 p.m. PER/ 11.00 p.m. ARG/4.00 a.m. ES

Kamaru Usman vs Jorge Masvidal

Alexander Volkanovski vs. Max Holloway

Petr Yan vs. Jose Aldo

Jessica Andrade vs. Rose Namajunas

Paige VanZant vs. Amanda Ribas

RELIMINARES 5.00 p.m./ 7.00 p.m. AR/ 12.00 p.m. ES

Volkan Oezdemir vs. Jiri Prochazka

Elizeu Zaleski dos Santos vs. Muslim Salikhov

Makwan Amirkhani vs. Danny Henry

Leonardo Santos vs. Roman Bogatov

Marcin Tybura vs. Alexander Romanov

Raulian Paiva vs. Zhalgas Zhumagulov

Karol Rosa vs. Vanessa Melo

Martin Day vs. Davey Grant

UFC 251 EN VIVO Resultado de pesaje

- Revisa los resultados de los pesajes de UFC 251

Estelar

Kamaru Usman (170) vs Jorge Masvidal (170)

Alexander Volkanovski (145) vs Max Holloway (145)

Petr Yan (135) vs Jose Aldo (135)

Jessica Andrade (115) vs Rose Namajunas (116)

Amanda Ribas (126) vs Paige VanZant (126)

Preliminares

Volkan Oezdemir (205.5) vs Jiri Prochazka (205)

Elizeu Zaleski dos Santos (171) vs Muslim Salikhov (171)

Makwan Amirkhani (146) vs Danny Henry (146)

Leonardo Santos (156) vs Roman Bogatov (155.5)

Primeras preliminares

Marcin Tybura (252) vs Maxim Grishin (223)

Raulian Paiva (129)* vs Zhalgas Zhumagulov (126)

Karol Rosa (136) Vanessa Melo (141) - superó el limite de peso

Martin Day (136) Davey Grant (136)

UFC 251 Usman vs Masvidal EN VIVO Guía de canales

Perú: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

México: ESPN, ESPN Play, ESPN Plus, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Argentina: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Chile: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Colombia: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Estados Unidos: ESPN +, ESPN Plus y UFC Fight Pass.

España: DAZN.

Uruguay: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass, FOX Action.

Brasil: Combate.

Venezuela: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass, FOX Action.

Bolivia: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass, FOX Action.

Paraguay: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass, FOX Action.

UFC 251 EN VIVO Horario Perú

Estados Unidos: 18:00/22:00 (EDT) / 15:00/19:00 (PDT)

México: 17:00/21:00

Chile: 18:00/20:00

Ecuador: 17:00/21:00

Colombia: 17:00/21:00

Argentina: 19:00/22:00

Perú: 17:00/19:00

España: 00:00/04:00

Isla Yas

Ubicación de Isla Yas

¿Quién es Kamaru Usman?

Kamaru Usman es un peleador nigeriano de artes marciales mixtas que compite en la categoría de peso wélter en Ultimate Fighting Championship donde es Campeón de Peso Wélter de UFC. Actualmente está en la posición #7 en el ranking oficial de UFC de los mejores peleadores masculinos libra-por-libra.

¿Quién es Jorge Masvidal?

Jorge Masvidal es un peleador de artes marciales mixtas estadounidense que actualmente compite en la división de peso wélter en Ultimate Fighting Championship

¿Quién es Paige Vanzant?

Paige VanZant es una luchadora de artes marciales mixtas que actualmente compite en la categoría de Peso Mosca femenino en Ultimate Fighting Championship. En el UFC 251, la peleadora de 26 años será rival de la brasileña Amanda Ribas