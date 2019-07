¡Imparables! Perú venció 3-0 a Egipto por la fecha 2 del Mundial Sub 20 de Vóley [RESUMEN Y VIDEO]

Si había un partido en el que Perú era favorito y tenía que ganar sí o sí era este, y se cumplió el objetivo ya que las dirigidas por Natalia Málaga ratificaron su gran momento tras vencer en el debut a la poderosa China para sumar un nuevo triunfo en el Mundial Sub 20 de México.

La 'Blanquirroja' salió con todo al campo de juego del Domo de la Feria y se impuso con relativa facilidad en el primer set. Nuevamente Kiara Montes jugó a gran nivel y marcó varios puntos para la 'Bicolor'.

En el segundo set, la Selección Peruana siguió dominando el encuentro y llegó a sacarle una buena ventaja a rival, que nada podía hacer frente al poderío de las nuestras.

Pero los problemas llegaron en el definitorio tercer juego. Las dirigidas por Natalia Malaga se confiaron de haber ganado los primeros dos juegos por lo que Egipto se puso adelante en el marcador.

Las jugadoras despertaron y le dieron vuelta al set en disputa para sentenciar la historia con un 25 a 16, ganándose los aplausos del público presente en el Domo de la Feria de la ciudad de León.

Ahora la Selección Peruana enfrentará este domingo a Polonia por la tercera y última fecha de la fase de grupos, esperando sellar su pase a la siguiente etapa.

Cabe mencionar que la 'Bicolor' podría clasificar sin jugar si es que la polacas vencen a China en el otro encuentro del Grupo B del Mundial Sub 20 de México.

1° 2° 3° 4° 5° Sets Perú 25 25 25 0 3 Egipto 16 15 16 0 0

Perú vs Egipto EN VIVO | La 'Blanquirroja' llega con la moral ante las egipcias ya que vienen de vencer en el debut nada menos que al actual campeón China en un partido que se fue hasta los cinco sets.

🇵🇪 Revive en imágenes el gran triunfo de nuestra selección femenina U20 en el Mundial de la categoría, derrotando por 3 a 2 a China.

📸@FIVBVolleyball pic.twitter.com/zdoz5WVAL4 — FPV.PE (@FPVPE) 12 de julio de 2019

Perú vs Egipto EN VIVO | Las dirigidas por Natalia Málaga quieren seguir por el camino del triunfo tras su batacazo en el encuentro anterior y confían en seguir siendo el equipo revelación de este Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en tierras mexicanas.

"Estamos muy alegres por este resultado. Sabemos del compromiso de vestir la camiseta de nuestro país, y seguiremos luchando con mucho corazón y garra en los partidos que vienen para llegar a la meta que nos hemos propuesto", declaró casi entre lágrimas la capitana Ariana Arciniega.

La 'Bicolor' saldrá desde el primer minuto con lo mejor de su plantel. Tal y como ocurrió ante China para ir acercándose a la clasificación contando con su figura Kiara Montes, quien se jugó su partido aparte y terminó siendo determinante para conseguir una victoria frente a las asiáticas.

Perú vs Egipto EN VIVO | ¿Cómo llega el rival?

Por el lado de Egipto, las africanas no se confían de las peruanas, pero saben que es uno de los rivales a vencer en el Grupo B en donde lo completan Polonia y China.

Cabe mencionar que Egipto es una de las potencias en este categoría y marcha en el puesto 11 del ranking mundial.

#MundialU20 Debut victorioso de nuestra selección en el Mundial de la categoría venciendo a China en cinco sets. Siempre #ArribaPerú 🇵🇪🏐📸FIVB pic.twitter.com/KbFnFWc3VQ — FPV.PE (@FPVPE) 12 de julio de 2019

Perú vs Egipto | Posibles alineaciones del encuentro por la fecha 2 del Mundial Sub 20 de Vóley

Centrales: Flavia Montes, Yomhara Rivera, Giulia Montalbetti y Aixa Vigil.

Armadoras: Yadhira Anchante y Carolina Takahashi

Atacantes punta: Kiara Montes, Janelly Ceopa y Ariana Arciniega

Opuestas: Claudia Palza y Camila Pérez.

Líbero: Andrea Calderón

A qué hora ver Perú vs EgiptoEN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 12.30 p.m.

Estados Unidos: 12.30 p.m. (ET) / 9.30 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 11.30 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 1.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 2.30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 7.30 p.m.

¿Donde ver el Perú vs Egipto EN VIVO por la fecha 2 del Mundial Sub 20 de Vóley?

Si quieres VER la transmisión por Internet Perú vs Egipto EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión punto a punto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen al finalizar el cotejo.