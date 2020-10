Holly Hom ganó por decisión unánime a Irene Aldana en la pelea estelar UFC Fight Island

En la pelea estelar de UFC, Holm ganó por decisión unánime a Aldana (50-44, 50-45, 50-45) y tendrá la oportunidad de enfrentar a Amanda Nunes por el título de la división gallo.

La peleadora mexicana resistió los golpes que le brindó Holm y a pesar del castigo no se rindió. Holly apostó por mantener la distancia y atacar con patadas y derribos.

La experiencia de Holly fue importante para tomar control de la pelea. Aldana intentó conectar patadas y golpes al rostro de su rival, pero la defensa de Holm fue muy buena.

Germaine De Randamie ganó por nocaut a Julianna Peña y pidió una oportunidad por el titulo de Amanda Nunes. La peleadora realizó una guillotina y durmió a su rival.

UFC Holm vs Aldana resultados del Fight Island

Peso gallo femenino: Holly Holm ganó por decisión unánime a Irene Aldana

Peso completo: Carlos Felipe ganó por decisión unánime a Yorgan De Castro (30-27,30-27.29-28)

Peso gallo femenino: Germaine De Randamie ganó por nocaut a Julianna Peña

Peso gallo: Kyler Phillips ganó por nocaut técnico a Cameron Else

Peso mediano: Dusko Todorovic ganó por nocaut técnico a Dequan Townsend

Preliminares

Peso welter: Carlos Condit ganó por decisión unánime a Court McGee

Peso pluma: Charles Jourdain empate técnico Josh Culibao

Peso mediano: Nassourdine Imavov ganó por decisión unánime a Jordan Williams

Peso paja femenino: Loma Lookboonmee ganó por decisión unánime a Jinh Yu Frey (30-27,30-27,29-28)

Peso gallo: Casey Kenney ganó por decisión unánime a AlatengHeili 30-25, 3-26, 30-27

Peso ligero: Luigi Vendramini ganó a Jessin Ayari en primer asalto 3:48

UFC Fight Night EN VIVO Holm vs Aldana Golpe x golpe

Ver en vivo UFC Fight Night el minuto a minuto

Holly Holm vs Irene Aldana

- Quinto asalto: Aldana intenta recortar la distancia y presiona a Holly. Holm maneja la distancia y controla el tramite de la pelea. Faltando treinta segundo, Holm va con todo sobre Irene, quien resiste a los golpes de su rival.

- Cuarto asalto: Aldana obligada a arriesgar para conseguir la victoria. Holm mantiene la distancia y ataca a su rival con patadas

- Tercer asalto: Holm conecta un buen golpe a su rival. Aldana se crece con el pasar de los minutos, patadas y dos rectos a su rival. Holly derriba a su oponente y con su mano izquierda golpea a la mexicana. Irene se defiende bien de los golpes con el codo de su rival. La peleadora mexicana se levanta y Holm la ataca con una lluvia de golpes.

- Segundo asalto: Aldama responde con rectos al cuerpo de Holm. Holly conecta la izquierda al rostro de su oponente. Aldana presiona a Ire y busca el momento oportuno para atacar. Holly logra derribar a Irene, quien no se pudo liberar de la presión de su rival. Buena patada lateral de Holm.

- Primer asalto: Aldana mantiene la distancia. Aldana manda patadas a la pierna de Holm, quien responde con un golpe con la mano derecha. De poder a poder, Holm ataca con puños a Aldana, quien no se guarda nada y responde con dos rectos. Holly busca el derribo, la defensa de Irene es muy buena.

Presentación oficial de la pelea a cargo de Joe Martínez

- Comienzo de la pelea estelar.

Yorgan De Castro vs Carlos Felipe

Tercer asalto: Carlos Felipe salió con todo a De Castro, quien resistió los golpes de su rival. De Castro presiona a Felipe con la jaula, buscando el derribo o el golpe de nocaut. Ambos peleadores cansado, Felipe golpea con rodilla y codos.

Segundo asalto: De Castro sale a presionar a su rival, Felipe responde con la mano derecha y Yorgan recurre al clinch. Por el centro de la jaula, Yorgan controla la pelea.

Primer asalto: Comienza la pelea coestelar de la noche. De Castro intenta atacar con patadas y mantiene su distancia.

Germaine De Randamie vs Julianna Peña

Tercer asalto: Randamie encuentra el espacio y realiza guillotina sobre su rival, quien se rinde. Felipe manda un derecha a su rival, quien mantiene la distancia.

Segundo asalto: Peña no se guardó nada y dejó todo en el octágono. Patadas y buscando la llave al brazo para quedarse con la victoria. Pelea pareja.

Primer asalto: Germaine empieza la pelea dominando a su rival y conectando buenos golpes sobre su rival.

Kyler Phillips vs Cameron Else

Kyler Phillips ganó por nocaut técnico a Cameron Else

- Segundo asalto: Phillips repite la fórmula, le gana la espalda a Else y empieza a someterlo con golpes. El árbitro finaliza la pelea, victoria para Kyler Phillips.

- Primer asalto: Else conecta con una derecha a Phillips, quien intentó sorprender con un giro y golpe con la rodilla, se salva Else. Derribo de Phillips, quien pone la cadera primero para evitar recibir las patadas de su rival. En el último segundo, Phillips logra castiga a Else con martillo y patadas.

