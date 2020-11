UFC 255: Deiveson Figueiredo ganó por sumisión a Alex Pérez y sigue reinando la división mosca

La estelar del UFC 255 prometía acaparar todas las miradas por parte de los amantes de las artes marciales mixtas. Sin embargo, el asunto se terminó tan solo a los 117 segundos ya que Deiveson Figueiredo demostró por qué es el actual campeón de la división mosca.

El brasileño ya había mencionado que saldría con todo desde el arranque y vaya que apenas comenzó la pelea, se le fue encima a Alex Pérez, quien no la pasaba nada bien.

Figueiredo no tardó en encontrar una excelente maniobra para somete a Pérez. El californiano buscaba la manera se zafarse, pero no encontraba cómo por lo que al verse acorralado, no le quedó de otra que rendirse.

La pelea tan solo duró 177 segundos. De esta manera, Figueiredo empezó de la mejor manera su defensa por el cinturón de peso mosca que se realizó en el UFC Apex de Las Vegas.

UFC 255: resultados en directo

Peso mosca: Deiveson Figueiredo ganó por sumisión a Alex Pérez

Peso mosca: Valentina Shevchenko ganó por decisión unánime a Jennifer Maia

Peso Welter: Tim Means ganó por decisión unánime a Mike Perry (30-27;29-28;29-28)

Peso mosca: Katlyn Chookagian ganó por decisión unánime a Cynthia Calvillo (30-27, 30-27,30-27)

Peso semicompleto: Paul Craig ganó por nocaut técnico a Mauricio Rua

Peso mosca: Brandon Moreno ganó por nocaut técnico a Royval

Peso medio: Joaquín Buckley ganó por nocaut a Jordan Wright

Peso mosca: Antonina Shevchenko ganó por nocaut técnico a Ariane Lipski

Peso welter: Nicolas Dalby ganó por decisión unánime a Daniel Rodriguez (30-27, 29-28, 29-28).

Peso welter: Alan Jouban ganó por decisión unánime a Jared Gooden (30-27, 30-27, 30-27)

Peso mediano: Kyle Daukaus ganó por decisión unánime a Dustin Stoltzfus (30-27; 30-27; 30-26).

Peso welter: Sasha Palatnikov ganó por nocaut técnico a Louis Cosce

UFC 255: Deiveson Figueiredo vs. Alex Pérez, golpe x golpe

Deiveson Figueiredo vs. Alex Pérez

- Primer asalto: ¡Guillotina y final de la pelea! Alex Pérez intento realizar la postura para liberarse de la llave, pero Figueiredo demostró porque es el campeón, gran victoria.

- Los peleadores en el octágono

Empieza la pelea estelar de la noche

Shevchenko vs. Maia

- Quinto asalto: Clinch, excelente codo de Valentina. Gran patada de Valentina. Complicado el combate para Mia, a pesar de estar en la jaula, Valentina sigue atacando. Ráfaga de golpes de Valentina. Patada que llegó al rostro de Valentina.

- Cuarto asalto: Intercambio de golpes, Valentina mantiene la distancia. Derribo de Valentina, dominando la posición. Dominando la posición, Valentina sigue atacando con golpes. Un gancho adentro, Valentina casi gana la espalda de su rival. Con la mano derecha abraza a Maia, cuidando la posición.

Tercer asalto: Con la izquierda, Valentina manda un golpe y se mueve. La campeona vuelve a repetir la fórmula. Maia se para como boxeadora y lleva contra la jaula a la campeona. Valentina manda un buen recto con la izquierda. Buen trabajo de Maia para levantarse.

- Segundo asalto: Valentina logra el derribo, pero Maia se levanta. Sobre las rejas, Maia empieza golpear a Valentina. Maia con las rodillas golpea a Valentina. La campeona responde con golpes. Derribo, Maia se queda en mejor posición. La defensa de Valentina es buena.

- Primer asalto: Maia arriesga, Valentina logra el derribo. Maia abraza a Valentina, quien se logra liberar y empieza a golpear el cuerpo de su rival. Valentina protege su rostro y dominando la posición golpea con el codo a Maia. Valentina domina la posición todo y se queda con los puntos.

- Presentación oficial de la pelea

- Con la bandera peruana, Valentina ingresa al octágono

- Maia ingresa al octágono

- "Estoy preparada para cualquier cosa. Ahora vamos a demostrar que una familia son peleadores y pueden pelear en el mismo evento", Valentina a ESPN.

