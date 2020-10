Conor McGregor envió sorpresivo mensaje a Khabib Nurmagomedov quien anunció su retiro

A través de su cuenta oficial de Twitter, Conor McGregor envió un sorpresivo mensaje a Khabib Nurmagomedov quien anunció su retiro de la escena profesional de la UFC tras haber vencido a Justin Gaethje: acabó con un registro de 29-0.

"Buen rendimiento, Khabib. Seguiré adelante. Respeto y condolencias por lo de tu padre nuevamente. Para ti y también para tu familia. Atentamente, Conor McGregor", fue el escrito enviado mediante la referida red social.

El pronunciamiento de 'The Notorious' responde a las declaraciones de Khabib Nurmagomedov tras vencer a Justin Gaethje. Se esperaba una revancha entre ambos peleadores, sin embargo, el ruso decidió ponerle fin a su carrera.

"A Dustin (Poirier) y a Conor (McGregor) ya los sometí, no me interesa una pelea más. Fue mi última en el UFC", indicó para luego agregar. "No tiene sentido que vuelva aquí (al ring) sin mi padre", con la voz entrecortada.

"Con mi padre soñaba en ser campeón, pero no así. Ahora solo tengo a mi madre y quiero pasar más tiempo con ella. Hoy es mi última lucha. Cuando me llamaron para pelear con Justin acepté la pelea, pero prometí que sería la última", explicó.

Como se recuerda Abdulmanap Nurmagomedov, padre de Khabib, falleció el pasado 3 de julio por complicaciones de COVID-19. Según relataron medios rusos, fue ingresado al hospital en abril debido a síntomas de neumonía.

Posterior a ello, fue transferido a un hospital militar donde lamentablemente su condición empeoró. Allí dio positivo al coronavirus y sufrió un ataque al corazón antes de ser sometido a una cirugía de emergencia.