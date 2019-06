Perú vs. República Checa [EN VIVO] por la segunda fecha de Copa Challenger

Perú vs. República Checa EN VIVO | equipos se enfrentarán por la segunda fecha de la Challenger Cup. La Selección Peruana recibirá a República Checa este viernes 28 de junio a las 8:00 p.m. (hora peruana), esto en el Estadio Manuel Bonilla de Miraflores. La transmisión del evento será vía Movistar Deportes, sin embargo Líbero.pe tendrá todas las incidencias y el minuto a minuto ONLINE de lo que suceda en el cotejo.

La Selección Peruana al mando del entrenador Francisco Hervás, no pudo contra Croacia, con quien perdió por tres sets a uno, sin embargo, este resultado no dejó sinsabores en el plantel peruano, ya que las chicas de la bicolor, dejaron hasta el último aliento en la cancha, y pese a la derrota no hubo nada que criticarles.

Por su parte, República Checa llega al Manuel Bonilla con el deseo de arrancar ese triunfo que sería importante para su permanencia con éxito en la Challenger Cup, por ello, nuestras chicas tendrán que hacerle frente a un rival que no llega con la moral en el suelo, pues son una de las selecciones que más ha resaltado últimamente.

Por otro lado, las selecciones participantes de este Challenger Cup 2019 son Argentina, Canadá y China Taipei, quienes tratarán de hacerse de un puesto dentro de la nómina de ganadores del torneo aunque esto se trate de vencer al anfitrión del mismo. Perú por su parte, tendrá que sacar la garra para que el título se quede en casa.

Perú vs. República Checa vóley EN VIVO: horarios del partido por Copa Challenger 2019

Perú: 8:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Costa Rica: 7:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (jueves)

¿Qué selecciones participan en la Copa Challenger 2019?

1. Argentina

2. China

3. Croacia

4. Canadá

5. República Checa