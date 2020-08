Marlon "Chito" Vera tras su victoria en UFC 252: "La bandera se respeta"

En el pesaje y careo de la pelea coestelar de UFC 252, Sean O' Malley se burló de Marlon 'Chito' Vera. El peleador estadounidense se pintó el cabello con los colores de la bandera de Ecuador. El ecuatoriano decidió guardar silencio y responder a las provocaciones en el octágono.

Durante la pelea, Sean O'Malley, favorito en las casas de apuestas, se vio superado por Marlon 'Chito' Vera. En el primer asalto, el estadounidense acusó de una lesión en el tobillo, cayó a la lona, pero el árbitro no finalizó el encuentro. El ecuatoriano aprovechó la situación para atacar a su oponente.

Ante la cantidad de golpes que recibió O' Malley, el árbitro decidió declarar ganador a 'Chito' por nocaut. Una victoria muy importante para la carrera del ecuatoriano, quien pidió a Dana White, presidente de UFC, una oportunidad por el título de los pesos gallos.

El estadounidense perdió su invicto, 'Chito' aprovechó la entrevista para responder a los ataques de O' Malley y le indicó que no se debe hablar antes de tiempo. "Esas cosas no me molestan. Es difícil meterte en mi cabeza. A mi me gusta pelear y cuando se cierra la jaula, salgo con todo“.

Mediante su cuenta de twitter, Marlon se volvió a pronunciar sobre las provocaciones de su rival y le pidió respetar la bandera de Ecuador. 'Chito' también agradeció a sus amigos y familias por su constante apoyo y pidió a sus seguidores seguir luchando por alcanzar sus sueños.