- Valentina con la bandera peruana

- Antonina ganó en las preliminares por nocaut técnico

- Valentina es favorita, pero Maia prometió ganar el cinturón

- Comienza la pelea coestelar de la noche

Mike Perry vs. Tim Means

- Tercer asalto: Perry intenta el derribo, Tim logra revertir la posición. Means mantiene la distancia, Perry conecta un par de golpes al rostro de su rival. No se guardan nada, Perry y Means intercambian golpes. Means intenta el derribo, Perry lo esquiva. Intercambio de golpes, Perry y Means no se guardaron nada.

Segundo asalto: La finta de Perry para castigar con la izquierda. Means manda una patada al cuerpo de Mike. Perry logra conectar a Means con un recto. Derechazo de Mike Perry, Tim siente el golpe, pero Perry busco el derribo. Se recupera Tim.

- Primer asalto: Perry logra el derribo. Means se defiende, Mike gana la espalda de su rival, busca el mataleón. Mike Perry logra presionar el rostro de Means. Buena defensa de Tim. Perry manda un derechazo al cuerpo de Means.

- Presentación oficial de la pelea.

- Mike Perry ingresa al octágono con su novia y su mejor amigo

Katlyn Chookagian vs. Cynthia Calvillo

Tercer asalto: Katkyn mantienen la distancia, Calvillo no puede con la defensa. Katlyn domina el centro de la jaula, Cynthia se mueve pero no encuentra el espacio para derribar.

Segundo asalto: Calvillo ataca con patadas, Katlyan se defiende. Chookagian mantiene la distancia. Chookagian realiza fintas y conecta un recto al rostro de su rival. Katlyan mantiene la distancia y controla la pelea.

Primer asalto: Chookagian con la mano izquierda manda el jab. Calvillo intenta el derribo, Katlyan se defiende. Calvillo responde con un golpe al rostro de su rival. calvillo buscaba sorprender a su rival, pero finaliza el asalto

Mauricio Rua vs. Paul Craig

Segundo asalto: Rua conecta dos puños a Craig. Paul Craig ganó la espalda a su rival y busca el mataleón. Rua se levanta, buena defensa. Rua no encuentra el espacio para levantarse, Craig empieza a castigar. El árbitro detiene el la pelea. Victoria para Paul Craig.

Primer asalto: Craig ataca con patadas. Craig logra el derribo. Rua intenta revertir la posición. Craig busca la guardia profunda. Craig le agarra el cuello, Rua se agarra de la pierna de su rival y encuentra los espacios para liberarse.

- Comienzan las estelares de la noche

Brandon Moreno vs Royval

Primer asalto: Buena combinación de Moreno. Royval conecta con la izquierda, Moreno lo derriba y empieza a golpear. Patada al pecho de Royval. Moreno tiene a su rival, lo tiene en sus piernas, dominando la posición. Moreno cierra el gancho. Moreno anticipa a Royval y se queda dominando la posición. ¡Cosa de locos! Faltaban pocos segundos para finalizar el asalto, Moreno atacó con martillo a su rival y el árbitro finaliza la pelea.

- La última pelea de las preliminares.

Joaquín Buckley vs Jordan Wright

Segundo asalto: Buckley no se guarda nada y con una lluvia de golpes mandó al país de los sueños a Jordan Wright.

Primer asalto: Buckley manda una patada a la cabeza a su rival. Jordan es presionado por su rival. Las acciones regresan al centro del octágono

- Los peleadores en el octágono

Antonina Shevchenko vs Ariane Lipski

Segundo asalto: Buena derecha de Lipski y logra lastimar el ojo izquierdo a Antonina. Derribo, la defensa de Antonina es buena y revierte posiciones. Antonina enreda las manos de Ariane con las piernas y golpea a su rival. Lluvia de golpes, Antonina no da tregua a su rival. El árbitro finaliza la pelea por nocaut.

Primer asalto: Derecha de Antonina, Lipski busca la espalda de su rival. Clinch en la rejas. Antonina presiona a Ariane, buen lance de Antonina. Busca la llave de rendición, la defensa de Ariane es buena. Ariane encontró el cuello de Antonina, buena defensa. Antonina se defiende y logra revertir la posición.

