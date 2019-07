Mundial de Vóley Sub-20 2019 [EN VIVO] todas las fechas, calendario de los grupos y partidos de Perú

Mundial de Vóley Sub 20 2019 | La edición XX del torneo Mundial de Vóley inicia este viernes 12 de julio en Aguascalientes y León (México). A continuación, conoce todos los detalles de Vóley EN VIVO de los grupos, el calendario oficial y los horarios de los partidos de la Selección Peruana Sub 20.

El equipo peruano cuenta entre su lista con nombres de Ariana Arciniega, Flavia Montes, Aixa Vigil, Alondra Alarcón y Yomhara Rivera. Todas ellas intentarán llegar lo más lejos posibles en el Mundial de Vóley Sub 20. Conoce todos los detalles del certamen.

Grupos del Mundial de Vóley Sub 20 México 2019

El equipo de Natalia Málaga se ubica en el Grupo B del Mundial Sub-20, en el que se ubica junto a potencias como China, Polonia y Egipto. Sin duda, el panorama es complicado para la escuadra patriota.



A continuación revisa todo los grupos del del Mundial de Vóley Sub 20 México 2019.

¿Cuándo juega la Selección Peruana Sub 20 en el Mundial?

La Selección Peruana comenzará su participación este viernes 12 frente a la gran potencia China, vigente campeón y que ostenta tres títulos mundiales de la categoría. Sin duda, será un duro encuentro para la 'Bicolor', que está preparada para dar el golpe.

A continuación revisa el fixture de la 'Bicolor' en el Mundial de Vóley Sub 20 2019. Además, también podrás revisar todos los partidos del grupo de Perú.

Viernes 12

12:30 p.m. China vs Perú

Arena: Domo de la Feria, León

Sábado 13

12:30 p.m. Perú vs Egipto

Arena: Domo de la Feria, León

Domingo 14

12:30 p.m. Polonia vs Perú

Arena: Domo de la Feria, León

Grupo B

Fixture de los otros grupos del Mundial de Vóley Sub 20

Grupo A

Grupo C

Grupo D

¿Cómo clasificó Perú al Mundial de Vóley Sub 20?

El equipo dirigido por Natalia Málaga logró su cupo gracias a una invitación de la FIVB al estar ubicada como una de las cinco mejores en el ránking mundial de la categoría y que eran parte de las selecciones que no habían obtenido su pase de forma directa.

Tras ello, la 'Bicolor' se ha venido preparando en República Dominicana, en donde disputó amistosos de preparación.

¿Cómo se define la fase de grupo Mundial Vóley Sub 20?



Los dos primeros de cada grupo serán distribuidos en los grupos E y F (en esta recta se definirá al campeón del certamen). En tanto, los dos últimos pasarán a los grupo G y H, en donde se conocerá a los puestos del noveno al décimosexto lugar.

¿Quiénes integran la lista de la Selección Peruana en el Mundial?

La lista de Natalia Málaga para el Mundial de Vóley Sub 20 está compuesta por 12 jugadores. Mira la nómina a continuación.

Centrales: Flavia Montes, Yomhara Rivera, Aixa Vigil y Giulia Montalbetti.

Armadoras: Carolina Takahashi y Yadhira Anchante.

Atacantes punta: Kiara Montes, Janelly Ceopa y Ariana Arciniega

Opuestas: Camila Pérez y Claudia Palza.

Líbero: Andrea Calderón



Horarios de los partidos de Perú en Mundial de Vóley Sub 20

A continuación podrás ver los horarios de los partidos de Perú en el Mundial de Vóley Sub 20. La 'Bicolor' disputará todos sus partidos de la fase de grupos a las 12:30 p.m., por lo que te mostramos a qué hora puedes ver al sexteto juvenil en sus respectivos encuentros y con las horas de diferentes países.

Perú: 12.30 p.m.

Chile: 1.30 p.m.

Argentina: 2.30 p.m.

Colombia: 12.30 p.m.

España: 6.30 p.m.

Brasil: 3.30 p.m.

Uruguay: 2.30 p.m.

Paraguay: 2.30 p.m.

Venezuela: 1.30 p.m.

España (Islas Canarias): 6.30 p.m.

México (Centro): 11.30 a.m.

México (Pacífico, Sonora): 10.30 a.m.

Ecuador: 12.30 p.m.

Bolivia: 1.30 p.m.

Canadá: 12.30 p.m.

Costa Rica: 11.30 a.m.

Guatemala: 11.30 a.m.

Honduras: 11.30 a.m.

El Salvador: 11.30 a.m.

Puerto Rico: 1.30 p.m.

República Dominicana: 1.30 p.m.

Panamá: 1.30 p.m.

Italia: 6.30 p.m.

Francia: 6.30 p.m.

Alemania: 6.30 p.m.



¿Cómo le ha ido a Perú en la historia del Mundial de Vóley Sub 20?

A lo largo de su historia, la Selección Peruana de Vóley Sub 20 ha completado buenas actuaciones en el Mundial de su categoría. Su puesto más alto ha sido en México 1981, en la que acabó segundo y se ganó la medalla de plata.

Tras ello, la siguiente vez que llegó cerca del podio fue en las ediciones de Perú 1989 y Brasil 1993. Esta vez intentará replicar estas correctas actuaciones.



Brasil 1977: Perú acabó 10°

México 1981: Perú acabó 2°

Italia 1985: Perú acabó 8°

Japón 1987: Perú acabó 6°

Perú 1989: Perú acabó 4°

República Checa 1991: Perú acabó 12°

Brasil 1993: Perú acabó 4°

Tailandia 1995: Perú acabó 9°

Polonia 1997: No participó

Canadá 1999: No participó

República Dominicana 2001: No participó

Tailandia 2003: No participó

Turquía 2005: No participó

Tailandia 2007: No participó

México 2009: No participó

Perú 2011: Perú acabó 6°

República Checa 2013: Perú acabó 12°

Puerto Rico 2015: Perú acabó 6°

México 2017: Perú acabó 14°