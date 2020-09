UFC 253 Adesanya vs Costa [EN VIVO vía ESPN] cartelera, horarios y canales del Fight Island en Abu Dabi

UFC 253 Adesanya vs Costa EN VIVO vía ESPN | Un nuevo evento de MMA se desarrollará este sábado en el Yas Island (Abu Dabi), que podrá seguirse desde las 6 p.m. (preliminares) y que promete mucha emoción en su retorno al Fight Island, en donde se exponen el título del peso mediano. Sigue todos los detalles y resultados del evento en Libero.pe.

La empresa de Dana White regresa por lo alto al UFC Fight Island y tendrá como condimento especial el duelo que sostenga el campeón Israel Adesanya contra Paulo Costa, en el cual estará en juego el cinturón de peso mediano.

Adesanya ha logrado posicionarse rápidamente como uno de los peleadores top de UFC y mantiene un 19-0, siendo su última víctima Robert Whittaker. En Abu Dabi, el neozelandés intentará consagrar una nueva soberbia actuación.

"Es un contragolpeador. Todo el mundo lo vio cuando luchó contra Romero. Si un tipo no lo empuja, no lo expulsará. Se puso de pie, el tipo vino por él. Así que voy a tratar de empujarlo, para llevarlo a la lucha, pero si él evita la pelea no lo perseguiré todo el tiempo. Volveré al medio, cortaré los ángulos y trataré de hacer que la pelea suceda", aseguró Adesanya sobre su rival y la estrategia que aplicará.

Asimismo, la pelea coestelar de la velada del UFC Fight Island estará protagonizada por Dominick Reyes y Jan Blachowicz, quienes se citarán en el octógono de UFC por el título vacante de peso semicompleto de la empresa.

A continuación, revisa todos los detalles del UFC 253, cartelera, horarios, canales y todos los detalles a continuación.

Cartelera estelar del UFC 253

1. Campeonato de peso mediano: Israel Adesanya vs Paulo Costa

2. Campeonato de peso semicompleto: Dominick Reyes vs Jan Blachowicz

3. Peso mosca: Kai Kara France vs Brandon Royval

4. Peso gallo femenino: Ketlen Vieira vs Sijara Eubanks

5. Peso pluma: Hakeem Dawodu vs Zubaira Tukhugov

Cartelera preliminar del UFC 253

Peso ligero: Brad Riddell vs Alex da Silva

Peso welter: Diego Sanchez vs Jake Matthews

Peso pluma: Shane Young vs Ludovit Klein

Peso semicompleto: William Knight vs Aleksa Camur

Peso completo: Juan Espino vs Jeff Hughes

Peso semicompleto: Khadis Ibragimov vs Danilo Marques

Ficha del UFC 253 Adesanya vs Costa

UFC 253 Adesanya vs Costa 1. ¿Cuándo es la pelea? Este sábado 26 de setiembre 2. ¿A qué hora? 5.00 p.m. 3. ¿Dónde es el evento? Yas Island (Abu Dhabi) 4. ¿En qué canal transmitirán UFC? Fox Premium Action y ESPN 2

Adesanya vs Costa: horarios del mundo para ver UFC 253

País Horario preliminares Horario estelares Perú 18:00 21:00 España 01:00 02:00 México 18:00 21:00 Chile 19:00 22:00 Ecuador 18:00 21:00 Colombia 18:00 21:00 Argentina 20:00 23:00 Uruguay 20:00 23:00 Paraguay 20:00 23:00 Venezuela 19:00 22:00 EE.UU. (EDT) 19:00 22:00 EE.UU (PDT) 16:00 19:00 Brasil 21:00 00:00 Costa Rica 17:00 20:00

¿En qué canal transmiten y dónde ver pelea de hoy UFC 253 Adesanya vs Costa?

España: DAZN

Estados Unidos: PPV, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: ESPN (Preliminares) y FOX Sports.

Chile: FOX Sports.

Argentina: Fox Sports Premium y ESPN 2.

Perú: Fox Sports Premium y ESPN 2.

Ecuador: Fox Sports Premium y ESPN 2.

Colombia: Fox Sports Premium y ESPN 2.

Uruguay: Fox Sports Premium y ESPN 2.

Paraguay: Fox Sports Premium y ESPN 2.

Costa Rica: FOX Sports.

Guatemala: FOX Sports.

Puerto Rico: FOX Sports.

Venezuela: ESPN y ESPN 2.

Bolivia: ESPN y ESPN 2.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO UFC 253?

ESPN 2 Canales TV DirecTV (Perú) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Argentina) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Uruguay) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Chile) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Colombia) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Ecuador) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Venezuela) Canal 624 (SD) Movistar (Perú) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) Movistar (Chile) Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) Movistar (Argentina) Canal 201 (HD) Claro TV (Perú) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) Claro TV (Chile) Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) Claro TV (Colombia) Canal 511 (SD) y 1511 (HD) Claro TV (Ecuador) Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) Claro TV (Argentina) Canal 107 (HD) Telecentro (Argentina) Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD) Cablevisión (Argentina) Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD) Grupo TV Cable (Ecuador) Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) VTR Chile Canal 49 (Santiago) y 841 (HD) Supercanal (Argentina) Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD) Dibox (Argentina) Canal 101 (HD) Cablevisión Flow (Argentina) Canal 103 (HD)

¿Cómo descargar ESPN APP en tu celular?

Si quieres ver el UFC 253: Adesanya vs Costa sino también otras competencias, te recomendamos descargarte la aplicación de ESPN, la cual se encuentra de forma gratuita tanto para iOS (Iphones) o Android.



Para hacerlo, solo deberás ingresar al App Store o al Play Store, buscar ESPN APP y descargarlo. ¿Para qué? A continuación te brindamos los beneficios.



Con ESPN APP, podrán acceder a los videos de ESPN de la manera más sencilla; disfrutar de todo el contenido que ESPN Play ofrece y donde quieras; seguir marcadores en vivo y de forma personalizada; así como añadir equipos favoritos para dar una experiencia más personalizada.