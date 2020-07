Conor McGregor prendió cigarro de marihuana tras responderle a Sergio Ramos en Instagram [VIDEO]

Conor McGregor es una las figuras del deporte mundial más polémicas en la actualidad. Tras anunciar su retiro de las artes marciales, el excampeón de la UFC continúa dando de qué hablar por sus actitudes fuera del octágono.

Sucede que Sergio Ramos, defensa del Real Madrid, copió el característico festejo de Conor McGregor en el último entrenamiento del cuadro 'blanco'. Eso no es todo, ya que, el zaguero español subió a Instagram esa escena y pregunto "Qué piensas", etiquetando al The Notorious,

Ante ello, Conor McGregor respondió la publicación del experimentado futbolista. "¡Mi hermano, Sergio! Hala tiros sabrosos", escribió el deportista irlandés en referencia al gol anotado por Ramos en la práctica 'merengue'.

Después, McGregor volvió a utilizar su cuenta oficial de Instagram para compartir un polémico video: se grabó prendiendo y fumando lo que, aparentemente, sería un cigarro de marihuana mientras se relajaba en una silla.

Conor McGregor y la UFC

Conor McGregor indicó que ya no peleará en el octágono porque las artes marciales mixtas le parecen "aburrido". "El juego simplemente no me emociona, y eso es todo. Todo esto esperando. No pasa nada. Estoy revisando las opciones del oponente, y no hay nada realmente allí en este momento. No hay nada que me entusiasme", explicó a ESPN.

Cabe precisar que el controvertido exluchador anunció su retiro del deportes en marzo de 2019, pero regresó al octágono a principios de este año para luchar contra el estadounidense Donald "Cowboy" Cerrone.