Blachowicz sigue siendo el campeón: ganó por decisión unánime a Adesanya

El último sábado, los amantes de la UFC vivieron una jornada más que espectacular y no era para menos. En la estelar estaba el duelo entre Adesanya y Blachowicz en la que se terminó imponiendo el vigente campeón de los pesos semicompletos.

El primer round fue muy parejo, con ambos peleadores dejando todo en el octágono. En el segundo, pasó lo mismo, pero ya en el tercero, Blachowicz daba muestras de que estaba mejor.

De esta manera, se llegó al cuarto asalto con un 'The Last Stylebender' que no la pasaba nada bien y que hasta cayó al piso. En el quinto y último round, pasó lo mismo por lo que la victoria del polaco más que segura.

Luego de finalizar los cinco rounds, se fueron a las tarjetas en donde Blachowicz se terminó imponiendo por la vía de la decisión unánime. "Fue un poco más lento, pero golpeó más fuerte; no me lo esperaba. Sabía que, si lo derribaba, soy más grande y un poco más fuerte. Sabía que la pelea iba a ir mejor en el suelo", declaró 'Polish Power'.

UFC 259, Blachowis vs. Adesanya: resultados en directo

Jan Blachowicz vs. Israel Adesanya (pelea por el título semicompleto)

Amanda Nunes vs. Megan Anderson (pelea por el título pluma)

Petr Yan vs.Aljamain Sterling (pelea por el título gallo)

Islam Makhachev ganó por sumisión a Drew Dober (peso ligero)

Aleksandar Rakic derrotó por decisión unánime a Thiago Santos (peso semipesado)

Dominick Cruz ganó a Casey Canney por decisión dividida (peso gallo)

Kyler Phillips derrotó por decisión unánime a Song Yadong (peso gallo)

Askar Askarov ganó por decisión unánime a Joseph Benavidez (peso mosca)

Kai Kara-France derrotó por KO a Rogerio Bontorin (peso mosca)

Tim Elliott ganó la pelea por decisión unánime a Jordan Espinosa (peso mosca)

Kennedy Nzechukwu ganó por KO a Carlos Ulberg (peso semipesado)

Sean Brady ganó por sumisión a Jake Matthews (peso wélter)

Amanda Lemos ganó por TKO a Livinha Souza (peso paja)

Uros Medic ganó por TKO1 a Aalon Cruz (peso ligero)

Mario Bautista ganó por TKO a Trevin Jones (peso gallo)

Jan Blachowicz vs. Israel Adesanya

- Quinto asalto: Adesanya ataca con la pierna derecha y el campeón con la mando derecha responde. Jan Blachowicz se le nota cansado, Adesanya intenta responder. La mano derecha de Jan, Adesanya responde con combinación de golpes. Buen derribo del campeón y empieza a dominar la posición. Adesanya intenta pararse, Jan sigue dominando la posición.

- Cuarto asalto: Rápido con la mano izquierda, Jan somete a su rival. Adesanya mantiene la distancia, Jan presiona por momentos. Adesanya combina y manda golpes al rostro. Derribo de Jan y Adesanya cae. Dominando la posición, el campeón empieza a sumar tiempo de control en las tarjetas. Prioriza la posición y con puños, el campeón sigue dominando en el piso.

- Tercer asalto: Jan saca la mano izquierda, busca la distancia y busca el mataleón. Israel saca la izquierda, luego con patadas. Blachowicz tiene sobre las rejas a su rival y lo empieza a golpear. Adesanya sale bien y lo castiga con la rodilla. Adesanya mantiene la distancia y busca la mano izquierda..

- Segundo asalto: Patadas al cuerpo de de Jan. El retador realiza un finta para atacar a su rival. Intercambios de golpes, saca la izquierda y casi manda al piso a Adesanya. El retador realiza fintas y marca la distancia. Jan responde con patadas y golpes al cuerpo. ¡Golpe bajo! Jan tiene cinco minutos para recuperarse. Derecha que entraba de Blachowicz. El retador más intenta con patadas.

- Primer asalto: Jan manda patadas al cuerpo de su rival. Adesanya mantiene la distancia y conecta con una patada. Jan intenta sorprender con el jab. Adesanya busca con la mano izquierda, la finta de Jan lo permite salir. Ambos peleadores se respetan y evitan buscar el derribo.