Comenzó la pelea

Dequan Townsend vs Dusko Todorovic

Dusko Todorovic se queda con la victoria por nocaut

Segundo asalto: Todorovic logró el derribo y domina la posición. Buscando el espacio para realizar guillotina, la defensa de Dequan es buena. Dusko consigue montar a Dequan, lluvia de golpes de Todorovic y el árbitro paraliza la pelea.

Primer asalto: Todorovic conecta un buen golpe derecho a Dequam. El segundo recto al rostro de Dusko, quien resiste. Todorovic manda un buen recto derecho. Metralleta de golpes: Todorovic conectó dos golpes al rostro de su rival, quien aguantó el ataque.

Jordan Williams vs Nassourdine Imavov

Tercer asalto: Imavov manda un golpe con la mano izquierda. Williams mantiene la distancia, Imavov lo presiona sobre las rejas.

Segundo asalto: Imavov conecta un buen golpe a Williams. Sobre las rejas, Williams presiona a su rival. Codos al rostro de Imavov. De poder a poder, Williams e Imavov se van con todo e intercambian golpes. Imavov busca la guillotina. Williams en el piso recibe golpes de Imavov, quien domina la posición.

Primer asalto: Imavov presiona a Williams sobre la reja. Williams logra conectar un golpe a su rival y lo lastima el ojo. Golpe bajo de Imavov y la pelea se detiene. Williams conecta un buen golpe con la derecha. Imavov logra derribar a su rival y busca la guillotina. Williams logra escapar.

Loma Lookboonmee vs Jinh Yu Frey

- Loma Lookboonme se queda con la victoria por decisión unánime

- Tercer asalto: Loma busca el mataleón, la defensa de Frey es buena. Frey se cuelga a la espalda de Frey, pero la defensa de Loma es buena.

- Segundo asalto: Sobre la reja, Loma manda patadas y rodillazo al cuerpo de Frey. Puños al rostro, Frey logra conectar una derecha al cuerpo de su rival. Frey manda una patada a Loma y se resbala.

- Primer asalto: Loma manda una patada a Frey, quien se defiende de los golpes. Loma logró conectar buenos golpes, Frey respondió con patadas.

Casey Kenney vs AlatengHeili

Casey Kenney ganó por decisión unánime a AlatengHeili 30-25, 3-26, 30-27

Tercer asalto: Casey tiene ventaja en la tarjetas. Patadas de Casey, puños de AlatengHeili. Casey mantuvo su ventaja en la pelea, AlatengHeili resistió los golpes.

Segundo asalto: Kenney en el centro del octágono y manda patadas a AlatengHeili. Patadas a la pierna de AlatengHeili. Casey sigue sumando puntos.

Primer asalto: Kenney logró conectar un buen golpe a la cabeza de Alatengheili. Casey es agresivo con sus golpes, su rival resiste. Patadas y más patadas de Casey, AlatengHeili resiste el golpe.

Luigi Vendramini vs Jessin Ayari

Luigi Vendramini ganó por nocaut técnico a Jessin Ayari.

- Primer asalto: Ayari manda una patada a la cabeza, Luigi intenta el derribo. Vendramini conectó un golpe con la izquierda, Ayari lo sintió. Vendramini aprovecha y va con todo por su rival. El árbitro para la pelea y victoria por KO técnico.

- En breve minutos empieza la primera pelea de la noche

UFC

Holly Holm y Irene Aldana protagonizarán la pelea estelar de UFC Fight Island. La ganadora de este encuentro tendrá la oportunidad de enfrentar a Amanda Nunes (una de las mejores de la división femenina) por el título de peso gallo.

La excampeona Holm (13-5) tuvo una preparación con Jon Jones, uno de los mejores peleadores de MMA. La estadounidense nockeó a Ronda Rousey en UFC 193 y ganó a Bethe Correia. Con ese historial confía en conseguir la pelea y arrebatar el título a Amanda Nunes.

"Yo agradezco mucho su tiempo, su sabiduría e inteligencia en esto. Adoro escucharlo a él, porque él logra oír y los entrenamientos dicen que esto puede transformarse en una gran performance", señaló Holm a Combate.

La actual número seis del ranking, Irene Aldana, tiene la gran oportunidad para escalar a lo más alto de la división femenina y demostrar que es una de las mejores. La peleadora mexicana tuvo 8 enfrentamientos en la UFC y sus números son para resaltar.

Cinco triunfos y tres derrotas. su último triunfo fue ante Ketlen Viera en UFC 245 con un nocaut que fue celebrado por los fanáticos de las artes marciales mixtas. Irene es una peleadora que sabe jugar con la desesperación de su rival.

Holm vs Aldana Fight Island cartelera

Estelares

Peso gallo femenino: Holly Holm vs Irene Aldana

Peso completo: Yorgan De Castro vs Carlos Felipe

Peso gallo femenino: Germaine De Randamie vs Julianna Peña

Peso gallo: Kyler Phillips vs Cameron Else

Peso mediano: Dequan Townsend vs Dusko Todorovic

Preliminares

Peso welter: Carlos Condit vs Court McGee

Peso pluma: Charles Jourdain vs Josh Culibao

Peso mediano: Jordan Williams vs Nassourdine Imavov

Peso paja femenino: Loma Lookboonmee vs Jinh Yu Frey

Peso gallo: Casey Kenney vs AlatengHeili

Peso ligero: Luigi Vendramini vs Jessin Ayari

UFC Fight Island Holm vs Aldana ficha de la pelea

