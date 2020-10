Conor McGregor confirma fecha de retorno a la UFC: la esperada pelea ante Dustin Poirier será en 2021

Conor McGregor ha puesto fin al misterio. Tras meses asegurando que ya estaba retirado de la UFC, dio un 'paso atrás' en su decisión y finalmente aceptó la propuesta que Dana White le propuso: pelear contra Dustin Poirier a inicios del 2021.

'The Notorious' tuvo un ultimátum de UFC ante su molestia de no programar una pelea con Poirier este año, lo cual había generado un malestar con el propietario de la empresa. Así, se le propuso al luchador irlandés la fecha del 23 de enero para su combate.



Tras días de incertidumbre, el controversial peleador confirmó que aceptó el ofrecimiento, pero que buscará que el McGregor vs Poirier II se realice en el Cowboy Stadium y no en el AT&T Stadium de Dallas.

"¡Acepto, el 23 de enero está en marcha! Mi objetivo es ver esta pelea en el Cowboy estadio. ¡Estilo apropiado! Jerry Jones es mi amigo y el estadio puede albergar a nuestra multitud. ¡Estaré listo para Texas y Texas estará listo para mis fans! Luego, Manny", señaló.

Cabe recordar que Conor McGregor disputó en el evento 246 su última pelea en el UFC ante Donald Cerrone, en un combate que finalizó en apenas 40 segundos del primer asalto. Tras ello, indicó que no volvería al octógono, salvo sea contra Dustin Poirier, a quien ya venció en el 2014.

Esta será la preparación de Conor McGregor previo a lo que será su retorno al boxeo para enfrentar al mítico Manny Pacquiao, como dio a conocer dado que comparten la misma empresa de promoción, Paradigm Sports Management. No hay fecha confirmada para esta pelea en el cuadrilátero hasta el momento.