UFC no tiene en sus planes a Brock Lesnar, así lo reveló Dana White

Cuando se creía que el futuro de Brock Lesnar estaba en la UFC, Dana White, presidente de la Promotora de las Artes Marciales Mixtas (MMA), informó que no tiene en sus planes contratar a la 'Bestia'.

Lesnar no renovó con la WWE y, según señalaron, Vince Mcmahon no llegó a un acuerdo económico con la 'Bestia' y dejaron las negociaciones paralizadas.

Dana White explicó que Lesnar es un peleador que tuvo una buena participación en la UFC, fue campeón mundial, pero no está en sus planes de volver a contratarlo. El presidente indicó que la edad de la 'Bestia' es un factor que le juega en contra.

FOTO: AFP

"No he conversado con Lesnar. Y claro, me gustaría saber como él y su familia están. Lesnar tuvo una carrera larga y ajetreada. Él llegó a UFC y se coronó campeón de peso completo. Él ganó mucho dinero!. Simplemente, no lo veo regresando a UFC, más con una edad avanzada", indicó White en una entrevista con TMZ Sport.

La última vez que Lesnar peleó en el octágono fue en UFC 200, cuando enfrentó a Mark Hunt. En la batalla, el excampeón de peso completo ganó por decisión unánime.