- Todo listo para la pelea estelar de UFC 259

- El campeón en el octágono

- Israel Adesanya es el primero en ingresar al ring

- La última pelea de la noche

Amanda Nunes vs. Megan Anderson

Amanda Nunes derrotó por sumisión a Megan Anderson

Primer asalto: Amanda manda una patada a su rival. Megan mantiene la distancia. Amanda evita la patada de su rival y conecta con la mando derecha. Volada con la mano derecha, la campeona logra derribar a Megan y busca el candado al brazo. Palanca y Megan Anderson se rinde.

- La campeona ingresa al octágono, lista para defender su título

- Megan Anderson ingresa al octágono

- Comenzó la pelea coestelar

Petr Yan vs.Aljamain Sterling

- Aljamain Sterling ganó por descalificación y es el nuevo campeón

- Sterling está mareado. Aún no se recupera del golpe.

- Cuarto asalto: Patadas de Sterling, el campeón defiende y logra el derribo. Como en los anteriores asaltos, manda al piso a su rival y el campeón se queda parado. Yan manda un puño al cuerpo. Yan manda un puño con la izquierda y busca la rodilla. ¡Polémica! Yan golpea con la rodilla derecha a la cabeza de su rival cuando se levantaba. Cinco minutos para que Sterling se pueda recuperar. Sterling no puede continuar, el doctor de la UFC lo revisa y debe tomar una decisión. ¡Finaliza la pelea!.

- Tercer asalto: Sterling manda una buena derecha. Con patadas, Petr intenta el derribo y saca su mano izquierda. Rodilla de Petr Yan. Izquierda y derecha, Yan ataca con puños y manda al piso a su rival. Buena mano derecha por parte del campeón.

- Segundo asalto: Sterling logra derribar a Yan. El retador en la lona evita las patadas. De pie, el árbitro ordena a Sterling que se levante. Sterling con ambas manos busca el cuerpo y el rostro del campeón. Sobre las rejas intenta derribar al campeón.

Primer asalto: Sterling no entra en juegos, manda patadas al cuerpo de su rival. Sterling presiona, Yan se mantiene firme en su defensa y evita el derribo. Buena rodilla de Sterling, Yan manda golpe con la izquierda y una patada. Buen derribo del campeón. Sacó la mano de poder, Petr casi va a la lona.

- El campeón listo para defender su cinturón

- Sterling ingresa al octágono

Comenzó la primera pelea titular de la noche

Islam Makhachev vs Drew Dober

- Tercer asalto: Dober intenta sorprender a Makhachev, quien logra el derribo y somete a su rival. Triangulo al brazo de Makhachev y logra la sumisión..

- Segundo asalto: Makhachev busca el derribo, Dober se defiende. Ahora sí al piso. Dominando la posición, Makhachev busca la llave. Makhachev sigue castigando a Dober, quien no logra como pararse. Dober abraza a su rival y lo evita que lo sigan golpeando.

- Primer asalto: Islam saca los puños, pero Dober mantiene la distancia. Al piso, Islam logra el derribo. Dober tiene las piernas cruzadas para evitar el ataque de su rival. Islam Makhachev logra liberar la rodilla y domina la posición. Sobre la hora, Makhachev logra agarrar el brazo de su rival y le realiza la palanca, la defensa de Dober fue buena.

- Presentación oficial de la pelea

- Con Khabib, Islam Makhachev ingresa al octágono.

- Dober ingresa al octágono

Thiago Santos vs. Aleksandar Rakic

Aleksandar Rakic recibe el cinturón marrón por parte de su entrenador.

Aleksandar Rakic derrotó por decisión unánime a Thiago Santos

- Tercer asalto: Los peleadores deben arriesgar para conseguir la victoria. Santos conecta una patada al cuerpo de Rakic. Se respetan, los peleadores mantienen la distancia y no arriesgan.

- Segundo asalto: Rakic mantiene la distancia. La esquina de Santos le pide atacar con patadas a la cabeza. Recto de izquierda de Rakic. Un asalto de estudio, lento y sin emociones.

- Primer asalto: Santos mide la distancia e intercambia golpes. Rakic mantiene la distancia. Rakic suelta la mano izquierda y manda a las rejas a su rival.

- Comenzaron las estelares de UFC 259

Dominick Cruz vs. Casey Canney

- Resultado oficial de la pelea: Dominick Cruz ganó a Casey Canney por decisión dividida.

