Whittaker vs. Till, UFC Fight Island 3 EN VIVO: Horarios, canales TV, cartelera y dónde ver ESPN 2

UFC EN VIVO Robert Whittaker vs. Darren Till vía ESPN 2 ONLINE y EN DIRECTO | Este sábado 25 de julio, a partir de las 5:00 p. m. (hora peruana), se llevará a cabo el cuarto combate en la jaula principal isla de Abu Dabi de los Emiratos Árabes Unidos -como escenario especial a causa de la pandemia COVID-19- con dos serios candidatos al cinturón de la división de los pesos medianos, por ahora en manos de Israel Adesanya, en el estelar del UFC Figth Island 3. Sigue toda la acción en el octáno de este evento también denominado UFC Fight Night -o UFC on ESPN 14- en el MINUTO x MINUTO que te trae todos los canales de la transmisión, los horarios en diferentes países del mundo, los resultados y todos los videos de las peleas en la web del diario Libero.pe.

Las lesiones le jugaron una mala pasada pero cuando se recuperó tampoco lució en su mejor nivel, el peleador australiano Robert Whittaker sabe que es momento de volver a lo más alto del UFC y recuperar terreno para recuperar el título que perdió frente al nigeriano Israel Adesanya. El rival será nada menos que Darren Till, uno de los rivales más fuertes de esta categoría, en una vibrante batalla que promete emocionar al máximo a los fanáticos del UFC.

"Esa segunda pelea con Yoel Romero me dejó sin aliento. Y no solo la pelea sí misma, sino la mierd* que la rodeó, con la lesión en la mano y demás. Pero seguí adelante. Incluso con las enfermedades que tuve. Estaba fuera del octágono pero trabajaba el doble porque sentía que había decepcionado a mucha gente. Entonces, mientras no estaba peleando, seguía trabajando. No puedes decir que estás agotado en cuanto acaba una pelea tienes que seguir trabajando", dijo Robert Whittaker.

Darren Till, por su parte, tampoco ha renunciado en convertirse campeón de peso mediano del UFC y sabe que necesita vencer a Robert Whittaker para construir esa posibilidad. La última vez que se le vio en combate fue en aquella recordada victoria sobre Kelvin Gastelum en el UFC 244.

Las peleas estelares del UFC Fight Island 3 también sacarán chispas: el duelo entre brasileño Mauricio Rua y Antonio Nogueira será un enfrentamiento a seguir de cerca. Asimismo, los experimentados Fabricio Werdum y Alexander Gustagsson buscan recuperar su orgullo en su regreso a las MMA.

¿A qué hora pelean UFC Fight Night: Robert Whittaker vs. Darren Till?

UFC Fight Night EN VIVO Robert Whittaker vs Darren Till 1. ¿Cuándo es la pelea? Este sábado 25 de julio 2. ¿A qué hora? 5.00 p.m. 3. ¿Dónde es el evento? UFC island (Abu Dabi) 4. ¿En qué canal transmitirán UFC? Fox Sports t ESPN 2

Robert Whittaker vs. Darren Till: horarios del mundo para ver UFC Fight Island 3

País Preliminares Estelares Perú 17:00 21:00 España 00:00 02:00 México 17:00 21:00 Chile 18:00 22:00 Ecuador 17:00 21:00 Colombia 17:00 21:00 Argentina 19:00 23:00 Uruguay 19:00 23:00 Paraguay 19:00 23:00 Venezuela 18:00 22:00 EE.UU. (EDT) 18:00 22:00 EE.UU (PDT) 15:00 19:00 Brasil 20:00 00:00 Costa Rica 16:00 20:00

¿Qué canal transmite pelea Whittaker vs. Till por UFC Fight Night?

España: DAZN

Estados Unidos: PPV, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: ESPN (Preliminares) y FOX Sports.

Chile: FOX Sports.

Argentina: ESPN y ESPN 2.

Perú: ESPN y ESPN 2.

Ecuador: ESPN y ESPN 2.

Colombia: ESPN y ESPN 2.

Uruguay: ESPN y ESPN 2.

Paraguay: ESPN y ESPN 2.

Costa Rica: FOX Sports.

Guatemala: FOX Sports.

Puerto Rico: FOX Sports.

Venezuela: ESPN y ESPN 2.

Bolivia: ESPN y ESPN 2.

¿En qué canal transmiten las peleas de hoy en el UFC Fight Night?

El UFC on ESPN 14 se podrá seguir por la señal de televisión y diversas aplicaciones disponibles que nombraremos a continuación:

Cartelera Estelar (TV): ESPN+ (Estados Unidos), DAZN (España), Fox Sports (México y Chile), ESPN 2 (Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Venezuela) y Combate (Brasil).

Preliminares: ESPN+ (Estados Unidos), UFC Fight Pass (España), Fox Sports (México y Chile) y ESPN 2 (Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Venezuela).

¿Cómo seguir los resultados del UFC Fight Night: Whittaker vs. Till por Internet?

En el portal web del diario Libero.pe podrás seguir todos los resultados en directo de la pelea principal Robert Whittaker vs. Darren Till y todas las correspondientes del evento UFC on ESPN 14 o UFC Fight Island 3. Revisa lo mejor del minuto a minuto con las mejores imágenes y los videos de los nocauts aquí y la crónica final.

¿Dónde ver DAZN EN VIVO UFC en ESPAÑA?

El partido se televisa en España por el servicio streaming DAZN.