- Presentación oficial de las peleadoras

- Antonina en el octágono

Daniel Rodriguez vs Nicolas Dalby

- Tercer asalto: Dalby presiona a Daniel y busca llevarlo a la jaula. Daniel se libera. Es momento de apretar, Daniel manda golpe al rostro de su rival, suma puntos. Dalby busca el derribo, la defensa de Daniel es muy buena.

Segundo asalto: Dalby empieza a sentir los golpes de su rival. Rodriguez mantiene la distancia, da unos pasos, conecta los golpes y se aleja.

- Primer asalto: Dalby guarda la distancia, Rodriguez estudia a su rival. Buena derecha de Dalby. Daniel en defensa, cuida sus movimientos y evita el ataque de su rival. Buena combinación de Rodriguez, conecta tres golpes con la izquierda al rostro de su rival.

Los peleadores hacen su ingreso al octágono

- No te pierdas las acciones de las preliminares de UFC 255

Alan Jouban vs Jared Gooden

- Alan Jouban ganó por decisión unánime a Jared Gooden (30-27, 30-27, 30-27)

Tercer asalto: Jouban presiona a Gooden, lo persigue, buscando el golpe para lastimar a su rival. ¡Dale que no soy yo! Gooden recibe los golpes de Jouban. Jouban busca la rodilla, cae al piso, pero se recupera. Gooden busca el derribo, Jouban logra la guillotina.

- Segundo asalto: Gancho con la izquierda, Gooden ataca al ojo de Jouban. Gooden logró conectar bien a Jouban, quien respondió con un patada. ¡Y más patadas! Jouban logró lastimar a Gooden y lo ataca con puños. Jouban siente a su rival lastimado, sacó la mano derecha y Gooden cae a la lona

Primer asalto: Gooden busca el clinch, realiza buenos golpes con la rodilla. Jouban responde con patadas. Buena izquierda de Gooden. Patada a la pierna izquierda, Gooden lastimado.

- Continúan las acciones

Kyle Daukaus vs Dustin Stoltzfus

- El ganador se decide por las tarjetas: Kyle Daukaus sale victorioso (30-27; 30-27; 30-26).

Tercer asalto: Daukaus mantiene sobre la jaula a su rival, quien se defiende. Lluvia de golpes y rodilla al cuerpo de Dustin, quien busca el derribo sin éxito. Daukaus logró derribar a su rival y le mandó certeros golpes. Daukaus manda golpes al rostro de Dustin. Ahora si, Kyle busca la llave de rendición, pero Dustin se defiende.

Segundo asalto: Buen jab de Daukaus que casi manda a la lona a su rival. Clinch de Dustin, quien presiona a su rival sobre la reja con golpes en la rodilla. Stoltzfus logra el derribo, pero Kyle se levanta rápido.

Primer asalto: Kyle sobre la reja empieza atacar a su rival. Dustin logró el derribo, ahora busca el mataleón. Buena defensa de Dustin que responde con puños. Dustin busca el triangulo, Kyle se recupera y la asalto finaliza.

- Comienza la segunda pelea de la noche

Louis Cosce vs Sasha Palatnikov

- Tercer asalto: Clinch de Cosce, Palatnikov se vuelve agarrar de la jaula. Jab de Cosce, Sasha ataca mejor con los codos. Pierna derecha de Louis. Golpe bajo de Cosce, Sasha se recupera en el octágono. Se reanuda la pelea. Sasha se recupera, manda un gancho a Cosce, quien cae y aprovecha para atacarlo con una lluvia de golpes. El árbitro para la pelea, Sasha se queda con la victoria, la primera en UFC.

- Segundo asalto: Palatnikov mantiene su distancia. Controla los movimientos de su rival. Cosce le cuesta recuperarse, Sasha mejor rendimiento físico. Cosce mandó una derecha a Sasha, quien responde con ganchos. En la jaula, Palatnikov suma puntos.- Primer asalto: Cosce no se guarda nada, tumbó a Sasha y busca el martillo. Lluvia de golpes por parte de Cosce, pegado de en la jaula, Sasha se aleja y logra sobrevivir. Buena recuperación de Palatnikov, recibió fuertes golpes, pero se mantiene firme y atacó a su rival con codazos. Para finalizar el asalto, Palatnikov mandó un derechazo a Cosce.

- Anunció oficial de los peleadores

-Cosce al octágono

- Comienza la primera pelea de las preliminares

- En breves minutos empieza las primeras preliminares del UFC 255

- Disfruta de todos los combate en el golpe a golpe desde Las Vegas. Valentina Shevchenko defenderá su cinturón peso mosca ante la brasileña Jennifer Maia. Además, la pelea estelar será comandada por Deiveson Figueiredo vs. Alex Pérez.

