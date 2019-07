¡Grande, muchachas! Perú le ganó a la vigente campeona China por 3 set a 2 en su debut en el Mundial Sub 20 de Vóley

VOLEY EN VIVO | Perú vs. China EN VIVO equipos se enfrentan por la primera fecha del Mundial Femenino Sub 20, esto se realizará mañana 12 de julio desde las 12:30 p.m. (hora peruana) en el Domo de la Feria en León, ubicado en Guanajuato, México. El minuto a minuto del encuentro lo podrás vivir desde Líbero.pe, que te traerá todas las incidencias que en el encuentro sucedan.

Perú vs China EN VIVO | Minuto a minuto

1° 2° 3° 4° 5° Sets Perú 29 18 25 20 17 2 China 27 25 19 25 19 2

La selección peruana de vóley Sub 20, buscará destacarse entre otras deportistas que participen en esta competencia. Las dirigidas por la siempre aguerrida Natalia Málaga, buscarán hacerse de un lugar en el podio final de dicho certamen, empezando por dar un buen papel en su debut frente a China, selección que se ha caracterizado por ser un rival de temer.

El cuadro peruano llega preparado para este certamen, pues los potentes entrenamientos con Natalia Málaga, han servido para que las chicas de la Sub 20 puedan tener otra visión del deporte como tal, por ello, llegarán a este torneo con todas las ganas de no irse a casa con las manos vacías.

Cabe recalcar sin embargo, que las chinas son las actuales campeonas mundiales Sub 20, cuestión que podría haber puesto nervioso al cuadro de Natalia Málaga, pero no es así, ya que nuestras seleccionadas también ostentan un gran título: la medalla de bronce en la Copa Panamericana de su categoría.

Aparte de esto, nuestras chicas del elenco nacional, vienen de tener algunos duros partidos de preparación, esto ante República Dominicana y México, con quienes se enfrentaron a modo de preámbulo para lo que sería esta gran competencia, que sin duda, será muy reñida por las participantes que posee.

Con todo lo anterior, las peruanas se ubican en el puesto 14 de la categoría, sin embargo, el cuadro Chileno es líder de la misma tabla; por otro lado se encuentra Polonia en el puesto 6 y Egipto en la casilla 11. Perú tiene como finalidad, escalar a una instancia superior, y llegar a hacerse del liderato del mismo ránking.

Perú vs. China | Grupos del Mundial Sub 20

Grupo A

México

Estados Unidos

Italia

Cuba

Grupo B

China

Perú

Egipto

Polonia

Grupo C

Rusia

Turquía

Argentina

Serbia

Grupo D

Japón

Brasil

República Dominicana

Ruanda

Perú vs. China | Conformación del elenco peruano

Centrales: Flavia Montes, Yomhara Rivera, Giulia Montalbetti y Aixa Vigil.

Armadoras: Yadhira Anchante y Carolina Takahashi

Atacantes punta: Kiara Montes, Janelly Ceopa y Ariana Arciniega

Opuestas: Claudia Palza y Camila Pérez.

Líbero: Andrea Calderón

Perú vs. China | Participación del elenco peruano

Viernes 12

Perú vs. China a las 12:30 p.m. (hora peruana) - Arena: Domo de la Feria, León

Sábado 13

Perú vs. Egipto a las 12:30 p.m. (hora peruana) - Arena: Domo de la Feria, León

Domingo 14

Perú vs. Polonia a las 12:30 p.m. (hora peruana) - Arena: Domo de la Feria, León

Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub 20 | Partidos del 12 de julio

12:30 – Estados Unidos vs Italia (Grupo A)

12:30 – China vs Perú (Grupo B)

15:00 – Polonia vs Egipto (Grupo B)

15:00 – Japón vs Ruanda (Grupo D)

17:30 – Rusia vs Serbia (Grupo C)

17:30 – Brasil vs República Dominicana (Grupo D)

20:00 – México vs Cuba (Grupo A)

20:00 – Turquía vs Argentina (Grupo C)