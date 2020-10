UFC 254 Khabib vs Gaethje EN VIVO vía ESPN: horarios, canales y cartelera del gran evento en Abu Dhabi

UFC 254 Khabib vs Gaethje EN VIVO vía ESPN este sábado 24 de octubre tendrá lugar una edición especial en el Flash Forum de Abu Dhabi. A partir de las 9:30 a.m. (hora peruana) podrás seguir seguir todas las incidencias del evento que unificará los títulos de peso ligero de UFC. No te pierdas todos los detalles a continuación.

El ruso Khabib Nurmagomedov, actual campeón de peso ligero de las 155 libras, volverá a subirse al octógono tras casi un año. Su último combate fue en setiembre del 2019, cuando derrotó a Dustin Poirier en su defensa del título ligero.

Tras ello, tuvo complicaciones para salir de Rusia para su pelea ante Tony Ferguson en abril, la cual tuvo que ser suspendida finalmente. Luego llegó una desoladora noticia con la muerte de su padre, lo cual lo mantuvo alejado de todo el entorno de UFC.



Con un gran récord de 28-0-0, "The Eagle" buscará reafirmarse como uno de los mejores luchadores de UFC y para ello ya tiene el plan perfecto. "Siento que lo voy a cansar y voy a terminar con este tipo", señaló en diálogo con First Take.

Al frente está el norteamericano Justin Gaethje, quien derrotó en abril a Tony Ferguson para quedarse con el título interino de peso ligero.



"The Highlight" registra dos derrotas en su carrera (ante Dustin Poirier y Eddie Álvarez) y 23 victorias, por lo cual tiene ante sí la gran oportunidad de poner fin al invicto de Khabib y de salir airoso de la pelea que unificará los títulos de peso ligero.



"Soy muy peligroso, mi sincronización es impecable. Con mis piernas y el fondo físico que tengo, lo voy a poner en serios problemas y no va a poder hacer lo que quiera cuando quiera", fue la táctica que reveló Gaethje en BT Sport.

Es importante señalar que, a diferencia de otras ediciones de UFC, el evento ha sido programado en un horario inusual, dado que es uno de los eventos que tiene una cartelera amplia y destacada, la empresa de Dana White creyó conveniente ponerla accesible para todas las partes del mundo. No obstante, seguirá sin haber presencia de público dada la pandemia del coronavirus.

Cartelera completa de UFC 254: Khabib vs Gaethje

Revisa la cartelera completa para el evento UFC 254.

Cartelera estelar vía ESPN 2

Peso ligero: Khabib Nurmagomedov (c) vs. Justin Gaethje

Peso medio: Robert Whittaker vs. Jared Cannonier

Peso pesado: Alexander Volkov vs. Walt Harris

Peso medio: Jacob Malkoun vs. Phillip Hawes

Peso mosca: Lauren Murphy vs. Liliya Shakirova

Peso semipesado: Magomed Ankalaev vs. Ion Cutelaba

Cartelera Preliminar (ESPN 2/ FOX Action)

Stefan Struve vs. Tai Tuivasa

Alex Oliveira vs. Shavkat Rakhmonov

Da-Un Jung vs. Sam Alvey

Nathaniel Wood vs. Casey Kenney

Primeras Preliminares (ESPN 2/ FOX Action)

Liana Jojua vs Miranda Maverick

Joel Álvarez vs Alexander Yakovle

Horarios para ver UFC 254: Khabib vs Gaethje

País Hora de Preliminares Hora de Estelares Perú 9:30 a. m. 1:00 p. m. España 4:30 p. m. 8:00 p. m. México 9:30 a. m. 1:00 p. m. Chile 10:30 a. m. 2:00 p. m. Ecuador 9:30 a. m. 1:00 p. m. Colombia 9:30 a. m. 1:00 p. m. Argentina 11:30 a. m. 3:00 p. m. Uruguay 11:30 a. m. 3:00 p. m. Paraguay 11:30 a. m. 3:00 p. m. Venezuela 10:30 a. m. 2:00 p. m. EE.UU. (EDT) 10:30 a. m. 2:00 p. m. EE.UU (PDT) 7:30 a. m. 11:00 a. m. Brasil 12:30 p. m. 4:00 p. m. Costa Rica 8:30 a. m. 12:00 p. m.

UFC 254: Khabib vs Gaethje: guía de canales TV para ver en el mundo

España: DAZN

Estados Unidos: PPV, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: ESPN (Preliminares) y FOX Sports.

Chile: FOX Sports.

Argentina: Fox Sports Premium y ESPN 2.

Perú: Fox Sports Premium y ESPN 2.

Ecuador: Fox Sports Premium y ESPN 2.

Colombia: Fox Sports Premium y ESPN 2.

Uruguay: Fox Sports Premium y ESPN 2.

Paraguay: Fox Sports Premium y ESPN 2.

Costa Rica: FOX Sports.

Guatemala: FOX Sports.

Puerto Rico: FOX Sports.

Venezuela: ESPN y ESPN 2.

Bolivia: ESPN y ESPN 2.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO UFC 254: Khabib vs Gaethje?

ESPN 2 Canales TV DirecTV (Perú) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Argentina) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Uruguay) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Chile) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Colombia) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Ecuador) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Venezuela) Canal 624 (SD) Movistar (Perú) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) Movistar (Chile) Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) Movistar (Argentina) Canal 201 (HD) Claro TV (Perú) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) Claro TV (Chile) Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) Claro TV (Colombia) Canal 511 (SD) y 1511 (HD) Claro TV (Ecuador) Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) Claro TV (Argentina) Canal 107 (HD) Telecentro (Argentina) Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD) Cablevisión (Argentina) Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD) Grupo TV Cable (Ecuador) Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) VTR Chile Canal 49 (Santiago) y 841 (HD) Supercanal (Argentina) Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD) Dibox (Argentina) Canal 101 (HD) Cablevisión Flow (Argentina) Canal 103 (HD)

UFC 254 pronóstico Khabib vs Gaethje

Para Mattias Andersson, experto en MMA de Betsafe, perfila el evento estelar como una de las peleas más interesantes del año, en la que el ruso Khabib, quien se encuentra invicto en el octágono, tiene una cuota de 1.31 con probabilidad de 74%, y deberá enfrentarse por primera vez a un gran luchador como el norteamericano Gaethje, quien eleva su cuota a 3.76 con probabilidad de 26%. “Será una pelea llena de adrenalina y creo que estará más reñida de lo que sugieren las probabilidades”, señala.