Tercer asalto: Canney logra derribar a Cruz e intenta la guillotina. La defensa de Dominick es buena y logra levantarse. Buena derecha de Dominick. Buena combinación de golpes de Cruz, el rostro de Canney lo sufre. Faltando 35 segundos, Cruz consigue el derribo y ataca con puños a su rival.

Segundo asalto: Se mueve por el octágono, fintas y sometiendo a su rival con puños. Kenney intenta el derribo sin éxito. Kenney intenta recortar la distancia y manda una patada a la pierna de Cruz.

Primer asalto: Cruz detiene la pierna a Canney e intenta atacar con patadas al cuerpo de su rival. Dominick se mueve por el octágono, realiza fintas y conecta patadas a su rival.

-Presentación oficial de la pelea.

- Comenzó la última pelea de las preliminares

- Kyler Phillips derrotó por decisión unánime a Song Yadong (peso gallo)

- Kyler Phillips sometió a Song Yadong en los dos primeros asaltos, consiguiendo la ventaja. El ganador se decide desde las tarjetas.

- Song Yadong vs. Kyler Phillips es la penúltima pelea de las preliminares

- Askar Askarov ganó por decisión unánime a Joseph Benavidez

- Finalizó la pelea, Askarov dominó a su rival y en el segundo asalto lo mandó a la lona. Esto se decide desde las tarjetas.

- Empezó la pelea entre Benavidez y Askarov

- Joseph Benavidez vs. Askar Askarov es la siguiente pelea de las preliminares

- Kai Kara-France derrotó por KO a Rogerio Bontorin

- Tim Elliott ganó la pelea por decisión unánime a Jordan Espinosa

- ¡Gran KO! Kennedy Nzechukwu sacó la derecha y mandó al país de los sueños a Ulberg, quien perdió su invicto.

- Sean Brady ganó por sumisión a Jake Matthews

- Amanda Lemos ganó por TKO a Livinha Souza

- Uros Medic vs. Aalon Cruz

- Ground'n pound de Uros y Aalon cae a la lona. Gran victoria de 'The Doctor' quien mantiene su invicto en UFC.

- Mario Bautista vs. Trevin Jones

- En el segundo asalto, Mario Bautista manda al país de los sueños a Trevin Jones y logra la victoria

- Comenzaron las preliminares de UFC 259

- UFC 259 empieza a las 6.30 p.m. (Perú) con las primeras preliminares

- Bienvenidos a la cobertura de UFC 259

UFC 259 Adesanya vs Blachowicz este sábado los amantes de las artes marciales mixtas volverán a pegarse a la pantalla chica ya que se pondrá en disputa tres cinturones. Uno de ellos, el semipesado.

Todo quedó listo para una nueva noche de UFC. Adensaya y Blachowicz protagonizarán la pelea más importante de la velada que tendrá lugar en el Apex de Las Vegas. Además, de la estelar, tres campeonatos estarán en juego.

El polaco llega con la moral al tope para este choque tras defender su corona contra Paulo Costa en el peso medio. ‘The Last Style’ quiere seguir haciendo historia y subió de división con el solo objetivo de ser el cuarto campeón varonil.

Blachowicz tiene un récord de 27-8-0 y ahora va por el nigeriano Israel Adesanya, quien es el vigente campeón en los semipesados y se la tiene jurada. Resulta que, en el pesaje, el africano no tuvo problemas y hasta se animó a comer una pizza.

UFC 259 Jan Blachowicz vs. Israel Adesanya 1. ¿Cuándo es la pelea? Este sábado 6 de marzo 2. ¿A qué hora? 6.00 p.m. (Perú) 3. ¿Dónde es el evento? UFC APEX, Las Vegas 4. ¿En qué canal transmitirán UFC? ESPN 2

Sin embargo, la pelea entre Adesanya y Blachowicz no será la única atractiva de la noche. Amanda Nunes tendrá un duelo importante contra Megan Anderson en la coestelar (estará en juego el título de peso pluma).

Por último, Petr Yan defenderá su campeonato de peso gallo contra Aljamain Sterlin, quien tendrá su primera pelea titular en la UFC y buscará aprovechar la oportunidad. Sin duda, la cartelera del UFC 259 promete.

Sigue toda la información de UFC por Líbero.pe.