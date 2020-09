UFC: Adesanya vs Costa: horarios, cartelera, canales y dónde ver pelea en vivo del UFC 253

Adesanya vs Costa EN VIVO UFC 253 ONLINE | Este sábado 26 de septiembre se realizará un nuevo evento de las artes marciales mixtas que tendrá como la pelea estelar el duelo entre Israel Adesanya y Paulo Costa por el título de peso mediano del UFC. Las peleas de UFC EN VIVO empiezan a las 18:00 horas (preliminares) y 21:00 horas (estelares) en Abu Dhabi. Las peleas serán transmitidas EN DIRECTO vía FOX Action y ESPN. Además, Líbero. pe te llevará el MINUTO A MINUTO, incidencias y no pormenores del evento.

Uno de los encuentros más esperados por los fanáticos de la MMA. El campeón de peso mediano Israel Adesanya tendrá que defender su título ante Paulo Costa. Ambos peleadores son catalogados como los mejores de la UFC y desde el careo demostraron que su rivalidad va más allá del octágono.

UFC Adesanya vs. Costa: horarios para ver UFC 253

Perú ► 17:00 h. Preliminares | 21:00 h. Estelares

España ► 1:00 h. Preliminares | 2:00 h. Estelares

México ► 18:00 h. Preliminares | 21:00 h. Estelares

Chile ► 19:00 h. Preliminares | 22:00 h. Estelares

Ecuador ► 18:00 h. Preliminares | 21:00 h. Estelares

Colombia ► 18:00 h. Preliminares | 21:00 h. Estelares

Argentina ► 20:00 h. Preliminares | 23:00 h. Estelares

Uruguay ► 20:00 h. Preliminares | 23:00 h. Estelares

Paraguay ► 20:00 h. Preliminares | 23:00 h. Estelares

Venezuela ► 19:00 h. Preliminares | 22:00 h. Estelares

Estados Unidos (EDT) ► 19:00 h. Preliminares | 22:00 h. Estelares

Estados Unidos (PDT) ► 16:00 h. Preliminares | 19:00 h. Estelares

Brasil ► 21:00 h. Preliminares | 00:00 h. Estelares

Costa Rica ► 17:00 h. Preliminares | 20:00 h. Estelares

El 5 de octubre del 2019, Adesanya derrotó a Whittaker en la pelea estelar de UFC 243. El peleador nigeriano logró el título tras superar por KO a The Reaper. El vigente campeón de los pesos medianos intentará romper el invicto de Costa y retener su cinturón. "Lo golpearé en la cara tantas veces como sea posible. Y también patearlo, hasta que derribarlo. No siento nada personal en esta pelea”.

Video: UFC.com

Por su parte, el brasileño indicó que realizó un buen campamento y confía en ganar a Adesanya. Costa es uno de los mejores peleadores de la UFC y sus actuaciones en el octágono son sobresalientes.

"No estoy entrenando para ganar esta pelea por decisión, estoy entrenando para destruirlo… Voy a terminar la pelea y no voy a ir a los jueces. Voy a destruirlo. Él no llegará a la tercera ronda”, indicó Costa.

EVENTO UFC 253 PELEA Israel Adesanya vs. Paulo Costa FECHA Sábado 26 de septiembre de 2020 LUGAR UFC Fight Island de Abu Dabi HORA 18:00 h. (PER, COL, MEX); 20:00 h. (ARG) CANALES ESPN 2, ESPN PLUS, DAZN y FOX ACTION

Dominick Reyes y Jan Blachowicz protagonizarán la pelea coestelar de UFC 253 por la categoría semipesado. Ambos peleadores se enfrentarán por el título que dejó vacante Jon Jones.

Para los fanáticos de UFC, Reyes es considerado uno de los favoritos para lograr el título y demostrar que es uno de los mejores de su categoría. Sin embargo, Jan tiene una buena defensa y apostará por un estilo defensivo para lograr la victoria.

UFC 253: cartelera completa

Estelares

Campeonato de peso mediano: Israel Adesanya vs Paulo Costa

Israel Adesanya vs Paulo Costa Campeonato de peso semicompleto : Dominick Reyes vs Jan Blachowicz

: Dominick Reyes vs Jan Blachowicz Peso mosca: Kai Kara France vs Brandon Royval

Kai Kara France vs Brandon Royval Peso gallo femenino: Ketlen Vieira vs Sijara Eubanks

Ketlen Vieira vs Sijara Eubanks Peso pluma: Hakeem Dawodu vs Zubaira Tukhugov

Preliminares

Peso ligero: Brad Riddell vs Alex da Silva

Brad Riddell vs Alex da Silva Peso welter: Diego Sanchez vs Jake Matthews

Diego Sanchez vs Jake Matthews Peso pluma: Shane Young vs Ludovit Klein

Shane Young vs Ludovit Klein Peso semicompleto: William Knight vs Aleksa Camur

William Knight vs Aleksa Camur Peso completo: Juan Espino vs Jeff Hughes

Juan Espino vs Jeff Hughes Peso semicompleto: Khadis Ibragimov vs Danilo Marques

Canales para ver ESPN 2 EN VIVO UFC 253

ESPN 2 Canales TV DirecTV (Perú) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Argentina) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Uruguay) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Chile) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Colombia) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Ecuador) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Venezuela) Canal 624 (SD) Movistar (Perú) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) Movistar (Chile) Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) Movistar (Argentina) Canal 201 (HD) Claro TV (Perú) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) Claro TV (Chile) Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) Claro TV (Colombia) Canal 511 (SD) y 1511 (HD) Claro TV (Ecuador) Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) Claro TV (Argentina) Canal 107 (HD) Telecentro (Argentina) Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD) Cablevisión (Argentina) Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD) Grupo TV Cable (Ecuador) Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) VTR Chile Canal 49 (Santiago) y 841 (HD) Supercanal (Argentina) Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD) Dibox (Argentina) Canal 101 (HD) Cablevisión Flow (Argentina) Canal 103 (HD)

Apuestas UFC 253: Adesanya vs Costa

Casa de Apuestas Adesanya Costa DoradoBet 1.55 2.48 Te Apuesto 1.48 2.25 Mis Marcadores 1.56 2.50

¿Dónde ver peleas de UFC?

El UFC 253 se podrá seguir por la señal de televisión y diversas aplicaciones disponibles que nombraremos a continuación:

Cartelera Estelar (TV): ESPN+ (Estados Unidos), DAZN (España), Fox Sports (México y Chile), ESPN 2 (Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Venezuela) y Combate (Brasil).

Preliminares: ESPN+ (Estados Unidos), UFC Fight Pass (España), Fox Sports (México y Chile) y ESPN 2 (Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Venezuela).

Sigue toda la información deportiva en diario Libero.pe.