Adiós, leyenda: Khabib anunció su retiro de UFC como gran campeón indiscutible y con 29 victorias

El ruso Khabib Nurmagomédov marcó un antecedente en la historia de UFC tras derrotar al norteamericano Justin Gaethje y convertirse así en el campeón indiscutido de peso ligero. Sin embargo, la gran sorpresa llegó cuando anunció su retiro de la empresa de MMA.



En diálogo con las cámaras tras su rotunda victoria, Khabib detalló que no volverá al octógono de UFC debido a que ya es el mejor de todos.

"A Dustin (Poirier) y a Conor (McGregor) ya los sometí, no me interesa una pelea más. Fue mi última en el UFC", señaló inicialmente "The Eagle", que suma el increíble récord de 29-0-0.

“Dios me dio todo, gracia a mi equipo que estuvo aquí. Hoy quiero decir que esta es mi última pelea, no hay forma que pueda volver sin mi padre. Le dije a mi madre que esta sería mi última pelea", agregó.

Khabib se mostró notablemente emocionado tras la pelea, la cual celebró estallando en llanto, ello por la memoria de su fallecido padre, quien siempre lo acompañó en UFC en su objetivo de ser el mejor. Hoy lo ha certificado.

Una gran carrera de Khabib

Khabib es considerado por los expertos en UFC como uno de los mejores luchadores e, inclusive, el mejor. Y es que sus cifras lo avalan: 29 victorias y sin caídas.

Entre su historial de triunfos tiene a estrellas de la MMA como es el caso de Dos Anjos, Conor McGregor, Dustin Poirier y ahora Justin Gaethje. Así, su pergamino y sus logros son aún más valiosos.