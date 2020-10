UFC: Jon Jones respondió a Khabib: "Ser el mejor se gana, no se da"

Sigue la polémica. En la pelea estelar de UFC 254, Khabib Nurmagomedov derrotó a Justin Gaethje y anunció su retiro de la promotora de las artes marciales mixtas. El ruso, actual campeón mundial peso ligero, señaló que es el mejor peleador de la historia y no puede seguir compitiendo en el octágono sin la presencia de su padre (falleció por COVID-19).

Mediante su cuenta de Twitter, Jon Jones felicitó a Khabib por su trayectoria deportiva, pero indicó que no lo considera el mejor peleador de toda la historia. El campeón de los semipesados de la UFC explicó que los números no mienten, él defendió ocho veces su título y el ruso solo lo hizo en cuatro oportunidades.

"Realmente respeto a Khabib, honro el tipo de hombre que es, pero ser el mejor se gana, no se da. Desafortunadamente, cuatro peleas por el título no lo hacen [el mejor], no importa cuánto nos gusten a todos", indicó Jones en su cuenta de Twitter.

Como era de esperarse los cibernautas no dudaron en responder a Jones. "Khabib realizó su tercera defensa y se mantiene invicto en su carrera", "Es el mejor porque ganó a los mejores", fueron algunos de los mensajes.

En la entrevista, Khabib pidió a la UFC que lo colocara como el número uno de su clasificación libra por libra porque lo merece. Jon respondió el comentario del ruso y señaló que pedirá a Dana White que le entregue el cinturón de los pesos pesados.

"Voy a pedir el cinturón de campeón de los pesos pesados a ver si me lo dan. Ya que ahora podemos pedir cosas", escribió Jones en su red social.