¿Cómo ver DAZN España? - Suscríbete aquí: https://www.dazn.com/en-GLOBAL/l/sports/ - Móviles a través de la app. - Tablets. - Ordenador. - Smart TV: Apple TV, Android TV, Chromecast y consolas como Xbox One o PlayStation 4.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO UFC Fight Night: Whittaker vs. Till?

ESPN 2 Canales TV DirecTV (Perú) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Argentina) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Uruguay) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Chile) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Colombia) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Ecuador) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Venezuela) Canal 624 (SD) Movistar (Perú) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) Movistar (Chile) Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) Movistar (Argentina) Canal 201 (HD) Claro TV (Perú) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) Claro TV (Chile) Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) Claro TV (Colombia) Canal 511 (SD) y 1511 (HD) Claro TV (Ecuador) Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) Claro TV (Argentina) Canal 107 (HD) Telecentro (Argentina) Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD) Cablevisión (Argentina) Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD) Grupo TV Cable (Ecuador) Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) VTR Chile Canal 49 (Santiago) y 841 (HD) Supercanal (Argentina) Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD) Dibox (Argentina) Canal 101 (HD) Cablevisión Flow (Argentina) Canal 103 (HD)

FOX Sports EN VIVO UFC Fight Night en México y Centroamérica?

FOX Sports Canales TV Dish (México) Canal 330 (SD) y Canal 830 (HD) Sky Sports (México) Canal 553 (SD) y Canal 1553 (HD) Sky Sports (R. Dominicana) Canal 553 (SD) y Canal 1553 (HD) Claro TV (El Salvador) Canal 305 (SD) y Canal 623 (HD) Tigo (Honduras) Canal 66 (B), 305 (D) y 722 (HD) Claro TV (El Salvador) Canal 42 (A), 209 (D) y 210/587 (HD) Claro TV (Honduras) 47 (A), 209 (D), 210/587 (HD) y 552 (HD) Claro TV (Guatemala) Canal 305 (HD). Cable Color (Honduras) Canal 38 (A) y Canal 452 (D) Mayavisión (Honduras) Canal 16 Telecable (Costa Rica) Canal 45 (A) y Canal 225 (D) Cable & Wireless (Panamá) Canal 253 Megacable (México) Canal 303 (SD) y Canal 1303 (HD) Altice (R. Dominicana) Canal 360 (SD) y Canal 464 (HD) Claro Video (México) Canal 1776 (HD)

¿Cómo ver FOX Sports EN VIVO UFC Fight Night en Chile?

FOX Sports Chile Canales TV DirecTV - FS Chile: Canal 604 (SD), Canal 1607 (HD) - FS1: 1604 Movistar TV - FS Chile: Canal 483 (SD). - FS1: Canal 485 (SD) y Canal 889 (HD) Claro TV - FS Chile: Canal 177 (SD) - FS1: Canal 178 (SD) y Canal 478 (HD) Entel TV HD - FS Chile: Canal 210 (SD) - FS1: Canal 241 (HD) TuVes HD - FS Chile: Canal 519 (SD) - FS1 Canal 518 (SD) VTR (Santiago) - FS Chile: Canal 45 - FS1: Canal 166 (SD) y Canal 860 (HD) Claro TV - FS Chile: Canal 177 (SD) y Canal 477 (HD) - FS1: Canal 166 (SD) y Canal 860 (HD) Coltrahue Digital - FS Chile: 33.1 (HD) - FS1: Canal 35.1 (HD) Telsur/GTD Manquehue - FS Chile:Canal 83 (SD) y Canal 856 (HD) - FS1: Canal 70 (SD) y Canal 846 (HD). Movistar - FS Chile: Canal 483 (SD) - FS1: Canal 485 (SD) y Canal 889 (HD)

Cartelera estelar del UFC Fight Island 3

Peso mediano: Robert Whittaker vs. Darren Till

Peso semipesado: Mauricio Rua vs. Antonio Rogério Nogueira

Peso pesado: Fabricio Werdum vs. Alexander Gustafsson

Peso paja femenino: Carla Esparza vs. Marina Rodríguez

Peso semipesado: Paul Craig vs. Gadzhimurad Antigulov

Peso welter: Alex Oliveira vs. Peter Sobotta

Peso welter: Khamzat Chimaev vs. Rhys Mckee

Encuesta: ¿Quién será el ganador de la pelea Robert Whittaker vs. Darren Till en el UFC Fight Night?

Vota por tu peleador favorito del combate estelar del UFC Fight Island 3.

Cartelera preliminar del UFC Fight Island 3

Peso pactado (160 lb): Francisco Trinaldo vs. Jai Herbert

Peso welter: Nicolás Dalby vs. Jesse Ronson

Peso pesado: Tom Aspinall vs. Jake Collier

Peso pluma: Movsar Evloev vs. Mike Grundy

Peso pesado: Tanner Boser vs. Raphael Pessoa

Peso gallo femenino: Bethe Correia vs. Pannie Kianzad

Peso welter: Ramazan Emeev vs. Niklas Stoize

Peso gallo: Nathaniel Wood vs. John Castañeda

¿Qué es y dónde queda el UFC Fight Island de Abu Dabi?

El presidente del UFC, Dana White, se comprometió en realizar los próximos eventos de su empresa de MMA durante la pandemia del COVID-19 en la isla de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que denominó cariñosamente como UFC Fight Island. Cabe mencionar que en países como los Estados Unidos se ha denegado el acceso a atletas del extranjero a raíz de la enfermedad del coronavirus y, por esta razón, el jefe del UFC tomó la decisión de cambiar la sede de sus peleas para que todos puedan participar y completar sus combates sin pasar mayores problemas y bajo controles profesionales de salud.