- ¡Bienvenidos al evento del UFC 255!

UFC 255: Deiveson Figueiredo vs. Alex Pérez

Los amantes de las artes marciales mixtas ya esperan con ansias que sea sábado debido a que se llevará a cabo el penúltimo evento numerado del año: el UFC 255 en el UFC APEX de las Vegas y que tendrá como atractivo principal el enfrentamiento Figueiredo vs Pérez.

Deiveson Figueiredo, actual campeón de peso mosca, quiere seguir demostrando por qué es el mejor en su categoría y saldrá con todo por la defensa de su título ante un Alex Pérez que quiere dar el batacazo.

El brasileño ya había dado muestras de estar en un gran momento en febrero pasado tras vencer a Joseph Benavidez. Sin embargo, al no haber dado el peso permitido, no pudo quedarse con el cinturón.

Pero el tiempo le dio revancha a Deivenson Figueiredo en julio y venció en el primer round por la vía de sumisión a Benavidez tocando la gloria por lo que ahora tiene un récord de 8-1 en la compañía más importante de las MMA.

Además, el vigente campeón es favorito ya que seis de sus victorias acabaron antes de tiempo al ganar por sumisión. También tiene la estadística de 19-1 a nivel de las artes marciales mixtas, pero Pérez no se la pondrá nada fácil.

El californiano se encuentra también en un buen momento y está en racha al tener tres victorias a su favor. Pérez llega con la moral al tope tras conseguir un triunfo importante ante Jussier Formiga en el UFC 250.

UFC 255: Valentina Shevchenko vs Jennifer Maia

Valentina Shevchenko realizará la defensa de su título por cuarta vez. La peleadora nacionalizada peruana tiene una amplia experiencia y parece estar en su mejor momento y buscará demostrarlo ante la brasileña Jennifer Maia.

“Me siento en una forma excelente, no puedo esperar más por la pelea. No me importa quién esté al frente, estoy preparada y espero que Maia también esté preparada”, declaró la ‘Bala’ en la antesala del UFC 255.

UFC 255, Deiveson Figueiredo vs. Alex Perez, cartelera principal

Estelares

Deiveson Figueiredo vs. Alex Perez.

Valentina Shevchenko vs. Jennifer Maia.

Mike Perry vs. Tim Means.

Katlyn Chookagian vs. Cynthia Calvillo.

Maurício Rua vs. Paul Craig.

Preliminares

Brandon Moreno vs. Brandon Royval.

Joaquin Buckley vs. Jordan Wright.

Antonina Shevchenko vs. Ariane Lipski.

Daniel Rodrigues vs Nicolas Dalby.

Primera preliminares

Alan Jouban vs. Jared Gooden.

Kyle Daukaus vs. Dustin Stoltzfus.

Louis Cosce vs. Sasha Palatnikov.

UFC 255, Deiveson Figueiredo vs. Alex Perez, horarios cartelera

*Desde las primeras preliminares

Perú: 6:30

México: 5:30

Colombia: 6:30

Ecuador: 6:30

Argentina: 8:30

Chile: 8:30

Estados Unidos: 8:30 PT

¿Dónde ver peleas de UFC?

El UFC Fight Island se podrá seguir por la señal de televisión y diversas aplicaciones disponibles que nombraremos a continuación:

Cartelera Estelar (TV): ESPN+ (Estados Unidos), DAZN (España), Fox Sports (México y Chile), ESPN 2 (Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Venezuela) y Combate (Brasil).

UFC 255, Deiveson Figueiredo vs. Alex Perez: canales

Argentina: ESPN Sur y ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Sur y ESPN Play Sur

Brasil: Watch ESPN Brasil y ESPN Brasil

Chile: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Andina, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Francia: RMC Sport 1, RMC Sport en direct, Canal+ Sport, Free

Colombia: ESPN Sur y ESPN Play Sur

Italia SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Football

Paraguay: ESPN Sur y ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur y ESPN Sur

España: Movistar+, Mitele Plus y Movistar Liga de Campeones 2

¿Cómo seguir los resultados del UFC 255, Deiveson Figueiredo vs. Alex Perez?

En el portal web del diario Libero.pe podrás seguir todos los resultados en directo del evento UFC 255.